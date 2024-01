Jackery enthüllt seinen 10-kWh-Heimspeicher auf der CES

Wir haben bereits eine Vielzahl spektakulärer Tech-Neuheiten auf der CES 2024 gesehen. Lange wurde darüber spekuliert, nun ist es so weit: Jackery hat seine Heimspeicher-Lösung, den Jackery HomeKit in Las Vegas vorgestellt. Noch dazu scheint Jackery in der jüngeren Vergangenheit, die eine oder andere Mars-Doku zu viel gesehen zu haben und stellt den wohl mobilsten Solargenerator der Welt vor, den Mars Bot. Was es damit auf sich hat, und welche weitere Solarpanel-Innovation Jackery fürs Camping präsentiert, fasst nextpit in diesem Artikel zusammen.