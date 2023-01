Ist schon wieder November?! Alternate mit zahlreichen Deals zur Cyberweek

Bei Alternate beginnt die Cyberweek und Ihr könnt Euch bis zum 09. Februar verschiedene Rabatte sichern. Ob PC-Komponente, Peripherie-Geräte, Smart-Home-Gadgets oder sogar Smartphones – die Prozente fallen. Ihr solltet Euch allerdings beeilen, wenn Ihr etwas Bestimmtes sucht, denn die Aktionsgeräte sind in der Stückzahl limitiert und dementsprechend sehr schnell vergriffen. In diesem Artikel findet Ihr unsere Auswahl der besten Angebote aus der Alternate Cyberweek.

Als ich heute morgen auf der Suche nach einem Deal für Euch war, musste ich zwischenzeitlich überlegen, ob ich letzte Nacht ins Koma gefallen bin und wir plötzlich November haben. Normalerweise findet die Cyberweek während des Black Friday und Cyber Monday statt, aber bei Alternate könnt Ihr schon im Januar von besonderen Deals profitieren.

Die Angebotspalette der Aktion ist sehr weit gefächert. So findet Ihr nicht nur PC-Hardware und passende Peripherie-Geräte, sondern ganze Laptops, Fernseher oder sogar Spielzeug im Portfolio von Alternate wieder. Dabei erhaltet Ihr unterschiedliche Rabatte von bis zu 50 Prozent, die sich auf die ohnehin schon recht günstigen Alternate-Preise beziehen. Dadurch entstehen teilweise echte Bestpreise und Ihr könnt richtig sparen. Da die Angebote in der Stückzahl begrenzt sind, müsst Ihr Euch beeilen, denn die ersten Deals sind bereits fast vergriffen.

Diese Deals lohnen sich während der Alternate Cyberweek besonders!

Mit meinen Preisvergleichstools bewaffnet, habe ich mich auf die Pirsch begeben und versucht, die interessantesten Deals für Euch herauszusuchen. Ich habe fünf Angebote herausgesucht, um Euch einen kleinen Einblick zu gewähren, was Euch während der Aktion erwartet. Solltet Ihr hier noch nicht fündig werden, schaut am besten selbst bei Alternate vorbei. Bedenkt allerdings, dass Ihr unbedingt den Preis der Angebote vorab mit Hilfe von idealo oder Geizhals überprüfen solltet, was wir in diesem Artikel bereits für Euch übernommen haben.

Dreame D10s

Der Dreame D10s ist die Light-Variante der D10-Reihe. Der Wisch- und Saugroboter nutzt LDS-Kartierung, um Eure Wohnung zu kartieren. Außerdem schafft er mit 5.000 Pa eine wirklich ordentliche Saugleistung und er kann bis zu 280 Minuten am Stück arbeiten, bevor er wieder geladen werden muss. Normalerweise zahlt Ihr rund 350 Euro für das Gerät, allerdings ging der Preis im November bereits auf 299 Euro herunter, was auch hier der Fall ist.

Bosch "Smartes Heizen Set II"

Gerade während der kalten Tage ist korrektes Heizen sehr wichtig, wenn Ihr keine böse Überraschung bei der Gasabrechnung erleben wollt. Mit den smarten Thermostaten von Bosch könnt Ihr Eure Heizkörper ganz einfach via App steuern und Euch Routinen einrichten. Im Paket sind neben den drei smarten Thermostaten noch zwei Fenster- und Türkontakte, sowie ein Smart Home Controller enthalten. Für alles zusammen zahlt Ihr aktuell 249,90 Einen Preisvergleich gab es hier leider nicht direkt, allerdings kostet Euch ein Thermostat bereits 69,90, wodurch sich das Angebot definitiv lohnt.

Passend dazu: Unsere Kaufberatung zu smarten Thermostaten

Asus Zenfone 9 128GB inkl. Chromebook

Seid Ihr gerade auf der Suche nach einem guten Smartphone-Deal, könnte Euch dieses Asus-Bundle eventuell zusagen. Hier gibt es nicht nur das Asus Zenfone 9, sondern auch noch ein Chromebook obendrauf. Das Smartphone konnte vor allem mit der Leistung und der guten Kameraqualität in unserem Test zum Zenfone 9 punkten. Normalerweise zahlt Ihr für das Handy bereits 689,90 Euro im Netz und auch das Notebook kostet noch einmal mindestens 252,54 Euro, wodurch Ihr bei diesem Deal satte 222,44 Euro sparen könnt.

MSI Optix G321CUVDE

Der Curved-Monitor mit dem klangvollen Namen Optix G321CUVDE zählt zu den größeren Gaming-Monitoren und fasst eine Bildschirmdiagonale von satten 32 Zoll. Hinzu kommt ein 60-Hz-Panel und eine 4K-Auflösung. Normalerweise zahlt Ihr für den Bildschirm 499 Euro, aktuell könnt Ihr ihn für gerade einmal 349 Euro bei Alternate schießen.

ASUS TUF Gaming A15

Seid Ihr aktuell auf der Suche nach einem wirklich leistungsstarken Laptop, dann ist der Asus TUF Gaming A15 eventuell die richtige Wahl für Euch. Hierbei handelt es sich um ein High-Midrange-Gaming-Notebook mit dem "AMD Ryzen 7 6800"- Octacore-Prozessor, 16 GB DDR5-RAM und einer NVIDIA GeForce 3050 Ti. Normalerweise müsst Ihr für das Gerät mindestens 979 Euro hinlegen, bei Alternate kostet Euch das Notebook aktuell nur 919 Euro.

Viele weitere Angebote warten auf Euch

Wie bereits erwähnt, handelt es sich hierbei nur um eine Auswahl der besten Deals. Ihr könnt bei Alternate aktuell auf die verschiedensten Tech-Produkte richtig Geld sparen und entweder Euren PC aufrüsten oder Euch sogar Spielzeug und Wallboxen deutlich günstiger sichern. Schaut also unbedingt in das Portfolio des Anbieters, wenn Ihr an Schnäppchen interessiert seid. Außerdem gibt es heute, am 30. Januar ab 18 Uhr noch einen Livestream von Alternate, bei dem sich alles um die Cyberweek dreht.

Was haltet Ihr von den Deals? Habt Ihr noch spannendere Angebote entdeckt? Teilt sie gerne mit der NextPit-Community in den Kommentaren!