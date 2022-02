Huawei P50 Pro im Test: Zu viel verlangt!

Das Huawei P50 Pro ist das neueste Flaggschiff-Smartphone des chinesischen Herstellers. Da Huawei in den USA immer noch verboten ist, können daher weltweit immer noch keine Google Mobile Services (GMS) genutzt werden. Im ausführlichen Test des Huawei P50 Pro lest Ihr, ob dieses Kamera-Smartphone seine 1200 Euro wert ist – ohne 5G und mit der EMUI-12-Oberfläche, die auf Android 11 basiert. Uff.

Design: Luxus, als wäre nichts gewesen Das Huawei P50 Pro kommt im eleganten Glasdesign. Auffällig ist das Fotomodul mit seinen zwei runden goldenen Inseln. Das Smartphone ist in zwei Farben erhältlich: Cocoa Gold und Golden Black. Wie Ihr nachfolgend seht, haben wir die schwarze Version getestet. Gefällt mir: edle Glasrückseite und der gebogener Bildschirm

die goldene Doppelinsel für das Fotomodul

IP68-zertifiziert Gefällt mir nicht: kein 3,5-mm-Klinkenanschluss

proprietärer NM-Port zur Speichererweiterung Das Huawei P50 Pro ist mit einem Gewicht von 195 Gramm für ein Flaggschiff recht leicht / © NextPit Ihr habt gewählt: Glas ist besser als Plastik, und flache Displays besser als gebogene. Aber auch wenn Huawei mit dem P50 Pro nicht genau den Geschmack der NextPit-Community getroffen hat: Das Smartphone ist wirklich schick, das Design einfach "premium", insbesondere im Farbton "Golden Black". Besonders gut gefallen mir die beiden runden Inseln, in denen sich die vier Leica-Fotoobjektive verteilen. Sie sind eingefasst von zwei goldenen Ringen und heben sich durch eine tiefschwarze Beschichtung vom Rest des Smartphones ab. Auch die Gehäuseform ist gelungen. Das P50 Pro liegt gut in der Hand – selbst der gebogene Bildschirm ist beim Greifen nicht im Weg, und das trotz meiner dicken Finger. Ich mag diesen Dual-Look für das Fotomodul sehr. / © NextPit. Wo gibt's was zu meckern? Für meinen Geschmack ist die Lautstärkewippe zu ausladend. Und mich stört, dass die Speichererweiterung nur mittels proprietärer NM-Karten möglich ist. Aber gut, bei den meisten Android-Flaggschiffen gibt es gar keine Erweiterungsmöglichkeit. Das Smartphone ist nach IP68 gegen Staub und einstündiges Untertauchen bis zu einem Meter Wassertiefe zertifiziert. / © NextPit

Bildschirm: schickes AMOLED in Full HD+ mit 120 Hz Das Huawei P50 Pro hat einen 6,6-Zoll-AMOLED-Bildschirm mit Full-HD+Auflösung (1228 x 2700 Pixel). Das ergibt eine Pixeldichte von 450 ppi. Für ein smoothes Erlebnis sorgen eine Bildwiederholrate von 120 Hz und eine Touch-Sampling-Rate von 300 Hz. Gefällt mir: heller und gut kalibrierter Bildschirm

Bildwiederholrate von 120 Hz

Berührungsabtastrate von 300 Hz

abgerundeter Bildschirm (Geschmackssache) Gefällt mir nicht: abgerundeter Bildschirm (Geschmackssache)

