Apples Einführung von Apple Intelligence auf iPhones verlief alles andere als reibungslos. Während die ChatGPT-Integration später in iOS 18 hinzugefügt wurde, um komplexere Anfragen zu bearbeiten, hat Apple bestätigt, dass Nutzer/innen in Zukunft die Möglichkeit haben werden, andere KI-Modelle von Drittanbietern zu wählen. Es sieht so aus, als ob Googles Gemini AI als Nächstes integriert werden könnte.

iOS-18.4-Beta deutet auf Gemini-Integration hin

Apple hat vor kurzem iOS-18.4-Beta für öffentliche Tester/innen und Entwickler/innen veröffentlicht und damit eine ganze Reihe neuer Funktionen eingeführt. Neben diesen Updates enthält die Firmware jedoch auch Hinweise darauf, dass Google Gemini bald in iOS integriert werden könnte, wie der bekannte Leaker Aaron Perris herausgefunden hat.

Ein Screenshot, den Perris auf X geteilt hat, zeigt Verweise auf "Third Party Model" sowie auf "Google" und "OpenAI" im Code. Diese Schlüsselwörter deuten darauf hin, dass Apple seine KI-Modelle ausbauen will, so dass die Nutzer/innen Gemini als Alternative zu ChatGPT auswählen können, um fortgeschrittene Anfragen zu bearbeiten, die über die Fähigkeiten von Siri hinausgehen.

Apple's backend has revealed that the next 3rd party iOS-AI integration will be Google Gemini pic.twitter.com/0rIuJhT5Lj — Aaron (@aaronp613) February 21, 2025

Auf der WWDC 2024 erklärte Apples SVP Craig Federighi, dass das Unternehmen offen dafür ist, mehr KI-Modelle von Drittanbietern in iOS zu integrieren. Die neuesten Erkenntnisse deuten darauf hin, dass Googles Gemini die nächste Wahl von Apple ist, obwohl das KI-Modell für iPhone-Nutzer/innen bereits über eine eigenständige App verfügbar ist.

Lest auch: Alles Wichtige zu Apple Intelligence

Wie Gemini AI den iPhone-Nutzern zugutekommen würde

Die Integration von Gemini direkt in das System könnte mehrere Vorteile bieten, z. B. die Möglichkeit, Gemini über Siri oder eine spezielle Geste aufzurufen. Außerdem haben verschiedene KI-Modelle unterschiedliche Fähigkeiten und Herangehensweisen an den Umgang mit Daten und dem Datenschutz. Wenn Gemini als Option angeboten würde, hätten die Nutzer/innen mehr Kontrolle über ihre KI-Präferenzen, anstatt auf ein einziges Modell beschränkt zu sein.

Es ist noch unklar, welche Version von Gemini integriert wird und welche Funktionen sie den iPhone-Nutzern bieten wird. Wir können uns jedoch an der bestehenden Gemini-App für iOS orientieren, die über das Gemini 2.0 Flash-Modell Argumentationsfähigkeiten, Text- und Bilderzeugung sowie Unterstützung für multimodale Eingaben bietet.

Der genaue Zeitplan für die Integration von Gemini in iOS ist noch nicht bekannt. Aufgrund dieser Erkenntnisse ist es jedoch wahrscheinlich, dass Apple die KI-Optionen in einem der nächsten iOS-18-Updates erweitern wird - möglicherweise mit iOS 18.4, das voraussichtlich im April erscheinen wird.