Klage gegen Aldi: Balkonkraftwerke des Discounters falsch beworben?

Balkonkraftwerke erfreuen sich seit den gestiegenen Energiepreisen immer größerer Beliebtheit. Natürlich möchten auch Discounter hier ein Stück vom Kuchen haben und vertreiben die Energielösungen in verschiedenen Variationen. Nun hat die Verbraucherzentrale Sachsen allerdings Klage gegen Aldi eingereicht.

Vor einigen Wochen hat sich mein Kollege Stefan bereits über die Schrottreifen Balkonkraftwerke von Aldi & Co. ausgelassen. Gerade die einzelnen Teile der steckfertigen Solarkraftwerke sind bei Discountern häufig ein Problem. So führt Aldi etwa ein Balkonkraftwerk mit einem 600-W-Wechselrichter, allerdings gibt es hier nur zwei Solarpanels mit einer maximalen Ausgangsleistung von insgesamt 350 W dazu.

Das betroffene Balkonkraftwerk wirbt in der Überschrift mit einem 600W-WR / © Aldi / nextpit

In der Werbung zum Balkonkraftwerk ist die Rede von einem "Plug & Play" Balkonkraftwerk mit 600W WR. Gerade unwissende, die einfach nur Geld sparen möchten, dürften hier schnell zuschlagen. Allerdings handelt es sich bei der Abkürzung "WR" eben nur um den Wechselrichter. Erst in der Artikelbeschreibung wird klar, dass diese Leistung überhaupt nicht erreicht wird.

Unsere Auswahl: Die besten netzsynchronen Balkonkraftwerke mit Speicher

Verbraucherzentrale Sachsen klagt gegen Aldi

Die Verbraucherzentrale Sachsen empfindet diese Werbung als irreführend für potenzielle Käufer: innen und fordert daraufhin eine Unterlassung. Da der Discounter diese allerdings gekonnt ignoriert, kommt es jetzt zur Klage gegen Aldi. Ob die Klage Bestand hat, ist zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht klar.

"Wer bei der erreichbaren Leistung fast das Doppelte angibt, was die Anlage erreichen kann, führt interessierte Verbraucher in die Irre und verstößt gegen geltendes Recht" - Michael Hummel, Jurist der Verbraucherzentrale Sachsen

Aldi hat sich bisher ebenfalls geäußert und behauptet, dass die angesprochenen Verkehrskreise durchaus nachvollziehen können, dass es sich nur um die Leistung des Wechselrichters handele. Allerdings ist genau hier das Problem. Denn die steigenden Verkaufszahlen sprechen für einen immer größer werdenden "Verkehrskreis" und daher für eine deutlich höhere Unwissenheit.

Alternative zu Discounter-Balkonkraftwerken finden

Glücklicherweise gibt es im Netz zahlreiche Anbieter von Plug&Play-Balkonkraftwerken. So findet Ihr unter anderem ein 800-W-Balkonkraftwerk mit passendem Wechselrichter und Solarmodulen, das sich sogar auf 600 W drosseln lässt. gerade für 439,90 Euro und spart dabei sogar die Versandkosten in Deutschland.

Affiliate Angebot TopCon-Balkonkraftwerk Hoymiles Wechselrichter HMS 800W | zwei Austa PV-Module mit 420-W-Leistung | Schuko-Stecker | zwei Verlängerungskabel

Weitere Alternativen findet Ihr zudem in unserer Energie-Themenwelt, in der wir Euch über alles Wichtige aus der Welt der Balkonkraftwerke infomieren.

Was haltet Ihr von der Klage? Ist sie in Euren Augen gerechtfertigt, um Unwissende Käufer: innen zu schützen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!