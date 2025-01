Das MatePad 11,5 S bietet ein reflexionsarmes Display mit papierähnlicher Struktur – und zwar für nur 349 Euro. Apple verlangt mehr als das Fünffache für seine Nanotexturbeschichtung und so wird das MatePad zum Lesen und Zeichnen interessant. Ob die Performance im Alltag taugt, ob der Huawei-Stylus mit der Konkurrenz mithalten kann und wie gut HarmonyOS im Jahr 2025 ist, verrät der nextpit-Test!

Design & Display: PaperMatte-Support im MatePad 11,5 S

Design & Display Display 11,5 Zoll IPS-Panel 144 Hz Bildwiederholrate 2.800 x 1.840 Pixel 87 Prozent Screen-to-Body-Ratio 500 Nits Helligkeit Support für Huawei M-Pen PaperMatte-Technologie Maße & Gewicht 26 x 18 x 0,6 cm ca. 510 g Material Aluminium IP-Zertifizierung Keine

Designtechnisch lehnt sich Huawei beim MatePad 11,5 S wieder einmal bei Apple an. Vor allem von vorne und mit angehefteter Tastatur könnte man das Tablet auch für ein iPad Pro aus 2024 (zum Test) halten. Huawei rundet die Ecken rund um das 11,5" große Display allerdings ab und so liegt das MatePad 11,5 S ein bisschen besser in der Hand. Die dünnen Displayränder sind dabei gerade noch dick genug, dass es selten zu Fehleingaben kommt. Und auch beim Display muss sich Huawei keineswegs verstecken.

Denn im MatePad 11,5 S arbeitet ein helles LC-Display mit einer hohen Bildwiederholrate von 144 Hz. Im Vergleich zum Display des iPads ist allerdings sowohl die Auflösung als auch die maximale Helligkeit geringer. Was Huawei allerdings sehr gut hinbekommt, ist es, das Display durch eine mikroskopische Ätzung reflexionsarmer zu gestalten. Das "PaperMatte"-Coating gibt dem Bildschirm zudem eine etwas rauhere Struktur, durch die es sich wie Papier anfühlen soll. Das merkt man vor allem bei Verwendung des Stylus, den man - Überraschung - magnetisch an die Längsseite des Tablets heftet.

Wer zum Zeichnen oder Schreiben nach einem Display mit Papier-Feeling sucht, der kommt nirgends so günstig weg wie bei Huawei. Die Anzeige überzeugte im Test zudem mit einer guten Farbwiedergabe trotz fehlender Abdeckung des DCI-P3-Farbraums und guten Kontrasten trotz LC-Technologie. Wer nicht zu Huawei will, findet aber alternativ auch Displayfolien für andere Tablets, die eine Papierstruktur simulieren. Nicht immer gibt es hier aber derart angenehme Stylus' wie beim MatePad 11,5 S.

Die Ränder rund ums Display sind angenehm schmal. © nextpit Die Tastatur verbindet sich über Bluetooth mit dem Tablet, wird aber über Kontakte aufgeladen. © nextpit Die Tastatur ist schön "clicky", leider fehlt ein Touchpad zur besseren Eingabe. © nextpit Eine Kamera gibt's auch auf der Rückseite – sie eignet sich aber eher für Schnappschüsse. © nextpit Huawei überzieht das Display mit einer Schicht, die dem Tablet eine papierähnliche Oberfläche geben. © nextpit Die Kontakte laden die Tastatur. © nextpit Wie beim iPad Pro der neuesten Generation ist die Kamera auf der Längsseite positioniert. © nextpit Die Kamera ragt einige Millimeter aus dem Gehäuse heraus. Dadurch kippelt das Tablet auf dem Tisch ein wenig. © nextpit Es gibt drei Knöpfe am MatePad 11,5 – zwei davon steuern die Lautstärke. © nextpit

Der Huawei Pencil 3 ist optional für 99 Euro. Wie bereits erwähnt, lässt er sich direkt am Tablet transportieren und wird dort auch aufgeladen. Er unterstützt sehr präzise Eingaben in Zeichen- oder Schreibprogrammen und kann den Druck erkennen, mit dem Ihr ihn auf das Tablet aufsetzt. Eine Squeeze-Geste, Tasten, eine Rückseite zum Radierer oder ein Erkennen von Rotationen bietet er allerdings nicht. Dennoch ist er in puncto Präzision dem Apple Pencil ebenbürtig. Zudem ist es angenehm, dass das Tablet aufgelegte Hände zuverlässig ignoriert.

Schauen wir uns das Gehäuse des MatePad 11,5 S noch ein bisschen genauer an. Die Rückseite und der Rahmen bestehen aus Aluminium. Rund um das Display gibt es Löcher für die insgesamt vier Lautsprecher des Tablets. Diese produzieren einen überraschend lauten Klang und eignen sich gut für Multimedia-Anwendungen. Die Lautsprecherlöcher zeigen zudem, wie hochwertig das Gehäuse des Tablets gefräst wird und unterstützen das hochwertige Gefühl bei der Benutzung.

Knöpfe gibt es nur drei am MatePad 11,5 S: Zwei für die Lautstärke und einen zum Ein- und Ausschalten. Für die biometrische Entsperrung steht eine Gesichtserkennung zur Verfügung. Sonst gibt es hier nur die metallenen Kontakte für das Aufladen der Tastatur und einen USB-C-Anschluss. Gegen Wasser und Staub ist das Tablet laut Herstellerangaben nicht geschützt.

Kurz noch zur Peripherie: Im Testzeitraum war es durchaus auffällig wie häufig es Probleme mit der "Smart Magnetic Keyboard" genannten Zubehörtastatur gab. Dabei reagierte das Keyboard erst einmal nicht auf Eingaben und tippte dann alle Buchstaben doppelt. Darüber hinaus bleibt es in der Regel verbunden, wenn man es vom Tablet trennt. Vergleichbar mit Samsungs und Apples Tastaturlösungen ist das Keyboard trotz angenehmem Tippgefühl daher lange nicht.