Wie das chinesische Nachrichtenportal ITHome (via MacRumors) berichtet, werden das iPhone 16 Pro und das iPhone 16 Pro Max deutlich verbesserte Ladeleistungen aufweisen. Die kabelgebundene Ladegeschwindigkeit soll von maximal 27 Watt auf 40 Watt steigen, während das kabellose Laden mit MagSafe von 15 Watt auf 20 Watt erhöht wird.

Wird das iPhone 16 Pro doppelt so schnell geladen wie das iPhone 15 Pro?

Sollte sich dieser Bericht bewahrheiten, ist die kabelgebundene Ladegeschwindigkeit bereits eine beträchtliche Verbesserung, da das iPhone 15 Pro mit einem kompatiblen Adapter bereits in nur 30 Minuten von 0 auf 50 Prozent aufgeladen werden kann. Mit einer 40-Watt-Geschwindigkeit wird sich die Ladezeit des iPhone 16 Pro (Max) wahrscheinlich um mehrere Minuten oder sogar fast die Hälfte reduzieren.

Die schnellere MagSafe-Ladung passt zum Gerücht, dass das "iPhone 16 Pro"-Duo mit einer aktualisierten Magnetspule auf der Rückseite ausgestattet wird. Das neue Design könnte Apple geholfen haben, die Effizienz und Geschwindigkeit beim Aufladen der neuen iPhones über MagSafe zu optimieren.

Android-Smartphones sind schon längst deutlich höhere Ladegeschwindigkeiten gewohnt! / © nextpit

So oder so wäre es sinnvoll, wenn Apple die Ladefunktion für die iPhones verbessern würde, da viele chinesische Hersteller bereits verrückte Ladegeschwindigkeiten für ihre Geräte anbieten. Das OnePlus 12 (Test) kann zum Beispiel mit bis zu 100 Watt schnell aufladen und das Gerät in weniger als einer halben Stunde wieder voll aufladen.

Gleichzeitig sollen das iPhone 16 Pro und das iPhone 16 Pro Max über größere Akkus verfügen, sodass schnellere Ladegeschwindigkeiten für viele mehr als nützlich wären.

Natürlich gibt es unter den Nutzern immer noch eine Debatte darüber, wie hoch die optimale Ladeleistung bei Smartphones sein sollte und ob wir diese rasend schnellen Geschwindigkeiten wirklich brauchen.

Was ist mit Euch? Was haltet Ihr davon, dass sich bei Apple etwas tut, was die Ladeleistung angeht? Oder findet Ihr die vermuteten 40 W im Jahr 2024 immer noch zu lahm?