kein QHD+ zu diesem Preis Die mittige Punchhole-Notch beherbergt die 13-MP-Selfie-Kamera. / © NextPit Ich werde nicht auf die Curved/Flach-Debatte beim Display eingehen – das ist Geschmackssache. So oder so, das Display des Huawei P50 Pro ist hervorragend. Das 6,6-Zoll-Panel hätte für so viel Geld allerdings ruhig QHD+Auflösung bieten können. Aber hier bin ich vielleicht etwas zu sehr auf die Specs fixiert. Denn mit bloßem Auge bietet das OLED-Panel eine satte und sehr genaue Farbwiedergabe. Mein Kollege Stefan hat das Huawei P50 Pro mit dem Spyder 5 und der HCFR-Software unter die Lupe genommen, um die Farbwiedergabe des Bildschirms zu untersuchen. Das nachfolgende CIE-Diagramm visualisiert das sogenannte DeltaE, also die Abweichung zwischen Ist und Soll, dargestellt als weißes und farbiges Dreieck. Je näher die Eckpunkte der beiden Dreiecke aufeinander liegen, desto besser die Farbwiedergabe. Das Huawei P50 Pro ist bei warmen Farbtönen (Rot, Gelb, Magenta) sehr gut. Kalte Farbtöne (Grün und Blau) weichen etwas stärker ab. / © NextPit Beim Huawei P50 Pro liegt das durchschnittliche DeltaE bei 2,05 – das ist besser als etwa beim jüngst getesteten Samsung Galaxy S21 FE (DeltaE von 2,4). Auffällig ist auch, dass der Bildschirm des Huawei P50 Pro viel heller als der des Galaxy S21 FE ist. Das macht sich optisch bemerkbar, aber auch bei den Messwerten mit 643,8 cd/m2 gegenüber 399,6 cd/m2. Die Bildwiederholrate von 120 Hz ist natürlich angenehm, auch wenn diese Funktion (bei Android) längst in allen Preisklassen angekommen ist. Und die 300 Hz Touch-Sampling-Rate trägt zur Qualität des Gaming-Erlebnisses bei, indem sie den Bildschirm und die Touch-Bedienelemente reaktionsschnell macht. Das Huawei P50 Pro gefällt mit seinem gut kalibrierten Bildschirm. / © NextPit

Interface: EMUI 12 (Android 11) ohne GMS Das Huawei P50 Pro läuft mit EMUI 12 auf Basis von Android 11. Anstelle der Google Mobile Services (GMS) kommen die HMS zum Einsatz – die Huawei Mobile Services. Gefällt mir: übersichtlicher Homescreen mit smarten Ordnern

viele Optionen zur Personalisierung

intelligente Multitasking-Funktionen Gefällt mir nicht: viele vorinstallierte Bloatware-Apps

Werbeanzeigen in der Benutzeroberfläche

keine Google Mobile Services

keine Synchronisierung für als APK installierte GMS-Apps Huaweis EMUI 12 basiert auf Android 11. / © NextPit. Hier ist er, der große Krähenfuß am Huawei P50 Pro: die Software. Optisch finde ich die Oberfläche ziemlich sauber. Mir gefallen die Ordner, die sich direkt auf dem Startbildschirm erweitern lassen. So muss man nicht mehr darauf tippen, um die darin enthaltenen Apps zu öffnen. Das macht die Bedienung flüssiger und intuitiver. Diese Maxi-Ordner sind vielleicht meine Lieblingsfunktion von EMUI 12. / © NextPit. Auch der "Assistant Today" gefällt mir, eine Art "OnePlus Shelf" (das ist das einzige Beispiel, das mir einfällt). Dabei handelt es sich um eine All-in-One-Seite, die Widgets mit Verknüpfungen zu Euren Lieblingsapps mit einem Newsfeed, Wettervorhersage usw. kombiniert. Das erste Öffnen ist leider ziemlich verwirrend, da die Seite vor Werbung nur so wimmelt. Mit etwas Liebe verwandelt sich die Seite jedoch in ein ziemlich cooles Kontrollzentrum. Es gibt ziemlich viele Werbeanzeigen in MIU... äh EMUI 12. / © NextPit. Fügt noch den Fenster- und Split-Screen-Modus für die Produktivität hinzu, und wir sind schon am Ende der Pluspunkte von EMUI 12 angekommen. Okay, es gibt auch noch die Device+-Funktion zum Übertragen des Klangs von Huawei-TVs auf Freebuds – ohne Bluetooth/WLAN-Pairing oder zusätzliche Einstellungen. Schade: Es gibt allerdings keine Möglichkeit, Splitscreen-Shortcuts mit App-Paaren zu erstellen. / © NextPit. Ansonsten bedauere ich natürlich in erster Linie die Basteleien, mit denen Huawei das Fehlen der Google-Dienste kompensiert. Aber über Huawei ohne Google habe ich ja die Tage schon ausführlich geschrieben. Wie dort auch schon gesagt: Etwa sieben bis acht von zehn Anwendungen funktionieren mit dem Huawei P50 Pro völlig normal im Alltag. Das größte Handicap ist für mich die völlige (und meines Wissens unumgängliche) Inkompatibilität mit Google Pay. Aber ja: Die meisten Anwendungen, die nicht in der AppGallery verfügbar sind, könnt Ihr in Form von PWAs "installieren". PWAs, dann sind "Progressive Web Apps", also meist einfache Verknüpfungen zur Webversion des jeweiligen Dienstes. Für den Rest kann man über das Suchwerkzeug Petal Search gehen und die APK-Dateien herunterladen. In der Regel leitet Euch Huawei zu sicheren APK-Stores weiter. / © NextPit. Eine andere Möglichkeit besteht darin, über die Drittanbieteranwendung GSpace zu gehen. Damit erstellt Ihr eine Art virtuelle Maschine auf dem Smartphone und bekommt Zugriff auf den Play Store. Und ja, dann klappt auch das Herunterladen von Google-Apps wie Gmail – oder von Apps von Drittanbietern. Ihr kennt Tricks zum Installieren von (Google-)Apps auf Huawei-Smartphones? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. / © NextPit. Und schließlich gibt es dann da noch gelegentliche Werbeanzeigen in der Benutzeroberfläche – und jedes Mal beim Öffnen der AppGallery. Das nervt und ist irgendwie das versalzene Sahnehäubchen auf dem angebrannten Kuchen.

