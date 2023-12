Kein Abschluss? Kein Problem! So werden Fachkräfte trotzdem erfolgreich

Es gibt ein altes Sprichwort am Arbeitsplatz, dessen Ursprung schon lange verloren gegangen ist: Zwei Führungskräfte prüfen das Ausbildungsbudget ihres Unternehmens. "Warum geben wir so viel Geld für die Ausbildung unserer Mitarbeiter aus", fragt der eine, "wenn sie in sechs Monaten oder einem Jahr einfach gehen?" – "Vielleicht werden sie das", sagt der andere. "Aber was ist, wenn wir sie nicht ausbilden und sie bleiben?"