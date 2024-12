Alle iPads im Jahr 2024 im Vergleich

Im Mai 2024 stellte Apple das iPad Pro der 7. Generation als 11- und 13-Zoll-Modell vor, das mit M4-Chips ausgestattet ist. Wie erwartet wurde auch das neue iPad Air vorgestellt, das in 11- und 13-Zoll-Modellen erhältlich ist und mit M2-Chips ausgestattet ist.

Am selben Tag aktualisierte Apple das Zubehörsystem für die iPads und führte eine computerähnliche Tastatur und einen verbesserten Apple Pencil ein. Wir haben einen speziellen Artikel über alle Neuerscheinungen des "Get Loose"-Events am 7. Mai nur für euch vorbereitet:

Apple iPad Pro 2024: Ab 1.199 Euro

Das M4 iPad Pro 2024 von Apple kann mit dem neuen Pencil Pro und dem Magic Keyboard mit Trackpad gekoppelt werden. © nextpit Die Frontkamera des Apple iPad Pro ist endlich in der Mitte der langen Seite zu finden. © nextpit Trotz des Magic Keyboard ist das neue Apple iPad Pro nur wenig dicker als ein iPhone. © nextpit Das neue OLED-Display des iPad Pro bietet großartigen Kontrast, Farben und Helligkeit. © nextpit Das iPad Pro hat eine Kamera weniger, aber einen verbesserten Truetone-Blitz. © nextpit Das neue Magic Keyboard hat eine neue Funktionsleiste. © nextpit Um die Leistung des iPad Pro 2024 zu testen, hat Ben ein Testvideo mit dem Gerät geschnitten. © nextpit Das ist clever: Der neue Pencil Pro verwendet einen Schatten, um anzuzeigen, welches Zeichenwerkzeug gerade ausgewählt ist. © nextpit

Die iPad-Pro-Modelle beginnen jetzt bei 1.199 Euro für die 11-Zoll-Version und 1.549 Euro für die 13-Zoll-Variante, erhältlich in Space Grau und Silber. Diese neuen Modelle bestechen durch einen Leistungssprung und eine neue Displaytechnologie. Sie heben sich mit dem ersten OLED-Display in der iPad-Reihe von der Apple-Produktpalette ab. Wie der Name schon sagt, sind sie mit den neuesten Funktionen und dem leistungsstärksten Chip in Apples Arsenal ausgestattet.

Für die meisten Menschen ist das iPad Pro wahrscheinlich zu viel des Guten, denn die Hardware und die Funktionen sind mit Apples eigener MacBook-Familie durchaus konkurrenzfähig. Das iPad Pro ist ideal für diejenigen, deren Arbeitsabläufe sich an die Tablet-Oberfläche angepasst haben (z. B. bei mobiler Videobearbeitung per Final Cut Pro) oder die einfach das leistungsstärkste Tablet in ihrer Tasche haben wollen, egal wohin sie gehen.

iPad Pro 2024: Preise iPad Pro 2024: 11-Zoll 256 GB 512 GB 1 TB 2 TB Wi-Fi 1.199 € 1.449 € 1.929 € 2.409 € 5G 1.449 € 1.699 € 2.179 € 2.659 € iPad Pro 2024: 13-Zoll 256 GB 512 GB 1 TB 2 TB Wi-Fi 1.549 € 1.799 € 2.279 € 2.759 € 5G 1.799 € 2.049 € 2.529 € 3.009 €

Zusammenfassung Kaufen Apple iPad Pro 13'' (2024) Pro Sensationelles Display

Dünnes und leichtes Gehäuse

Sehr gute Batterielaufzeit

Ultraschneller Apple-M4-Prozessor Contra Teure Zusatzgeräte, um das ganze Computer-Feeling zu bekommen Zum Testbericht Apple iPad Pro 13'' (2024)

Apple iPad Air 2024: Ab 699 Euro

Das neue iPad Air 2024 mit dem kompatiblen Magic Keyboard. © nextpit Dank dieser Kontakte ist das iPad Air 2024 auch mit dem Magic Keyboard kompatibel. © nextpit Das iPad Air ist jetzt in zwei Größen erhältlich – hier im Vergleich mit dem 11" großen iPad Pro. © nextpit Aktuelle Handyspiele sehen auf dem 13-Zoll-Display richtig gut aus. © nextpit Die Kamera ist die gleiche wie beim Vorgänger, aber das ist kein großes Problem. © nextpit Leider funktioniert das Entsperren des Apple iPad Air 2024 nur mit Touch ID über den Sensor in der Ein/Aus-Taste. © nextpit Dank des Magic Keyboard wird das iPad Air 2024 zu einem besseren Ersatz für ein Notebook. © nextpit

Das iPad Air ist perfekt für diejenigen, die ein ausgewogenes Preisleistungsverhältnis suchen. Am 7. Mai 2024 gab es auch hier ein fettes Update und zusätzlich zum 11-Zoll-Modell nun auch erstmals eine 13-Zoll-Variante. Angetrieben werden beide Größen vom M2-Chip, den wir aus den alten Pro-Modellen kennen. Das Air bringt kleine Abstriche bei der Leistung und dem Display mit sich, die unserer Meinung nach nur die Wenigsten bemerken werden.

