Kamera-Blindtest: Pixel 8 Pro, iPhone 15 Pro Max vs Samsung & Xiaomi

Welches Smartphone hat in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 die beste Kamera? In unserem Kamera-Blindtest entscheidet Ihr. Zur Wahl stehen dieses Mal die brandneuen Google Pixel 8 Pro und das iPhone 15 Pro Max, die gegen das Samsung Galaxy S23 Ultra und das Xiaomi 13 Ultra aus der ersten Jahreshälfte antreten. Auf geht's!

Was ist eigentlich ein Kamera-Blindtest? Und wie funktioniert der?

Damit Ihr wirklich unvoreingenommen das Smartphone mit der besten Bildqualität wählt, wisst Ihr in unserem Blindtest nicht, welches Foto aus welchem Smartphone stammt. Stattdessen müsst Ihr Euch zwischen vier Buchstaben entscheiden, hinter denen sich bei jedem Motiv ein anderes Handy versteckt. Bild 1A und Bild 2A stammen also nicht unbedingt aus der gleichen Kamera.

Hier noch einmal die vier Smartphones, mit denen wir fotografiert haben:

Die Abstimmung läuft jetzt knapp eine Woche auf der deutschen, französischen und globalen nextpit-Seite. Anschließend zählen wir über alle drei Domains die Stimmen zusammen und ermitteln bei jedem Motiv einen Sieger. Der erste Platz bekommt drei Punkte, der zweite Platz zwei, der dritte Platz einen und der vierte Platz null Punkte. Aus dem Punktestand ergibt sich am Ende ein Gesamtsieger.

Wichtig noch zu wissen: Wir nutzen – soweit nicht anders angegeben – immer die Standard-Einstellungen für die Kamera. Denn so fotografieren auch die allermeisten Nutzer. Außerdem fotografieren wir jedes Motiv dreimal mit jedem Smartphone und wählen daraus das beste Bild aus. So vermeiden wir, dass vereinzelte Ausreißer das Gesamtergebnis beeinflussen.

Ganz klar: Das Google Pixel 8 Pro hat eine unverschämt gute Kamera. Aber ist es die beste? / © nextpit

Motiv 1: Kunstlicht, Hauptkamera (1x)

Los geht's dieses Mal direkt mit einem herausfordernden Motiv. Damit ist nicht (nur) unser Büro und Luke gemeint, der für diese Bilderserie ausnahmsweise mal 30 Sekunden stillhalten musste. Auch die Smartphones müssen bei den gemischten Lichtverhältnissen aus Tages- und Kunstlicht zeigen, ob sie den Weißabgleich neutral hinbekommen.

Bild 1A © nextpit Bild 1B © nextpit Bild 1C © nextpit Bild 1D © nextpit

Welches Bild gefällt Euch am besten? Bild 1A

Bild 1B

Bild 1C

Bild 1D (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Motiv 2: Kunstlicht, 2x-Zoom

Noch etwas schwieriger wird das bei unserem zweiten Motiv. Bei zweifachem Zoom steht auf dem Sensor weniger Platz zur Verfügung, zudem ist das Licht der Glühlampen hier deutlich wärmer und zugleich dunkler. Welches Smartphone liefert hier das stimmungsvollste Bild?

Bild 2A © nextpit Bild 2B © nextpit Bild 2C © nextpit Bild 2D © nextpit

Welches Bild gefällt Euch am besten? Bild 2A

Bild 2B

Bild 2C

Bild 2D (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Motiv 3: Portrait bei Tageslicht, 3x-Zoom

Beim dritten Motiv geht's an die Hauttöne. Welches Smartphone liefert hier das schönste Portrait-Foto mit den besten Farben? Achtet auch darauf, wie sauber die Smartphones meinen Kopf vom Hintergrund freistellen.

Bild 3A © nextpit Bild 3B © nextpit Bild 3C © nextpit Bild 3D © nextpit

Welches Bild gefällt Euch am besten? Bild 3A

Bild 3B

Bild 3C

Bild 3D (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Motiv 4: Portrait bei Dämmerlicht, 3x-Zoom

Hier wiederholen wir das Portrait-Motiv, allerdings dieses Mal bei deutlich schlechteren Lichtverhältnissen (und niedrigeren Temperaturen, brr). Die einzige Zoomstufe, die bei allen Smartphones im Portrait-Modus verfügbar ist, ist der 3x-Zoom.

Bild 4A © nextpit Bild 4B © nextpit Bild 4C © nextpit Bild 4D © nextpit

Welches Bild gefällt Euch am besten? Bild 4A

Bild 4B

Bild 4C

Bild 4D (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Motiv 5: Nacht, Ultraweitwinkel

Jetzt wird's richtig dunkel: Unser fünftes Motiv führt uns an die ehemalige Berliner Mauer, die wie ein Schnitt ins Fleisch die Hauptstadt in zwei Teile spaltete. Hier laufen die Smartphones deutlich auseinander – von stark aufgehellt bis relativ dunkel. Auch die Farbwiedergabe unterscheidet sich deutlich.

