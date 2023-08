How to: Alte Google-Passwörter löschen oder bearbeiten

Google bietet einen ziemlich praktischen Passwort-Manager für Android und dem PC-Chrome-Browser. Durch die Synchronisierung zwischen dem Smartphone, Tablet und dem PC, erübrigt sich das Auswendiglernen von Logins und Passwörtern, einschließlich der Funktion zum Erstellen schwer zu knackender Passwörter. Mit der Zeit sammeln sich jedoch falsche oder veraltete Passwörter an. In unserem heutigen "How to" erfahrt Ihr, wie Ihr in Eurem Google-Konto gespeicherte Passwörter verwalten, bearbeiten und löschen könnt.