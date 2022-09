Apple iPhone 14 vs. iPhone 13: Lohnt sich der Wechsel?

Apple hat sein iPhone 14 enthüllt und direkt werden wieder Stimmen laut, dass sich gegenüber dem iPhone 13 zu wenig getan hat. Aber trifft das tatsächlich zu? NextPit stellt in diesem Vergleich die beiden Basismodelle von 2022 und 2021 gegenüber. Lasst uns herausfinden, welche Tricks das neue iPhone gegenüber dem Vorjahresmodell beherrscht!

Next Pit TV

Apple präsentierte das iPhone 14 an der Seite von iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max. Natürlich klafft da eine Schere zwischen Apple iPhone 14 und iPhone 14 Pro – aber wir wollen uns hier darauf konzentrieren, welche Fortschritte das Basismodell gegenüber seinem Vorgänger aus dem Jahr 2021 gemacht hat. Los geht's!

Vorher noch schnell ein Hinweis auf das iPhone-14-Event im Recap

Affiliate Angebot Apple iPhone 14: Die komplette Serie Hier geht's zur iPhone-14-Serie mit den o2-Grow-Tarifen – ab 1 Euro Zuzahlung!

Modell von 2022 Modell von 2021 Produkt Apple iPhone 14 Apple iPhone 13 Abbildung Display 6,1 Zoll OLED-Display mit 1.170 x 2.532 Pixeln (460 ppi) bei 60 Hertz 6,1 Zoll OLED-Display mit 1.170 x 2.532 Pixeln (460 ppi) bei 60 Hertz SoC Apple A15 Bionic (5nm) | Apple GPU mit 5 Kernen Apple A15 Bionic (5nm) | Apple GPU mit 4 Kernen Speicher 6 GB RAM | 128 GB, 256 GB oder 512 GB intern 4 GB RAM | 128 GB, 256 GB oder 512 GB intern Micro-SD Nein Nein Hauptkamera 12 MP | f/1.5 | 26 mm | 1,9 µm | Dual-Pixel-Autofokus, Sensor-Shift OIS 12 MP | f/1.6 | 26 mm | 1,7 µm | Dual-Pixel-Autofokus, Sensor-Shift OIS Ultraweitwinkel 12 MP | f/2.4 | 120° | 13 Millimeter Brennweite 12 MP | f/2.4 | 120° | 13 Millimeter Brennweite Tele - - 3D - - Video Max: 4K bei 60 fps | HDR | Dolby Vision HDR | Cinematic Mode Max: 4K bei 60 fps | HDR | Dolby Vision HDR | Cinematic Mode Selfies 12 MP bei 23 mm 12 MP bei 23 mm Audio Stereo-Lautsprecher Stereo-Lautsprecher UWB Ja Ja Akku 3.279 mAh 3.227 mAh Quick-Charging Max. 20 Watt Max. 20 Watt Wireless-Charging Max. 15 Watt Max. 15 Watt Farben Mitternacht, Polarstern, Violett, Blau, (PRODUCT)RED Polarstern, Mitternacht, Blau, Rosé,

Grün, (PRODUCT)RED

Maße und Gewicht 146,7 x 71,5 x 7,80 mm | 172 g 146,7 x 71,5 x 7,65 mm | 173 g Preis (UVP) Ab 999 Euro Ab 899 Euro Vorteile – OLED-Display mit tiefen Schwarztönen

Gute Akkulaufzeit

Gute Kameraqualität

IP68-Zertifizierung

iOS 15 Nachteile – Bildschirmaktualisierungsrate von nur 60 Hz

Face ID bleibt umständlich bei der Verwendung von Masken

Quick-Charging mit nur 20 Watt Bewertung Noch nicht bewertet Apple iPhone 13 - Zum Testbericht Zum Angebot* Preis prüfen Preis prüfen

Schaut Ihr Euch die Tabelle gründlich an, könnte der Verdacht aufkeimen, dass es sich beim iPhone 14 nicht um ein wirklich fettes Update handelt. Aber lasst uns nicht spekulieren, sondern der Reihe nach schauen, ob das iPhone 14 besser ist und wenn ja: Was es besser macht als das letztjährige Vanilla-iPhone.