Leistungen: viel Power, wenig Funk Das Huawei P50 Pro ist mit dem Snapdragon 888 ausgestattet und nicht mit dem hauseigenen Chip Kirin 9000 – dieser kommt nur in der chinesischen Version zum Einsatz. Das High-End-SoC von Qualcomm kommt jedoch ohne 5G-Modem. Gefällt mir: Leistung, die eines Flaggschiffs würdig ist

keine Framedrops beim Spielen

keine Überhitzung Gefällt mir nicht: kein 5G Ich glaube nicht, dass man Huawei heute vorwerfen muss, kein 5G zu haben. Mit 4G lebt sich's zumindest in Deutschland noch ganz hervorragend. Trotzdem hinterlässt ein derart hoher Preis ohne dem zukunftsfähigen Funk irgendwie einen faden Beigeschmack. Wie dem auch sei: Die Leistung des Huawei P50 Pro ist für seine Preisklasse absolut angemessen. Das Smartphone schneidet in den Grafik-Benchmarks gut ab – zwar nicht überragend, aber angemessen. Huawei P50 Pro im Benchmark Benchmark / Modell Huawei P50 Pro Samsung Galaxy S21 FE Google Pixel 6 Xiaomi Mi 11 Geekbench 5 (single/multi) 903/3187 1096/3002 1031/2803 722/2259 3DMark Wild Life 5866 5712 6721 5390 3DMark Wild Life Stress Test 5832 5603 6707 5407 3DMark Wild Life Extreme Stress Test 1547 1484 2017 1226 Erfreulich: Das Smartphone geht ausgezeichnet mit der Temperaturkontrolle um. Probleme mit Thermal Throttling wie kürzlich beim Galaxy S21 FE gesehen, gibt es hier nicht. Sobald die Leistungsdrosselung einsetzt, um die Überhitzung zu begrenzen, bleibt die Framerate auf einem konstanten Niveau. Die Temperatur stieg nie über 30 °C, weder bei einer 1- noch bei einer 20-minütigen Benchmark-Sitzung. Das ist für ein Nicht-Gaming-Flaggschiff ziemlich selten. Wenn man in den Einstellungen den Leistungsmodus aktiviert, lässt sich das thermische Throttling begrenzen. Das P50 Pro erwärmt sich dann auf knapp über 40°C – im Dauerbetrieb sorgt das aber für schwitzige Hände und kostet Akkulebenszeit. Und in der Praxis? Ich konnte Call of Duty Mobile (APK) mit maximalen Grafikeinstellungen und FPS-Raten spielen, ohne dass es zu Verzögerungen kam. Auch mein Lieblingsspiel Lost Light lief wunderbar. Mit Genshin Impact zum Beispiel hatte ich jedoch keinen Erfolg. Oben die 1-minütige Simulation einer intensiven Gaming-Nutzung mit aktiviertem Leistungsmodus. Unten eine 20-minütige Simulation mit aktiviertem Leistungsmodus. Bei der kurzen Sitzung ist keine Überhitzung zu verzeichnen. / © NextPit

