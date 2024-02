Billigstes Foldable gewinnt Kamera-Test: Geld schießt nicht die besten Fotos!

Faltbare Smartphones sind längst nicht mehr nur Samsung. Inzwischen bieten auch OnePlus, Google und Honor Foldables im Buch-Format auf dem deutschen Markt an – zu durch die Bank exorbitanten Preisen. Zwischen 1.350 und 1.950 Euro kostet die aktuelle Generation an Klapp-Smartphones. Mit insgesamt 13.391 Stimmen hat nun die nextpit-Community entschieden: Das günstigste Foldable hat gewonnen.

Frei nach Otto Rehhagel schießt also Geld nicht direkt die besten Fotos – zumindest nicht, was den Kaufpreis angeht. Auch wenn es schwer zu glauben ist: Das Samsung Galaxy Z Fold 5 ist mit Marktpreisen von aktuell rund 1.350 Euro das günstigste Klapp-Smartphone im Buch-Format aus der aktuellen Generation. Das OnePlus Open kostet rund 1.700 Euro, das Google Pixel Fold etwa 1.900 Euro und das gerade gelauncht Honor Magic V2 sogar 1.950 Euro.

Ergebnis des Kamera-Blindtests: Dieses Foldable hat die beste Kamera

In aller Kürze: Hier sind die finalen Ergebnisse des Kamera-Blindtests der faltbaren Smartphones.

Hier findet Ihr noch einmal die ursprüngliche Abstimmung des Kamera-Blindtests unter den faltbaren Smartphones.

Motiv 1: Tageslicht, Hauptkamera (1x)

Bunt gewinnt! Das gilt auch für das erste Motiv, bei dem das Honor Magic V2 die Farben ordentlich nach oben pusht. Der eigentlich recht graue und nur wenig aufgerissene Februar-Himmel in Berlin sieht hier am blauesten aus, und auch das Wandgrafitti ist hier bunter als bei der Konkurrenz. Dass die Realität nicht ganz so fröhlich aussah? Egal, über 50 Prozent der Stimmen gingen an Honor.

Honor Magic V2 – 52 % – Platz 1 © nextpit Google Pixel Fold – 24 % – Platz 2 © nextpit Samsung Galaxy Z Fold 5 – 9 % – Platz 4 © nextpit OnePlus Open – 15 % – Platz 3 © nextpit

Motiv 2: Tageslicht, 10x-Zoom

Blau zieht auch beim nächsten Motiv Klicks an: Das Foto aus dem Galaxy Z Fold 5 konnte hier die meisten Stimmen einsammeln. Wer sich die Fotos genauer ansieht, wird aber bei den anderen Smartphones mehr Details vorfinden.

Google Pixel Fold – 26 % – Platz 2 © nextpit OnePlus Open – 23 % – Platz 3 © nextpit Samsung Galaxy Z Fold 5 – 42 % – Platz 1 © nextpit Honor Magic V2 – 10 % – Platz 4 © nextpit

Motiv 3: Tageslicht, Portraitfoto

Beim Portraitfoto gewinnt das Honor Magic V2 mit einem deutlich nachgehellten Gesicht, während die Konkurrenz den natürlichen Schattenwurf besser beibehält. Dass das Foto hier etwas zu warm gerät, spielt dabei weniger eine Rolle. Die anderen Smartphones sind allerdings auch nicht fehlerfrei: Bei OnePlus sehen die Hauttöne besser aus, dafür hat das Open aber beispielsweise hat mit einer sauberen Freistellung zu kämpfen.

OnePlus Open – 11 % – Platz 4 © nextpit Honor Magic V2 – 43 % – Platz 1 © nextpit Samsung Galaxy Z Fold 5 – 33 % – Platz 2 © nextpit Google Pixel Fold – 13 % – Platz 3 © nextpit

Motiv 4: Tageslicht, Hauptkamera (1x)

Auch beim vierten Motiv gewinnt das freundlichste Foto: Hier wählen sogar 60 Prozent der Nutzer das Honor Magic V2 auf den ersten Platz, dass den grauen Berliner Himmel hier einfach leicht blau eingefärbt und den Vordergrund etwas bunter gestaltet hat. Die drei anderen Smartphones liegen mit ihren vergleichsweise tristeren Bildern näher an der Realität. Wie seht Ihr das: Hat die Masse recht, und schöne Fotos sind das Ziel? Oder sollten Smartphones die Realität genau abbilden?