Inhaltsverzeichnis:

iPhone 14 vs. iPhone 13: Modelle und Preise

Es gibt wie im letzten Jahr wieder vier Modelle: Zwei Basismodelle und zwei Pro-Modelle. Neu ist, dass Apple das Mini wegfallen lässt und dem iPhone 14 stattdessen ein iPhone 14 Plus zur Seite stellt. Wer ein Mini-Modell wünscht, muss sich über die Apple-Seite halt das letztjährige iPhone 13 Mini an Land ziehen. Das iPhone 14 Plus verzögert sich und wird wie die Pro-Modelle erst ab Oktober verfügbar sein. Daher lassen wir in unserem Vergleich der Basismodelle sowohl die Mini- als auch die Plus-Variante unter den Tisch fallen.

Preislich hat Apple nochmal eine ordentliche Schippe draufgelegt. Zwischen 100 und 140 Euro werden pro Gerät fällig, je nach Speichergröße. Hier habt Ihr die Preise fürs iPhone 14 und fürs iPhone 13 im Überblick:

Preise im Überblick Modell iPhone 14 iPhone 13 Differenz 128 GB 999 Euro 899 Euro + 100 Euro 256 GB 1.129 Euro 1.019 Euro + 110 Euro 512 GB 1.389 Euro 1.249 Euro + 140 Euro

Ihr seid nicht happy mit den Preisen? Dann seid Ihr nicht allein! Antoine hat sich in seinem Kommentar auch bereits über die hohen Preise des iPhone 14 aufgeregt.

iPhone 14 vs. iPhone 13: Design und Display

Nehmt Ihr ein iPhone 13 in die eine und ein iPhone 14 in die andere Hand, werdet Ihr nicht auf Anhieb Unterschiede feststellen können. Beide Iterationen könnten Zwillinge sein, so identisch sind die Maße und das generelle Design. Höhe mal Breite bleibt absolut identisch, dafür ist das neue iPhone sagenhafte 0,25 mm dicker und mit 172 Gramm auch ein Gramm leichter als der Vorgänger.

Das Apple iPhone 14 ist in fünf Farben erhältlich. / © Apple, Screenshot: NextPit

Farblich gibt es leichte Änderungen: Mitternacht und Polarlicht bleiben ebenso erhalten wie (PRODUCT)RED und Blau. Okay, das Blau sieht aber anders aus als das Letztjährige. Dazu kommt in diesem Jahr Violett an der Stelle von Rosé.

Beim Display tut sich sogar noch weniger als beim Design. Wieder 6,1 Zoll, wieder AMOLED mit identischer Auflösung und wieder nur 60 Hertz. Auch die "Dynamic Island" der Pro-Modelle fehlt, so dass Ihr die identische Notch des iPhone 13 auch im iPhone 14 vorfindet. Wenn Apple im iPhone 14 Innovation untergebracht haben sollte, konnte der Konzern aus Cupertino das zumindest für Design, Materialwahl und Display perfekt verstecken.

iPhone 14 vs. iPhone 13: Performance – anderer, aber nicht neuer Chip

A15 Bionic? Kennen wir doch auch, oder? Okay, es ist tatsächlich kein neues SoC, aber dennoch eine Veränderung gegenüber dem letztjährigen Basis-iPhone. Jetzt kommt nämlich die Variante aus dem iPhone 13 Pro zum Einsatz – also ein identischer Chipsatz, dem aber fünf statt vier Grafikkerne zur Verfügung stehen.

Hier seht Ihr die wichtigsten Neuerungen des iPhone 14 auf einen Blick. / © Apple, Screenshot: NextPit

Offiziell noch nicht bestätigt ist, dass anstelle der letztjährigen 4 GB RAM nun 6 GB RAM im iPhone Platz finden. Die gab es letztes Jahr nur für die Pro-Modelle, sollen jetzt aber auch im iPhone 14 und iPhone 14 Plus angekommen sein. Das bedeutet, dass Ihr zwar bei der Kombination aus mehr RAM und mehr Grafikkerne keine Leistungsexplosion erwarten dürft, das iPhone 14 aber dennoch das iPhone 13 in Sachen Performance hinter sich lässt.