Das iPad bietet eine ausgewogene Option für fortgeschrittene Nutzer:innen, ohne die teuren "Professional"-Funktionen des Spitzenreiters. Es kann dieselben Apps und Spiele ausführen wie das teure Modell, hat eine gute Leistung (und ist in der Regel schneller als alle Android-Konkurrenten), eine hervorragende Softwareunterstützung mit denselben KI-Funktionen, die für die iPad Pro- und iPhone-Modelle versprochen werden, und gute Anschlussmöglichkeiten.

Das Apple iPad Air 2024 im Überblick. / © Apple

iPad Air 2024: Kosten iPad Air 2024 11-Zoll 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB Wi-Fi 699 € 829 € 1.079 € 1.329 € 5G 869 € 999 € 1.249 € 1.499 € iPad Air 2024 13-Zoll 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB Wi-Fi 949 € 1.079 € 1.329 € 1.579 € 5G 1.119 € 1.249 € 1.499 € 1.749 €

Zusammenfassung Kaufen Apple iPad Air 6 13'' (2024) Pro Grandioses Preis-Leistungs-Niveau (im Basis-Modell)

Tolles Display trotz technischer Kompromisse

Endlich Unterstützung für das Magic Keyboard

Gute Ausdauer trotz größerem Display Contra Nicht kompatibel zu älteren Apple Pencils mit Magnetladung

Display-, und Speicher-Upgrade sehr teuer

iPadOS zum Arbeiten noch immer umständlich

USB-C-Anschluss ohne Thunderbolt Zum Testbericht Apple iPad Air 6 13'' (2024)

Apple iPad (2022): Ab 429 Euro

Das Apple iPad 2022 war das erste Apple-Tablet, das mit einer Selfie-Kamera im Querformat ausgestattet war. © nextpit Apple iPad 2022 mit der optionalen Schutzhülle © nextpit Das iPad 2022 gibt es in Silber, Blau, Gelb und Pink! © nextpit Das Apple iPad 10 (2022) verfügt über einen USB-C-Anschluss. © nextpit Auf der Rückseite des iPad 2022 befindet sich ein 12-MP-Objektiv mit höherer Qualität als bei der vorherigen Generation. © nextpit Die Lautsprecher sind ebenfalls für das Querformat ausgelegt. © nextpit

Das neueste Basis-iPad wurde im Oktober 2022 veröffentlicht. Das Basis-iPad brach mit vielen Traditionen im Basismodell und verzichtete nicht nur auf den Home-Button an der Vorderseite, sondern auch auf den Lightning-Anschluss, wobei letzterer durch USB-C ersetzt wurde. Obwohl das iPad immer noch Touch ID als biometrisches Merkmal verwendet, befindet sich der Fingerabdrucksensor jetzt an der Seite, ähnlich wie beim Rest der iPad-Reihe.

Das Basis-iPad ist wahrscheinlich für die meisten Leute der sinnvollste Kauf, mit einer ausgewogenen Mischung aus Preis und Leistung, gepaart mit einem modernen Design. Allerdings ist der A14-Chip für Apple-Verhältnisse relativ alt und das iPad 10 wird aufgrund des älteren Chips und der RAM-Kapazität die meisten der neuen "Apple Intelligence"-Funktionen nicht erhalten. Wenn Ihr jedoch nur ein zuverlässiges Gerät braucht, um Medien zu konsumieren, Bücher, Dokumente oder Rezepte zu lesen, ist das iPad 10 die kostengünstigste Lösung im Apple Ökosystem. xxx

iPad 10. Generation: Preis iPad 10. Generation 64 GB 256 GB Wi-Fi 429 € 599 € 5G 599 € 769 € iPad 9. Generation (Auslaufmodell) 64 GB 256 GB Wi-Fi 379 € 529 € 4G LTE 519 € 679 €

Zusammenfassung Kaufen Apple iPad 10 (2022) Pro Neues, modernes Design

Frontkamera ist Querformat-kompatibel

Wirklich solide Leistung

USB-C-Anschluss anstelle von Lightning (endlich!)

Zuverlässiger Begleiter Contra Unterstützung für den Apple Pencil der ersten Generation (Lightning-Anschluss)

64-GB-Variante ist ein Witz im Jahr 2022

Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist nicht gerechtfertigt Zum Testbericht Apple iPad 10 (2022)

Das iPad der 9. Generation wurde offiziell Anfang 2024 eingestellt, aber Schnäppchenjäger können das Einsteiger-Tablet mit dem Home-Button vielleicht noch im Handel finden.