Audio: Guter Stereosound Das Huawei hat zwei Stereolautsprecher, die symmetrisch an der oberen und unteren Kante des Smartphones angebracht sind. Wie fast bei allen modernen Flaggschiffen fehlt der 3,5-mm-Klinkenanschluss. Gefällt mir: umfangreiches Klangvolumen

gute Bässe (für ein Smartphone)

insgesamt satter Klang Gefällt mir nicht: kein 3,5-mm-Klinkenanschluss

Ungünstige Platzierung der Lautsprecher – sie sind beim Spielen verdeckt Huawei braucht anscheinend keine Dolby-Atmos-Zertifizierung, um mit seinem Stereo-Lautsprecherduo einen guten Klang zu liefern. Der Sound ist insgesamt recht satt mit gut präsenten Bässen, was bei einem Smartphone selten ist. Auch der Raumklang ist gelungen und macht etwa beim Zocken Spaß. Ich bin nicht der Typ, der seine Musik in voller Lautstärke und ohne Kopfhörer in den Verkehrsmitteln hört. Aber wenn man gerade einen Film oder eine Serie streamt, kann man problemlos mal ein paar Meter gehen, ohne die Dialoge zu verpassen. Der Klinkenport fehlt – aber vielleicht sollte ich einfach langsam Abschied nehmen.

Foto/Video: das kann Huawei Das Huawei P50 Pro hat eine Quad-Kamera auf der Rückseite. Die Sensoren verteilen sich auf zwei kreisförmige Inseln. Hier finden sich ein 50-MP-Weitwinkel, ein 13-MP-Ultraweitwinkel, ein 64-MP-Periskop-Zoom und eine 40-MP-Monochromkamera. Die Selfie-Kamera stützt sich auf einen 13-MP-Sensor mit Autofokus. Gefällt mir: die Detailgenauigkeit im Weitwinkelbereich

ziemlich genaue Farbgebung

guter 3,5-facher optischer Zoom und 10-facher Hybrid-Zoom

Nachtmodus holt viel heraus Gefällt mir nicht: Ultraweitwinkel etwas enttäuschend, auch bei Tag