Und sonst? Alles wie immer: Kein microSD-Slot, weiterhin 128 GB, 256 GB und 512 GB als verfügbare Speichervarianten. Ein klein wenig flotter dürfte das iPhone 14 also sein und etwas mehr Grafikleistung bieten – immerhin etwas. Außerdem hat Apple an der Sensorik geschraubt, sodass die Sturzerkennung nun auch Autounfälle erkennt. Weiterhin könnt Ihr dank "Notruf SOS" per Satellit Hilfe anfordern, wenn Euch WLAN und Euer mobiles Internet mal im Stich lassen.

iPhone 14 vs. iPhone 13: Kamera

So, jetzt aber: Wenn sich sonst schon nicht viel getan hat, dann macht Apple doch in seiner Spezialdisziplin, den Fotos, sicher einen ordentlichen Satz nach vorne, oder nicht? Zumindest schreibt Apple selbst auf der Produktseite, dass das iPhone 14 einen "riesigen Sprung für Fotos bei wenig Licht" macht. Wie erklärt Apple diesen Sprung? Die Specs verraten uns, dass die Hauptkamera mit einer ƒ/1.5-Blende anstelle der ƒ/1.6-Blende ausgestattet ist. Damit sollen bis zu 49 Prozent mehr Licht eingefangen werden können.

Das Kamerasystem sieht beim neuen iPhone 14 exakt so aus wie hier beim iPhone 13. / © NextPit

Die neue "Photonic Engine" soll schließlich für noch realistischere und detailliertere Fotos sorgen. Ich darf Euch verraten, dass die Testgeräte schon bald bei uns eintreffen sollen. Dann gehen wir der Sache beim iPhone 14 mal auf den Grund, was die besseren Fotos angeht. Aber, ganz ehrlich: Wer das fette Kamera-Update will, muss erneut zur Pro-Reihe rüber schauen. Dort kommt erstmals eine 48-MP-Cam zum Einsatz, während das iPhone 14 bei 12 Megapixeln auch bei der Selfie-Cam verharrt.

iPhone 14 vs. iPhone 13: Akkukapazität und Aufladen

Der Akku hält länger durch, verspricht Apple: 20 statt 19 Stunden Videowiedergabe sind drin, vermeldet Cupertino. Bei der Akkukapazität hält sich Apple ja regelmäßig mit präzisen Werten zurück. Durchgesickert ist aber, dass der Akku im iPhone 14 mit 3.279 mAh gegenüber 3.227 mAh minimal angewachsen ist. Auch hier wird wieder unser ausführliche NextPit-Test ans Tageslicht bringen müssen, wie viel besser die Batterie im neuen iPhone performt. Geduldet Euch also noch ein wenig – unsere alten iPhone-Hasen Camila und Antoine machen sich schon warm für die iPhone-Tests!

Ach, zum Fast-Charging wollt Ihr auch noch was wissen? Sorry, ist nicht der Rede wert. Es bleibt bei maximal 20 Watt Schnellladen und auch kabelloses Laden wird weiterhin mit maximal 15 Watt möglich sein.

iPhone 14 vs. iPhone 13: Für welches Handy solltet Ihr euch im Jahr 2022 entscheiden?

Huch, wir sind schon durch mit dem Vergleichen? Das ist schade, denn die erhoffte lange Liste mit Verbesserungen des iPhone 14 gegenüber des iPhone 13 sehe ich hier gerade nicht. Soll heißen, dass es zwar sinnvolle Updates gibt, aber meines Erachtens keine, die einen zwingenden Wechsel vom iPhone 13 aufs iPhone 14 erfordern.

Die Performance dürfte ein kleines bisschen besser sein, Fotos bei wenig Licht dürften besser aussehen und der Akku hält etwas länger durch. Eine Neuanschaffung wäre da schwer zu rechtfertigen, wären die Preise von iPhone 14 und iPhone 13 identisch. Aber das sind sie ja leider nicht einmal. Bedeutet für Euch, die Ihr weder iPhone 13 noch 14 besitzt: Wägt gründlich ab, ob Euch die überschaubaren Verbesserungen 100 Euro wert sind – denn so viel mehr blättert Ihr mindestens hin!

Affiliate Angebot Apple iPhone – Angebotsübersicht

Und bitte nicht falsch verstehen: Das iPhone 14 ist auf dem Papier wieder ein sagenhaft gutes Mobiltelefon. Aber Apple hat sich entschieden, die Innovationen lieber für die Pro-Reihe aufzusparen. Somit findet Ihr hier ein eher inkrementelles Upgrade vor, bei dem iPhone-13-Besitzer:innen ganz entspannt aufs iPhone 15 warten können.