Apple iPad mini 7 (2024): Ab 599 Euro

Das iPad mini 7 bietet beim Design keine Überraschungen. © nextpit Die größten Updates stecken unter der Haube. © nextpit Beim Display setzt das Mini-iPad auf ein 8,3 Zoll großes LCD-Panel mit relativ kompakten Displayrändern. © nextpit Auch in der siebten Generation gibt's beim iPad mini nur eine einzelne Kamera auf der Rückseite. © nextpit Apple integriert in den Power-Button einen Fingerabdrucksensor. Face ID gibt's leider nicht. © nextpit Durch das kompakte Format sieht das Apple-Logo auf der Rückseite überproportional groß aus. © nextpit Abgeschnittene Widgets beim iPad mini 7 © nextpit Wie beim iPad Pro: Der neue Apple Pencil Pro ist jetzt auch zum iPad mini 7 kompatibel. © nextpit Testfoto mit iPad mini 7 Hauptkamera © nextpit Testfoto Frontkamera iPad mini 7 mit dem Licht © nextpit Testfoto Frontkamera iPad mini 7 gegen das Licht © nextpit Das iPad mini 7 hat kein Face ID, sondern lediglich Touch ID. © nextpit

Das iPad mini der siebten Generation ist die einzige kompakte Option in Apples Tablet-Reihe mit einem 8,3-Zoll-Display. Es wurde Ende 2024 aktualisiert, um es auf die kommenden „Apple Intelligence“-Funktionen vorzubereiten, mit dem gleichen A17 Pro-Prozessor wie das iPhone 15 Pro und einem großen Speicher-Upgrade.

Abgesehen von dem leistungsstarken Chip ist das iPad mini wirklich die einzige Option, wenn man ein iPad will, das kleiner als 10 Zoll ist. Aber selbst unter den Android-Tablets gibt es nur ein paar Nischenmodelle (in der Regel für Gamer), die ein ähnliches Maß an Vielseitigkeit und Leistung bieten wie das iPad mini 7/2024 und in der Regel nicht die gleiche Verarbeitungsqualität haben. Denkt daran, dass Upgrades für Speicher und/oder 5G den Preis sehr schnell in die Höhe treiben.

iPad mini 2024: Kosten iPad mini 2024 128 GB 256 GB 512 GB Wi-Fi 599 € 729 € 979 € 5G 769 € 899 € 1.149 €

Zusammenfassung Kaufen Apple iPad mini 7 (2024) Pro Taschenfreundlicher Formfaktor

Bis 30 Prozent schneller als Vorgänger

Unterstützung für Apple Pencil Pro

Besseres, reflektionsarmes Display Contra Kleines Display schränkt Produktivität ein

Einige Apps & Widgets nicht für kleines Display optimiert

Nur eSIM-Unterstützung

Kein Face ID Zum Testbericht Apple iPad mini 7 (2024)

Beim Kauf eines Apple Tablets ist die erste Überlegung wahrscheinlich der Preis. Die verschiedenen iPad-Modelle decken sehr unterschiedliche Preispunkte ab und das sollte ein guter Ausgangspunkt sein. Das allein war ausschlaggebend dafür, wie wir die 4 Vorschläge oben in Kombination mit unseren Bewertungen ausgewählt haben. Andere Punkte, die uns bei der Auswahl geholfen haben:

Displaygröße (+Abmessungen) : Der Bildschirm bestimmt größtenteils die Größe des Geräts, mit einem kompakten Rahmen, welcher die Handhabung des Tablets erleichtert. Die Displays der iPad-Familie sind in der Regel mit LCD-Panels ausgestattet, die mit einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz pro Sekunde aktualisiert werden, mit Ausnahme des geschmeidigeren OLED-Displays des iPad Pro mit 120 Hz.

: Der Bildschirm bestimmt größtenteils die Größe des Geräts, mit einem kompakten Rahmen, welcher die Handhabung des Tablets erleichtert. Die Displays der iPad-Familie sind in der Regel mit LCD-Panels ausgestattet, die mit einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz pro Sekunde aktualisiert werden, mit Ausnahme des geschmeidigeren OLED-Displays des iPad Pro mit 120 Hz. Prozessor und Speicher: In der Vergangenheit war diese Kombination vor allem wichtig, um zu bestimmen, wie viele Jahre Sicherheitsupdates das Gerät erhalten würde (ein älterer Chip bedeutet in der Regel eine geringere Lebensdauer der Updates). Aber mit der aktuellen Begeisterung für künstliche Intelligenz werden nicht nur die CPUs mit leistungsfähigeren, KI-optimierten NPUs (neural processing units) ausgestattet, sondern auch die Menge an Arbeitsspeicher (RAM) steigt wie nie zuvor im Apple Ökosystem.

Der Artikel wurde im November 2024 aktualisiert. Kommentare, die vor dem Update gepostet wurden, wurden beibehalten und können sich auf frühere Versionen dieser Liste beziehen.