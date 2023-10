iPhone 15 Pro vs. iPhone 13 Pro: Ist es Zeit für ein Upgrade?

Apple iPhone 15 Pro vs. iPhone 13 Pro: Der Vergleich der Datenblätter

Das Pro-Modell von 2021 Das Pro-Modell von 2023 Produkt Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 15 Pro Preis ab 1.149 Euro. ab 1.199 Euro Illustration Farben Graphite, Gold, Silver, Sierra Blue Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium, Nature Titanium Bildschirm Super Retina XDR-Display

6,1-Zoll-Oled-Bildschirm

2532 × 1170 Pixel bei 460 dpi.

Bildwiederholrate von 120 Hz Super Retina XDR-Display

6,1 Zoll Oled-Display

2556 × 1179 Pixel bei 460 dpi

Bildwiederholrate von 120 Hz

Dynamic Island

Always on Display SoC Apple A15 Bionic (4 nm) Apple A17 Pro (3 nm) Speicher 128 GB, 256 GB, 512 GB und 1 TB microSD ❌ Hauptobjektiv 12 MP | Quad-Pixel-Sensor | 2,44 µm Pixel | Blende f1.5 | 24 mm Brennweite | OIS Sensor Offset. 48 MP | Quad-Pixel-Sensor | 2,44 µm Pixel | Blende f1,78 | 24 mm Brennweite | OIS Sensor Offset. Ultraweitwinkel-Objektiv 12 MP | Blende f/1.8 | 1.4 µm | 13 mm Brennweite | Makro 12 MP | Blende f/2.2 | 1.4µm | 13 mm Brennweite | Makro Teleobjektiv 12 MP | f/2.8 | 77 mm Brennweite | 3x optischer Zoom | OIS Sensor Offset 12 MP | f/2.8 | 77 mm Brennweite | 3fach optischer Zoom | OIS-Sensorverschiebung. Selfie 12 MP | Blende f/2.2 | Autofokus 12 MP | Blende f/1.9 | Autofokus Audio Stereo Akkulaufzeit Videowiedergabe: 22 Std.

Video (Streaming): 20 Std. Audiowiedergabe: 75 Std. Videowiedergabe: 23 Std.

Video (Streaming): 20 Std. Audiowiedergabe: 75 Std. Schnelles Aufladen 20 W (Kabel)

15 W (MagSafe)

7,5 W (Qi) 20 W (Kabel)

15 W (MagSafe)

7,5 W (Qi) Widerstand IP68 Ceramic Shield, Rahmen aus rostfreiem Stahl IP68 Ceramic Shield, Rahmen aus Titanium Konnektivität eSIM, 5G, Wifi 6, NFC, Bluetooth 5.0, UWB eSIM, 5G, Wifi 6E, NFC, Bluetooth 5.3, UWB 2, Satellit Abmessungen und Gewicht 146,7 × 71,5 × 7,65 mm | 203 g 146,6 × 70,6 × 8,25 mm | 187 g Bewertung Lies hier den Testbericht zum iPhone 13 Pro. Noch nicht getestet Angebot*. Kaufen

Da das iPhone 15 Pro dem iPhone 14 Pro (Test) ziemlich ähnlich ist, ist das Upgrade nicht so offensichtlich. Beim iPhone 13 Pro liegen die Dinge jedoch anders. Deshalb haben wir für Euch das iPhone 15 Pro und das iPhone 13 Pro verglichen, um zu sehen, ob Ihr Euch das neue Modell von Apple kaufen solltet oder eher nicht.

Bis zu unserem ausführlichen Test des iPhone 15 Pro basiert dieser Vergleich auf den Datenblättern und wird mit den Testeindrücken aktualisiert, damit Ihr eine noch bessere Entscheidung treffen könnt.

Affiliate Angebot Apple iPhone 15 Pro

Zusammenfassung:

iPhone 15 Pro vs. iPhone 13 Pro: Design und Bildschirm

Das iPhone 13 Pro, das bereits vom iPhone 14 Pro im Hinblick auf Design abgehängt wurde, unterscheidet sich deutlich vom neuen Apple-Flaggschiff. Der kalifornische Hersteller bietet dieses Jahr ein überarbeitetes Design mit weniger hervorstehenden Kanten und vor allem einem neuen Material an.