Porträtmodus störanfällig beim Fokussieren – und mit Artefakten

Detailniveau bei Selfies nicht konstant genug Die Selfie-Kamera bietet drei Crop-Stufen für Selbstporträts – allein oder in der Gruppe / © NextPit Fotos des Huawei P50 Pro im Weitwinkel- und Ultraweitwinkelbereich Huawei nennt die Kamera des P50 Pro eine True-Form Dual-Matrix-Kamera – "Dual-Matrix", weil zwei kreisförmige Inseln. Die erste Insel (oben) besteht aus zwei Hauptkameras mit 50 und 40 Megapixeln. Erstere nimmt Farben auf, zweitere nur Helligkeitsstufen und Details. Ebenfalls auf dieser Insel sitzt das 13-MP-Ultraweitwinkelobjektiv mit einer Blende von f/2.2 und einem FOV von 100°. Dieses Objektiv ist auch in der Lage, Makroaufnahmen bis zu 2,5 cm vom Motiv entfernt aufzunehmen. Ich fand die Detailgenauigkeit der Weitwinkelfotos hervorragend. Es gibt quasi kein Rauschen, die Bilder haben eine bemerkenswerte Schärfe. Die Farbgebung ist recht natürlich, auch wenn sie manchmal etwas flau ist, aber vielleicht liegt das an meiner ausgeprägten (und beschämenden, ich weiß) Vorliebe für leicht gesättigte Farben. Was das Ultraweitwinkelobjektiv angeht, so sind die Aufnahmen in Ordnung, aber es fehlt an Details im Vergleich zum Weitwinkelobjektiv. Auch den Makromodus dieses Objektivs fand ich nicht besonders interessant, da die Fotos oft unter Artefakten an den Bildrändern oder im Bokeh leiden. Huawei P50 Pro – Tageslicht-Foto mit Ultraweitwinkel © NextPit Huawei P50 Pro – Tageslicht-Foto mit Weitwinkel © NextPit Huawei P50 Pro – Tageslicht-Foto mit 3,5x-Zoom © NextPit Huawei P50 Pro – Tageslicht-Foto mit 10x-Zoom © NextPit Huawei P50 Pro – Tageslicht-Foto mit Ultraweitwinkel © NextPit Huawei P50 Pro – Tageslicht-Foto mit Weitwinkel © NextPit Huawei P50 Pro – Tageslicht-Foto mit 3,5x-Zoom © NextPit Huawei P50 Pro – Tageslicht-Foto mit 10x-Zoom © NextPit Huawei P50 Pro – Tageslicht-Foto mit Ultraweitwinkel © NextPit Huawei P50 Pro – Tageslicht-Foto mit Weitwinkel © NextPit Huawei P50 Pro – Tageslicht-Foto mit 3,5x-Zoom © NextPit Huawei P50 Pro – Tageslicht-Foto mit 10x-Zoom © NextPit Huawei P50 Pro – Tageslicht-Foto mit Ultraweitwinkel © NextPit Huawei P50 Pro – Tageslicht-Foto mit Weitwinkel © NextPit Huawei P50 Pro – Tageslicht-Foto mit 3,5x-Zoom © NextPit Huawei P50 Pro – Tageslicht-Foto mit 10x-Zoom © NextPit Huawei P50 Pro – Tageslicht-Foto mit Ultraweitwinkel © NextPit Huawei P50 Pro – Tageslicht-Foto mit Weitwinkel © NextPit Huawei P50 Pro – Tageslicht-Foto mit 3,5x-Zoom © NextPit Die Fotos des Huawei P50 Pro im Zoom Die zweite Insel des Fotomoduls gehört dem Zoom. Hier findet sich ein dediziertes 64-MP-Teleobjektiv mit einer Blende von f/3.5 und optischer Stabilisierung (OIS). Huawei erklärt, dass sein Fotomodul bis zu x200 (digital) zoomen kann. Auf jeden Fall sind die beiden Standardvergrößerungen x3,5 und x10, die von der Kamera-App des P50 Pro angeboten werden, sehr effektiv. Man erkennt Texturen und Details, die im Weitwinkelbereich meilenweit nicht sichtbar waren – und der Qualitätsverlust zwischen 3,5x und 10x ist gering. Ein Vergleich mit dem Samsung Galaxy S21 Ultra (oder mit dem S22) bezüglich der Telefähigkeiten wäre interessant – was denkt Ihr? Huawei P50 Pro – Tageslicht-Foto mit Weitwinkel © NextPit Huawei P50 Pro – Tageslicht-Foto mit 3,5x-Zoom © NextPit Huawei P50 Pro – Tageslicht-Foto mit 10x-Zoom © NextPit Huawei P50 Pro – Tageslicht-Foto mit