Apple EarPods mit USB-Type-C angeblich schon in Serien-Produktion

Neues iPhone – neue EarPods

Es wurde bereits berichtet, dass Apple eine neue Welle von Wearables entwickelt, wie z. B. ein Modell der AirPods Pro 2, das Lightning zugunsten von USB-C aufgeben wird. Es wurde jedoch nicht gesagt, ob die kabelgebundenen EarPods dazu gehören werden.

Der in der Vergangenheit öfter genannte Tippgeber "ShrimpApplePro" verrät nun in einem Tweet, dass die kabelgebundenen Apple EarPods mit USB-C auf dem Weg sind. Er fügte hinzu, dass Apple Foxconn als Zulieferer ausgewählt hat und diese bereits mit der Massenproduktion der neuen EarPods begonnen haben. Das Headset und das MFi-Zubehör (made for iOS) könnten zusammen mit dem Apple iPhone 15 und den Apple AirPods der nächsten Generation in den nächsten Monaten auf den Markt kommen.

Das Apple iPad 10 (2022) verfügt über einen USB-C-Anschluss. / © NextPit

Obwohl die kabelgebundenen EarPods mit USB-C vollständig mit dem kommenden iPhone 15 funktionieren sollen, dürften sie auch andere Apple-Hardware unterstützen, die den Universalanschluss nutzt. So waren unter anderem die MacBook Laptops die ersten Geräte, die standardisiert wurden, gefolgt von den iPad Pro Tablets. Daher wäre ein kabelgebundenes Headset mit der richtigen Typ-C-Schnittstelle gleich mehrfach einsetzbar, da es in vielen Fällen die Notwendigkeit von Adaptern überflüssig macht.

Derzeit verkauft Apple zwei Versionen der EarPods, eine mit Lightning-Anschluss und eine mit einem 3,5mm großen Audiostecker, die jeweils 19 Euro kosten. Es ist noch nicht bekannt, wie viel Apple die neuen EarPods mit USB-C anbieten wird.

Wir wollen von Euch wissen, was Ihr lieber mögt: ein kabelgebundenes oder ein kabelloses Headset? Verratet uns neben dem Kostenunterschied auch die Gründe dafür.