Während das iPhone 13 Pro wie das 15 Pro auf der Vorder- und Rückseite aus Glas besteht, wird der glänzende Edelstahlrahmen durch einen matten Titanrahmen ersetzt, der sehr gut aussieht. Die Verwendung von Titan nimmt nicht nur weniger Fingerabdrücke auf, sondern hat auch das Gewicht reduziert.

Das iPhone 15 Pro hat ein neues, sehr gelungenes Design / © nextpit.

Apple hat die Notch seit letztem Jahr durch das Dynamic Island ersetzt und die schmaleren Bildschirmränder lassen das iPhone 13 Pro ein wenig älter aussehen. Eine weitere bemerkenswerte Änderung ist, dass der Alert-Slider für den Stumm-Modus durch einen Aktionsknopf ersetzt wurde, der viel mehr Möglichkeiten bietet.

Auf der Rückseite ist das Kameramodul stärker hervorgehoben und auf einer Insel platziert, die nun auch hervorsteht, anstatt im Gehäuse zu versinken. Ein kleines Detail: Das Fotomodul hat jetzt genau die gleiche Farbe wie der Rest der Rückseite. Und übrigens: Apple hat endlich den Lightning-Anschluss bei allen iPhones durch einen USB-C-Anschluss ersetzt.

Wie bereits erwähnt, sind die Hauptunterschiede beim Bildschirm, die Dynamic Island und die schmaleren Ränder. Das 6,1-Zoll große Super-Retina-XDR-OLED-Panel und die Bildwiederholfrequenz von 120 Hz dank Pro-Motion-Modus bleiben bestehen, aber die Auflösung unterscheidet sich nur geringfügig.

Einer der größten Unterschiede beim Bildschirm ist der Always-on-Display-Modus des Bildschirms des iPhone 15 Pro. Die Helligkeit steigt beim iPhone 15 Pro auf 2.000 Nits im Vergleich zu 1.000 Nits.

Das iPhone 13 Pro merkt langsam das Alter, ist aber immer noch ein schönes Smartphone. / © NextPit

Beide Modelle verfügen über die IP68-Zertifizierung und den Ceramic-Shield-Glasschutz. Das Apple iPhone 13 Pro ist in den Farben Graphite, Gold, Silver und Sierra Blue erhältlich, während das iPhone 15 Pro in Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium und Nature Titanium angeboten wird.

iPhone 15 Pro vs. iPhone 13 Pro: Leistung

A17 Pro vs. A15 Bionic: Ich denke, dass es bei der Leistung keine Spannung gibt. Das iPhone 15 Pro bietet eine viel bessere Leistung als das 13 Pro, obwohl das 13 Pro auch im Jahr 2023 noch genug Leistung hat, um ein angenehmes Erlebnis zu garantieren.

Das iPhone 15 Pro ist wie jedes Jahr ein Leistungsmonster. / © Apple.

Der A15 Bionic besteht aus 6 CPU-Kernen, 5 GPU-Kernen und 16 Kernen für die Neural Engine. Das neue SoC 17 Pro bietet seinerseits die gleichen Eigenschaften, aber mit einem GPU-Kern mehr und Ray Tracing. Das iPhone 13 Pro verfügt über 6 GB RAM, während das neueste Flaggschiff von Apple 8 GB RAM hat.

Der kalifornische Hersteller hat angekündigt, dass das neue iPhone 15 Pro stark genug ist, um AAA-Spiele wie auf einer Konsole laufen zu lassen. Um Euch einen Eindruck zu verschaffen, haben wir das iPhone 15 Pro Max (Test) und das iPhone 13 Pro Max (Test), die die gleichen SoCs wie das 15 Pro und das 13 Pro haben, unseren Benchmarks unterzogen und hier sind die Ergebnisse:

iPhone 15 Pro Max iPhone 13 Pro Max 3D Mark Wild Life Zu leistungsstark 9729 3D Mark Wild Life Extreme 3998 3840 3D Mark Wild Life Stress Test Bester Loop: 9991

Schlechteste Loop: 8709 Bester Loop: 9732

Schlechteste Loop: 8111 Geekbench 5/6 Geekbench 6:

Single: 2936

Multi: 7453 Geekbench 5:

Single: 1729

Multi: 4714

Es ist klar, dass die Leistung des iPhone 15 Pro viel höher ist als die des iPhone 13 Pro. Es überrascht nicht, dass der Speicher nicht erweiterbar ist. Ihr könnt zwischen 128, 256, 512 GB und 1 TB wählen.