OnePlus Open – 14 % – Platz 3 © nextpit Honor Magic V2 – 60 % – Platz 1 © nextpit Google Pixel Fold – 10 % – Platz 4 © nextpit Samsung Galaxy Z Fold 5 – 16 % – Platz 2 © nextpit

Motiv 5: Tageslicht, 10x-Zoom

Beim zweiten Telezoom-Foto hat das OnePlus Open gewonnen, mit einem sehr klaren Foto und deutlichen Kontrasten. Auf Platz zwei folgt hier das Galaxy Z Fold 5, das ein ähnlich kontrastreiches und scharfes Bild geliefert hat.

Google Pixel Fold – 20 % – Platz 3 © nextpit OnePlus Open – 46 % – Platz 1 © nextpit Honor Magic V2 – 4 % – Platz 4 © nextpit Samsung Galaxy Z Fold 5 – 30 % – Platz 2 © nextpit

Motiv 6: Tageslicht, Innenkamera-Selfie

Die Kameras über den Innendisplays sind bei allen faltbaren Smartphones primär für Videotelefonate gedacht – und entsprechend setzen die meisten Hersteller zugunsten der unauffälligen Platzierung hier auf kleine Bildsensoren. Die Bildqualität ist bei allen Kameras sehr mäßig, und die Bildverarbeitung liefert deutlich unterschiedliche Ergebnisse. Am meisten überzeugt hat Euch hier das Pixel Fold, das zwar einigermaßen natürliche Farben und Kontraste, aber leider auch abgesoffene Schwärzen liefert.

Honor Magic V2 – 12 % – Platz 4 © nextpit Google Pixel Fold – 43 % – Platz 1 © nextpit OnePlus Open – 18 % – Platz 3 © nextpit Samsung Galaxy Z Fold 5 – 26 % – Platz 2 © nextpit

Motiv 7: Mischlicht, Hauptkamera (1x)

Was auffällt, gewinnt: Auch beim siebten Motiv gilt dieser Satz wieder. Das Galaxy Z Fold 5 schraubt hier die Mikrokontraste deutlich nach oben, wodurch das Foto bei verkleinerter Betrachtung sehr detailreich aussieht. Wer näher reinzoomt, merkt allerdings auch: Es gibt dadurch nicht unbedingt mehr Details im Bild. Beim Weißabgleich schlagen sich alle faltbaren Smartphones ziemlich gut, wobei Samsung hier definitiv vorne mit dabei ist.

Samsung Galaxy Z Fold 5 – 51 % – Platz 1 © nextpit OnePlus Open – 9 % – Platz 3 © nextpit Google Pixel Fold – 6 % – Platz 4 © nextpit Honor Magic V2 – 34 % – Platz 2 © nextpit

Motiv 8: Kunstlicht, Hauptkamera (1x)

Beim Kunstlicht-Szenario trennen das OnePlus Open und das Galaxy Z Fold 5 nur wenige Stimmen. Ob hier die deutlichere Körnung bei Samsung und der violette Schimmer den Ausschlag gegeben haben? Auf jeden Fall schaffen es sowohl Samsung als auch OnePlus, diese Szene ziemlich gut ausbalanciert einzufangen. Bei Honor ist das Bild zu violett, bei Google wirkt es im Vergleich etwas schal.

Samsung Galaxy Z Fold 5 – 36 % – Platz 2 © nextpit OnePlus Open – 36 % – Platz 1 © nextpit Honor Magic V2 – 13 % – Platz 4 © nextpit Google Pixel Fold – 16 % – Platz 3 © nextpit

Motiv 9: Mischlicht, 3x-Zoom

Auch beim nächsten Hundemotiv sieht wieder das Galaxy Z Fold 5 mit seinen stark erhöhten Mikrokontrasten deutlich. 46 Prozent stimmen für Samsung, obwohl beispielsweise der Zweitplatzierte – das Honor Magic V2 – bei vergrößerter Betrachtung ein deutlich besseres Ergebnis zeigt. Aber Fotos werden heutzutage nunmal hauptsächlich auf Smartphones betrachtet, und entsprechend fällt hier das Votum aus.