Ultraweitwinkel und Portrait-Modus © NextPit Huawei P50 Pro – Tageslicht-Foto mit Weitwinkel und Portrait-Modus © NextPit Huawei P50 Pro – Tageslicht-Foto mit 3,5x-Zoom und Portrait-Modus © NextPit Huawei P50 Pro – Tageslicht-Foto mit Weitwinkel und Portrait-Modus © NextPit Huawei P50 Pro – Tageslicht-Foto mit Selfie-Kamera © NextPit Huawei P50 Pro – Nacht-Foto mit Selfie-Kamera © NextPit Huawei P50 Pro – Nacht-Foto mit Selfie-Kamera und Nachtmodus © NextPit Huawei P50 Pro – Nacht-Foto mit Weitwinkel © NextPit Huawei P50 Pro – Nacht-Foto mit Weitwinkel und Nachtmodus © NextPit Huawei P50 Pro – Nacht-Foto mit Ultra-Weitwinkel © NextPit Huawei P50 Pro – Nacht-Foto mit Ultra-Weitwinkel und Nachtmodus © NextPit Huawei P50 Pro – Nacht-Foto mit Weitwinkel © NextPit Huawei P50 Pro – Nacht-Foto mit Weitwinkel und Nachtmodus © NextPit Huawei P50 Pro – Nacht-Foto mit Weitwinkel © NextPit Huawei P50 Pro – Nacht-Foto mit Weitwinkel und Nachtmodus © NextPit Huawei P50 Pro – Nacht-Foto mit Ultra-Weitwinkel © NextPit Huawei P50 Pro – Nacht-Foto mit Ultra-Weitwinkel und Nachtmodus © NextPit Huawei P50 Pro – Nacht-Foto mit Weitwinkel © NextPit Huawei P50 Pro – Nacht-Foto mit Weitwinkel und Nachtmodus © NextPit Die Fotos des Huawei P50 im Porträtmodus Der Porträtmodus von Huawei hat mich nicht immer vom Hocker gerissen. Der Fokus ist ziemlich launisch. Vielleicht hätte ich Menschen und nicht Objekte fotografieren sollen. Aber als sozialer Einsiedler habe ich während der Corona-Zeit einfach selten echte Menschen zur Hand. Aller Mühe zum Trotz, nicht zu zittern und das Motiv gut zu positionieren, konnte ich Artefakte und Bereiche mit Pixelmatsch feststellen. Huawei P50 Pro – Tageslicht-Foto mit Ultraweitwinkel und Portrait-Modus © NextPit Huawei P50 Pro – Tageslicht-Foto mit Weitwinkel und Portrait-Modus © NextPit Huawei P50 Pro – Tageslicht-Foto mit 3,5x-Zoom und Portrait-Modus © NextPit Huawei P50 Pro – Tageslicht-Foto mit Weitwinkel und Portrait-Modus © NextPit Huawei P50 Pro – Tageslicht-Foto mit Selfie-Kamera © NextPit Huawei P50 Pro – Nacht-Foto mit Selfie-Kamera © NextPit Huawei P50 Pro – Nacht-Foto mit Selfie-Kamera und Nachtmodus © NextPit Huawei P50 Pro – Nacht-Foto mit Weitwinkel © NextPit Huawei P50 Pro – Nacht-Foto mit Weitwinkel und Nachtmodus © NextPit Huawei P50 Pro – Nacht-Foto mit Ultra-Weitwinkel © NextPit Huawei P50 Pro – Nacht-Foto mit Ultra-Weitwinkel und Nachtmodus © NextPit Huawei P50 Pro – Nacht-Foto mit Weitwinkel © NextPit Huawei P50 Pro – Nacht-Foto mit Weitwinkel und Nachtmodus © NextPit Huawei P50 Pro – Nacht-Foto mit Weitwinkel © NextPit Huawei P50 Pro – Nacht-Foto mit Weitwinkel und Nachtmodus © NextPit Huawei P50 Pro – Nacht-Foto mit Ultra-Weitwinkel © NextPit Huawei P50 Pro – Nacht-Foto mit Ultra-Weitwinkel und Nachtmodus © NextPit Huawei P50 Pro – Nacht-Foto mit Weitwinkel © NextPit Huawei P50 Pro – Nacht-Foto mit Weitwinkel und Nachtmodus © NextPit Huawei P50 Pro – Nacht-Foto mit Ultra-Weitwinkel © NextPit Huawei P50 Pro – Nacht-Foto mit Ultra-Weitwinkel und Nachtmodus © NextPit Huawei P50 Pro – Nacht-Foto mit Weitwinkel © NextPit Huawei P50 Pro – Nacht-Foto mit Weitwinkel und Nachtmodus © NextPit Die Selfie-Fotos des Huawei P50 Pro Die Selfie-Aufnahmen sind ganz klassisch, wie man sie von den meisten Konkurrenten kennt. Die Detailgenauigkeit ist nicht berauschend, und das Fehlen einer Stabilisierung macht das Fokussieren manchmal