In Sachen Konnektivität bietet das iPhone 15 Pro Wifi 6E vs. Wifi 6, Bluetooth 5.3 vs. Bluetooth 5.0, UWB 2 vs. UWB 1 und als einziges der beiden Modelle SOS-Notruf über Satellit und entsprechende Unfallerkennung.

iPhone 15 Pro vs. iPhone 13 Pro: Fotoqualität

Zwischen der Einführung des iPhone 13 Pro und des iPhone 15 Pro sind zwei Jahre vergangen. Apple hat einige bemerkenswerte Änderungen an seinem Kameramodul vorgenommen, und die wichtigste ist zweifellos die neue 48-MP-Hauptkamera. Sie hat den 12-MP-Sensor des iPhone 13 Pro im letzten Jahr ersetzt.

Werft auch einen Blick auf unseren Fotovergleich des iPhone 15 Pro Max und 15 Pro.

Was sich jedoch nicht geändert hat, ist das Duo der Sensoren, die es begleiten. Es gibt immer noch ein 12-MP-Ultraweitwinkel- und eine 12-MP-Tele-Kamera mit einem 3-fachen optischen Zoom.

Das Fotomodul des iPhone 13 Pro hat sich weiterentwickelt. / © NextPit

Das iPhone 13 Pro und das iPhone 15 Pro sind beide sehr gute Foto-Smartphones, aber das iPhone 15 Pro ist besser ausgestattet und sollte daher auch bessere Bilder liefern. Letzteres ist zum Beispiel in der Lage, mit seinem 48-MP-Quad-Pixel-Sensor verlustfrei Fotos mit zweifachem Zoom aufzunehmen.

Das iPhone 15 Pro unterscheidet sich von seinem Vorgänger auch durch Funktionen wie den Action-Modus, den in der Postproduktion editierbaren Porträt-Modus oder der Möglichkeit, in Log zu filmen. Sobald der Test des iPhone 15 Pro veröffentlicht ist, werden wir diesen Abschnitt aktualisieren, einschließlich der Galerien.

iPhone 15 Pro vs. iPhone 13 Pro: Schnittstelle/OS

Dank der hervorragenden Update-Politik von Apple sind beide Modelle auf dem gleichen Stand und laufen beide unter iOS 17. Ihr könnt also die Neuerungen der aktuellen Version des Betriebssystems nutzen, da Funktionen wie NameDrop, Kontaktanzeigen und Live Sticker auf allen iPhones mit iOS 17 verfügbar sind.

Einige der besten Funktionen von iOS 17 (von links nach rechts): Widget-Aktionen, Erlaubnis-Warnung, Wifi-Umschaltung in der Suche und die Anzeige der Mondphasen in der Wetter-App! / © nextpit

Lest auch unsere Auswahl der besten Tricks von iOS, die Ihr auf Eurem iPhone ausprobieren könnt.

Das iPhone 15 Pro hat jedoch die Nase vorn, wenn es um die Langlebigkeit geht, da es bis 2028 aktualisiert werden soll, während Apple die Updates für das iPhone 13 Pro voraussichtlich 2026 einstellen wird.

iPhone 15 Pro vs. iPhone 13 Pro: Akkulaufzeit und schnelles Aufladen

Apple gibt nie Daten über die genaue Kapazität der Akkus dieser Smartphones bekannt. Apple gibt für beide Modelle 20 Stunden Videostreaming und 75 Stunden Audiowiedergabe an, aber das iPhone 15 Pro hält bei der Videowiedergabe mit 23 Stunden eine Stunde länger durch als das iPhone 13 Pro mit 22 Stunden.