Bild 5A © nextpit Bild 5B © nextpit Bild 5C © nextpit Bild 5D © nextpit

Welches Bild gefällt Euch am besten? Bild 5A

Bild 5B

Bild 5C

Bild 5D (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Motiv 6: Nacht, Hauptkamera (1x)

Das sechste Motiv zeigt den Innenhof des nextpit-Büros. Diesen stimmungsvollen Blick genießen alle nextpit-Redakteure, wenn sie im Herbst und Winter nach Hause gehen, und die Sonne bereits untergegangen ist. Welches Smartphone schießt hier mit seiner Hauptkamera das beste Bild?

Bild 6A © nextpit Bild 6B © nextpit Bild 6C © nextpit Bild 6D © nextpit

Welches Bild gefällt Euch am besten? Bild 6A

Bild 6B

Bild 6C

Bild 6D (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Motiv 7: Nacht, 2x-Zoom

Entlang der ehemaligen Grenze in Berlin sind zahlreiche Tafeln angebracht, die die Geschichte der innerdeutschen Trennung erzählen. Die hohen Helligkeitsunterschiede der beleuchteten Tafeln stellen die Smartphones vor eine große Herausforderung – zumal beim 2x-Zoom bereits weniger Sensorfläche zur Verfügung steht.

Bild 7A © nextpit Bild 7B © nextpit Bild 7C © nextpit Bild 7D © nextpit

Welches Bild gefällt Euch am besten? Bild 7A

Bild 7B

Bild 7C

Bild 7D (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Motiv 8: Nacht, 5x-Zoom

Der Berliner Fernsehturm bei Nacht im 5x-Zoom: Welches Smartphone schlägt sich bei dieser Straßenflucht am besten? Zumindest auf dem Papier dürfte hier das Galaxy S23 schlechter abschneiden, da es das Bild der 3x-Kamera digital heranzoomen muss.

Bild 8A © nextpit Bild 8B © nextpit Bild 8C © nextpit Bild 8D © nextpit

Welches Bild gefällt Euch am besten? Bild 8A

Bild 8B

Bild 8C

Bild 8D (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Motiv 9: Tageslicht, Ultraweitwinkel

Ja, es scheint auch die Sonne in Berlin – und beschert uns am Dienstag, den 17. Oktober diesen dramatischen Wolkenhimmel. Bei den Smartphones gibt es hier teilweise enorme Unterschiede bezüglich der Kontraste und der Farbwiedergabe.

Bild 9A © nextpit Bild 9B © nextpit Bild 9C © nextpit Bild 9D © nextpit

Welches Bild gefällt Euch am besten? Bild 9A

Bild 9B

Bild 9C

Bild 9D (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Motiv 10: Tageslicht, 1x-Zoom

Bei Motiv Nummer 10 dürfen alle Smartphones kurz durchpusten: Tageslicht und Hauptkamera ergeben eine einfache Kombination. Dennoch unterscheiden sich die Fotos bei der Farbwiedergabe teils deutlich.

Bild 10A © nextpit Bild 10B © nextpit Bild 10C © nextpit Bild 10D © nextpit

Welches Bild gefällt Euch am besten? Bild 10A

Bild 10B

Bild 10C

Bild 10D (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Motiv 11: Tageslicht, 3x-Zoom

Hier noch einmal das gleiche Motiv, nur dreifach vergrößert. Theoretisch sollten hier die Smartphones mit echtem Dreifach-Zoom im Vorteil sein, also das Galaxy S23 Ultra und das Xiaomi 13 Ultra.

Bild 11A © nextpit Bild 11B © nextpit Bild 11C © nextpit Bild 11D © nextpit

Welches Bild gefällt Euch am besten? Bild 11A

Bild 11B

Bild 11C

Bild 11D (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Motiv 12: Tageslicht, 5x-Zoom

Beim vorletzten Motiv haben wir uns eine wirklich detailreiche Szene ausgesucht, die die Zoomleistung der Smartphones auf die Probe stellt. Welches Handy schafft hier die beste Detailwiedergabe? Und wie kann sich das Samsung Galaxy S23 gegen die anderen Modelle behaupten?

Bild 12A © nextpit Bild 12B © nextpit Bild 12C © nextpit Bild 12D © nextpit

Welches Bild gefällt Euch am besten? Bild 12A

Bild 12B

Bild 12C

Bild 12D (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Motiv 13: Tageslicht, 10x-Zoom

Das letzte Motiv dürfte die Paradedisziplin des Samsung Galaxy S23 Ultra sein. Schließlich hat es als einziges Gerät in diesem Vergleich einen echten 10x-Zoom. Aber liefert das Samsung-Smartphone auch wirklich die besten Bilder? Stimmt ab!

Bild 13A © nextpit Bild 13B © nextpit Bild 13C © nextpit Bild 13D © nextpit

Welches Bild gefällt Euch am besten? Bild 13A

Bild 13B

Bild 13C

Bild 13D (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Habt Ihr fleißig abgestimmt? Was denkt Ihr, welches Smartphone dieses Mal in unserem Kamera-Blindtest siegreich sein wird? Ich freue mich auf Eure Kommentare – und auf das Ergebnis, das wir am kommenden Mittwoch veröffentlichen werden. Wenn Ihr's garantiert nicht verpassen wollt, dann abonniert doch unseren Newsletter!