etwas kompliziert. Aber die Tatsache, dass es zwei Vergrößerungen gibt – Weitwinkel und Ultraweitwinkel – ist ziemlich cool, weil ich Gruppenselfies mit all meinen imaginären Freunden machen kann. Das ist wirklich cool. Huawei P50 Pro – Tageslicht-Foto mit Selfie-Kamera © NextPit Huawei P50 Pro – Nacht-Foto mit Selfie-Kamera © NextPit Huawei P50 Pro – Nacht-Foto mit Selfie-Kamera und Nachtmodus © NextPit Huawei P50 Pro – Nacht-Foto mit Weitwinkel © NextPit Huawei P50 Pro – Nacht-Foto mit Weitwinkel und Nachtmodus © NextPit Huawei P50 Pro – Nacht-Foto mit Ultra-Weitwinkel © NextPit Huawei P50 Pro – Nacht-Foto mit Ultra-Weitwinkel und Nachtmodus © NextPit Huawei P50 Pro – Nacht-Foto mit Weitwinkel © NextPit Huawei P50 Pro – Nacht-Foto mit Weitwinkel und Nachtmodus © NextPit Huawei P50 Pro – Nacht-Foto mit Weitwinkel © NextPit Huawei P50 Pro – Nacht-Foto mit Weitwinkel und Nachtmodus © NextPit Huawei P50 Pro – Nacht-Foto mit Ultra-Weitwinkel © NextPit Huawei P50 Pro – Nacht-Foto mit Ultra-Weitwinkel und Nachtmodus © NextPit Huawei P50 Pro – Nacht-Foto mit Weitwinkel © NextPit Huawei P50 Pro – Nacht-Foto mit Weitwinkel und Nachtmodus © NextPit Huawei P50 Pro – Nacht-Foto mit Ultra-Weitwinkel © NextPit Huawei P50 Pro – Nacht-Foto mit Ultra-Weitwinkel und Nachtmodus © NextPit Huawei P50 Pro – Nacht-Foto mit Weitwinkel © NextPit Huawei P50 Pro – Nacht-Foto mit Weitwinkel und Nachtmodus © NextPit Die Nachtaufnahmen des Huawei P50 Pro Bei Nacht war ich erstaunt. Manchmal gefielen mir die Fotos ohne Nachtmodus tatsächlich besser, insbesondere in puncto Farbwiedergabe. Die Nachtaufnahmen waren mir oft etwas zu gelblich. Aber ob mit oder ohne Nachtmodus: Die Weitwinkelaufnahmen sahen für mich immer gut aus, mit viel Schärfe, wenig Rauschen und einer natürlichen Lichtstimmung. Letztere erhält auch der Nachtmodus gut – er lässt die Szene nicht zu künstlich wirken und liefert saubere Aufnahmen. Das Ultraweitwinkelobjektiv ist bei schwachem Licht nicht empfehlenswert, das Teleobjektiv schlägt sich bei x3,5 dafür recht gut. Huawei P50 Pro – Nacht-Foto mit Weitwinkel © NextPit Huawei P50 Pro – Nacht-Foto mit Weitwinkel und Nachtmodus © NextPit Huawei P50 Pro – Nacht-Foto mit Ultra-Weitwinkel © NextPit Huawei P50 Pro – Nacht-Foto mit Ultra-Weitwinkel und Nachtmodus © NextPit Huawei P50 Pro – Nacht-Foto mit Weitwinkel © NextPit Huawei P50 Pro – Nacht-Foto mit Weitwinkel und Nachtmodus © NextPit Huawei P50 Pro – Nacht-Foto mit Weitwinkel © NextPit Huawei P50 Pro – Nacht-Foto mit Weitwinkel und Nachtmodus © NextPit Huawei P50 Pro – Nacht-Foto mit Ultra-Weitwinkel © NextPit Huawei P50 Pro – Nacht-Foto mit Ultra-Weitwinkel und Nachtmodus © NextPit Huawei P50 Pro – Nacht-Foto mit Weitwinkel © NextPit Huawei P50 Pro – Nacht-Foto mit Weitwinkel und Nachtmodus © NextPit Huawei P50 Pro – Nacht-Foto mit Ultra-Weitwinkel © NextPit Huawei P50 Pro – Nacht-Foto mit Ultra-Weitwinkel und Nachtmodus © NextPit Huawei P50 Pro – Nacht-Foto mit Weitwinkel © NextPit Huawei P50 Pro – Nacht-Foto mit Weitwinkel und Nachtmodus © NextPit Die Videos des Huawei P50 Pro Das Huawei P50 Pro nimmt mit dem Hauptobjektiv sowie der Selfie-Kamera bis zu 4K bei 60 fps auf. Mit dem Teleobjektiv und dem Ultraweitwinkel-Modul sind maximal 4K bei 30 fps drin. Hauptobjektiv und Teleobjektiv bieten eine optische Stabilisierung, der Rest wird elektronisch stabilisiert. Hauptkamera in 4K bei 60 fps