Es ist deutlich zu erkennen, dass die Verlängerung der Akkulaufzeit nicht drastisch ist, zumindest nicht in der Theorie. In unserem Test des iPhone 13 Pro hielt es bei eingeschaltetem Bildschirm 14 Stunden durch. Wir werden diesen Abschnitt mit den Ergebnissen des iPhone-15-Pro-Akku-Tests aktualisieren.

Das iPhone 15 Pro ist endlich auf USB-C umgestiegen. / © nextpit.

Zum Thema Aufladen wissen wir, dass das iPhone 15 Pro offiziell per Kabel mit bis zu 20 W (inoffiziell bis zu 27 W) aufgeladen werden kann. Mit MagSafe könnt Ihr mit 15 W aufladen, gegenüber 7,5 W mit Qi-Laden.

Die Eigenschaften sind beim iPhone 13 Pro identisch, außer dass es mit einem Lightning-Anschluss aufgeladen wird, im Gegensatz zum iPhone 15 Pro, das auf USB-C umgestiegen ist. In beiden Fällen liefert Apple keine Ladegeräte in der Verpackung mit.

iPhone 15 Pro vs. iPhone 13 Pro: Preise und Verfügbarkeit

Der Preis des iPhone 13 Pro, das 2021 auf den Markt kommt, ist natürlich gesunken. Es wurde für 1.149 Euro auf den Markt gebracht und kostet laut idealo derzeit durchschnittlich rund 1.000 Euro. Es ist zu beachten, dass es immer schwieriger wird, es neu bei Händlern zu finden, und Apple bietet es nicht mehr auf seiner Website an.

Das iPhone 15 Pro ist etwas günstiger als sein Vorgänger und kostet ab 1.199 Euro. Nachfolgend findet Ihr eine Vergleichstabelle mit den unverbindlichen Preisempfehlungen für das iPhone 13 Pro und das iPhone 15 Pro:

iPhone 13 Pro iPhone 15 Pro 128 GB 1.149 Euro 1.199 Euro 256 GB 1.279 Euro 1.329 Euro 512 GB 1.509 Euro 1.579 Euro 1 TB 1.739 Euro 1.829 Euro

Affiliate Angebot Apple iPhone 15 Pro

Fazit

Ohne das iPhone 15 Pro getestet zu haben, ist es schwierig, eine klare Empfehlung und somit ein endgültiges Ergebnis für diesen Vergleich zu geben. Allerdings reicht schon der Blick auf die beiden Smartphones, um die zwei Jahre Abstand zwischen ihnen zu bemerken.

Ob beim Design, der Leistung oder der Fotoqualität – das iPhone 15 Pro lässt dem 13 Pro keine Chance. Der Unterschied sollte sich auch im täglichen Gebrauch bemerkbar machen. Sosehr der Wechsel vom iPhone 14 Pro zum iPhone 15 Pro auch weniger offensichtlich ist, das neue Flaggschiff von Apple bringt wichtige und ausreichende Änderungen mit sich, um die Nutzer des iPhone 13 Pro dazu zu bringen, den Sprung zu wagen.

Unser kommender ausführlicher Test des iPhone 15 Pro wird zeigen, ob ich falsch liege oder nicht, aber es ist unwahrscheinlich, dass sich diese Meinung ändert. Wenn Ihr es Euch leisten könnt, könnt Ihr das iPhone 15 Pro ohne großes Zögern kaufen. Wenn nicht, ist das iPhone 14 Pro eine Alternative, bei der Ihr die wichtigsten neuen Funktionen nutzen und gleichzeitig etwas Geld sparen könnt.

Weitere Informationen findet Ihr in unserem Vergleich zwischen dem iPhone 15 Pro (Max) und dem iPhone 14 Pro (Max) sowie in unserem ausführlichen Test des iPhone 15 Plus.

Stimmst Ihr mir zu? Glaubst Ihr, dass sich der Wechsel von einem iPhone 13 Pro zu einem iPhone 15 Pro lohnt? Welches iPhone nutzt Ihr derzeit?