Honor Magic V2 – 31 % – Platz 2 © nextpit Samsung Galaxy Z Fold 5 – 46 % – Platz 1 © nextpit OnePlus Open – 1 % – Platz 4 © nextpit Google Pixel Fold – 23 % – Platz 3 © nextpit

Motiv 10: Nacht, Ultraweitwinkel

Beim Nachtmotiv sticht das Google Pixel Fold mit seinen eher gedeckten Farben hervor. Während Samsung, Oneplus und Honor eher ins Violette abdriften, erscheint das Google-Foto etwas grünstichig. Beides ist nicht optimal, doch die nextpit-Community hat für Google gestimmt. Das Foto des Pixel Fold hat auch etwas niedrigere Kontraste als die Konkurrenz, wodurch das Foto insgesamt heller wirkt – hat das vielleicht den Ausschlag gegeben?

Samsung Galaxy Z Fold 5 – 22 % – Platz 3 © nextpit Google Pixel Fold – 51 % – Platz 1 © nextpit Honor Magic V2 – 3 % – Platz 4 © nextpit OnePlus Open – 24 % – Platz 2 © nextpit

Motiv 11: Nacht, Hauptkamera (1x)

Bei unserem Nachtmotiv aus der Berliner Innenstadt liefert das Honor Magic V2 das wohl stimmungsvollste Foto, das hier mit warmen Farben und angenehmen Kontrasten sehr gefällig daherkommt. OnePlus ist wohl näher an der Realität dran, doch damit wirkt das Foto insgesamt einfach dunkler und nicht so auffällig.

Samsung Galaxy Z Fold 5 – 17 % – Platz 3 © nextpit Honor Magic V2 – 45 % – Platz 1 © nextpit Google Pixel Fold – 29 % – Platz 2 © nextpit OnePlus Open – 9 % – Platz 4 © nextpit

Motiv 12: Nacht, 2x-Zoom

Auch beim Nachtfoto mit 2x-Zoom stehen sich wieder verschiedene Aspekte gegenüber – von der unterschiedlich guten Detailwiedergabe bis hin zur gefälligen Farbwiedergabe. Am Ende gewinnt hier das Honor Magic V2 recht knapp vor Samsung, Google und schließlich OnePlus.

Google Pixel Fold – 21 % – Platz 3 © nextpit Samsung Galaxy Z Fold 5 – 28 % – Platz 2 © nextpit OnePlus Open – 13 % – Platz 4 © nextpit Honor Magic V2 – 37 % – Platz 1 © nextpit

Motiv 13: Nacht, Selfie

Das Selfie-Motiv schließlich liefert sehr unterschiedliche Ergebnisse. Das Google Pixel Fold – hier mein persönlicher Favorit – setzt ausschließlich auf das stimmungsvolle Umgebungslicht. Honor, Samsung und OnePlus drehen beim Display die Helligkeit stark nach oben, um das Gesicht auszuleuchten – mit unterschiedlichem Erfolg. Am Ende liefert das Galaxy Z Fold 5 mit einem nicht überstrahlten Stefan und einem gut belichteten Hintergrund das Top-Ergebnis.

Honor Magic V2 – 13 % – Platz 2 © nextpit Google Pixel Fold – 10 % – Platz 3 © nextpit OnePlus Open – 10 % – Platz 3 © nextpit Samsung Galaxy Z Fold 5 – 65 % – Platz 1 © nextpit

Was sagt Ihr zum Ergebnis des Kamera-Blindtests: Seht Ihr auch Samsung auf dem ersten Platz? Oder hättet Ihr nach der Durchsicht der Testfotos ein anderes Klapp-Smartphone nach vorne gewählt? Ich bin gespannt auf Eure Meinung in den Kommentaren!