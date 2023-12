Honor gibt exklusive Partnerschaft mit Porsche Design bekannt

Porsche und Smartphones – da war doch was? Ach ja, richtig: Huawei hatte eine exklusive Partnerschaft mit dem deutschen Unternehmen Porsche Design, dessen Früchte, Produkte wie das Huawei Mate 20 RS (Test) waren . Nun gibt die ehemalige Tochter Honor die exklusive Partnerschaft zu Porsche Design bekannt und lädt parallel zu einem Launch-Event Ende Januar 2024 nach Leipzig ein, um ein "innovatives Produkt" zu präsentieren. Vielleicht das Honor Magic 6 Ultimate im Porsche Design?

Honor lädt zum Launch-Event in das Porsche Experience Center Leipzig

Zwar gibt die einstige Nummer Eins Huawei aktuell wieder ordentlich Gas – siehe geplante Chip-Fabrik in Frankreich – aber Smartphones mit Google-Diensten gibt es in Europa nach wie vor nur von der ehemaligen Tochter Honor. Diese gibt nun in einer Pressenachricht bekannt dass man zum einen eine exklusive und international operierende Partnerschaft mit Porsche Design auf mehrere Jahre geschlossen hat.

Zum anderen lädt Honor zum 26. Januar 2024 um 15:00 Uhr deutscher Zeit nach Leipzig in das Porsche Experience Center ein, um von der Startlinie bis zum Ziel ein besonderes Event zu zelebrieren, das für einen bahnbrechenden Auftakt ins Tech-Jahr 2024 sorgen wird.

"Die exklusive Partnerschaft mit Honor ist ein Meilenstein für den weiteren Ausbau des ikonischen Elektronikproduktportfolios von Porsche Design. Mit Honor haben wir den perfekten Markenpartner gefunden, um Innovationen voranzutreiben und unseren Kunden spannende neue Produkte anzubieten, die außergewöhnliches Design und herausragende Leistung perfekt vereinen. Wir haben das gleiche Ziel, im modernen Luxussegment der Smart Devices führend zu werden“, so Stefan Buescher, Vorstandsvorsitzender der Porsche Lifestyle Group.

Honor Magic 6 Ultimate Porsche Design

Wird das erste Produkt der Kooperation mit Porsche Design das Honor Magic 6 mit einer 200-MP-Periskop-Kamera? / © Honor

Von einem neuen Flaggschiff-Smartphone spricht also keiner der beiden Parteien offiziell. Doch wie es der Zufall will, hat der bekannte Tippgeber Digital Chat Station bereits einige Informationen über das soziale Netzwerk Sina Weibo zu dem Nachfolger des Honor Magic 5 Ultimate bekannt gegeben. Ob jenes vakante Flaggschiff, das natürlich mit einem Snapdragon 8 Gen 3 ausgestattet sein soll, tatsächlich Honor Magic 6 Ultimate Porsche Design heißen wird oder man den von Huawei bekannten Zusatz "RS" einfach übernimmt, ist derweil noch unklar.

Der Leaker hat zumindest ein wenig über die verbaute Hauptkamera berichtet, welche laut seinen Angaben eine 200-MP-Periskop-Kamera haben soll, ähnlich dem jüngst präsentierten Vivo X100 Pro+. Der Image-Sensor, welcher sich hinter der Zoom-Technologie befindet, soll 1/1,5 Zoll groß sein. Die Hauptkamera wird hingegen mit einer Auflösung von 50 MP gesegnet sein.

Auch das Honor Magic 6 Ultimate soll ein nach allen vier Seiten abgerundetes Curved-AMOLED-Display erhalten, welches eine Puls-Weiten-Modulations-Frequenz (PWM) von 3.840 Hz bietet. Irgendwie steht ja auch noch der europäische Verkaufsstart des Honor Magic V2 (Test) und des Honor V Purse 5G an. Mal sehen, was uns die ehemalige Huawei-Tochter da präsentieren wird.