Hauptkamera in 1080p bei 60 fps

Selfie-Kamera in 4K bei 60 fps

Autonomie: Ein kleiner Akku, der einigermaßen ausreicht. Das Huawei P50 Pro hat einen auf dem Papier recht kleinen 4360-mAh-Akku. Schnellladen klappt per Kabel mit 66 Watt, kabellos sind 50 Watt drin. Gefällt mir: ordentliche Akkulaufzeit

flottes Quick-Charging

Ladegerät in der Verpackung enthalten Gefällt mir nicht: Der Akku wird beim Spielen zu schnell leer. Was die Akkulaufzeit angeht, ist das Huawei P50 Pro nicht wirklich innovativ. Der Akku ist mit 4360 mAh kaum größer als der des P40 Pro von 2020 herauskam (4200 mAh). Und im Jahr 2022 kann man angesichts einer 66-Watt-Schnellladung nicht mehr wirklich ins Schwärmen geraten, es sei denn, man ist ein Samsung- oder Apple-Nutzer (SCNR). Dennoch hält sich das Huawei P50 Pro auf einem akzeptablen Niveau. Mit dem PCMark-Benchmark, der eine unrealistisch intensive Nutzung simuliert, dauert es beim Huawei P50 Pro ganze 12:36 Stunden, um von 100 auf 20 % Akkulaufzeit zu kommen. Das ist ein mehr als achtbares Ergebnis. In der Praxis ging's gefühlt aber auch mal schneller. Beim Spielen etwa war der Verlust an Akkuladung schneller als gewohnt. Was das Aufladen betrifft, so bin ich zufrieden: 5 Minuten : von 0 auf 25 %

: von 0 auf 25 % 30 Minuten : auf 73 %

: auf 73 % 49 Minuten (näher an 50): auf 100% Das drahtlose Aufladen mit 50 Watt konnte ich leider mangels kompatiblem Ladegerät nicht testen. Das Huawei P50 Pro hält problemlos einen ganzen Tag lang durch / © NextPit

Technische Daten auf einen Blick Technische Daten Produkt Huawei P50 Pro Design Gewicht & Abmessungen 72,8 x 158,8 x 8,5 mm / 195 g Bildschirm AMOLED / 6,6 Zoll / 1228 x 2700 Pixel / 450 dpi / 120 Hz Bildwiederholrate / 300 Hz Touch-Abtastrate Speicher 8/256 GB / Erweiterbar über NM-Karten (nicht microSD) SoC + GPU Snapdragon 888 (4G) / Adreno 660 OS EMUI 12 / Android 11 (ohne GMS) Kamera Weitwinkel : 50 MP / Blende f/1.8 / PDAF / Laser-Autofokus / OIS

: 50 MP / Blende f/1.8 / PDAF / Laser-Autofokus / OIS Periskop-Tele : 64 MP / Blende f/3.5 / PDAF / OIS / 3,5-facher optischer Zoom

: 64 MP / Blende f/3.5 / PDAF / OIS / 3,5-facher optischer Zoom Ultraweitwinkel : 13 MP / Blende f/2.2 / FOV 100°

: 13 MP / Blende f/2.2 / FOV 100° Monochrom : 40 MP / Blende f/1.6

: 40 MP / Blende f/1.6 Selfie: 13 MP / Blende f/2.4 / Autofokus Video Hauptkamera : 4K bei 30/60 FPS / 1080p bei 30/60 FPS / 1080p bei 960 FPS / Gyro-EIS

: 4K bei 30/60 FPS / 1080p bei 30/60 FPS / 1080p bei 960 FPS / Gyro-EIS Selfie: 4K bei 30 FPS / 1080p 30/60/240 FPS Audio 2 Stereolautsprecher / Kein 3,5-mm-Klinkenanschluss Akku 4360 mAh / kabelgebundenes Aufladen 66 Watt / kabelloses Aufladen 50 Watt Preis (UVP) 1199 €