Diese iOS- und Android-Apps sind aktuell kostenlos

Seid Ihr auf der Suche nach kostenlosen Apps, die sonst kostenpflichtig sind? Dann seid Ihr hier an der richtigen Stelle, denn NextPit hat Euch genau solche Anwendungen im Google Play Store und im AppStore von Apple herausgesucht. Ist diese Woche etwas für Euch dabei?

Einmal in der Woche gehe ich für Euch auf die App-Jagd und suche Anwendungen für Euch heraus, die vor einigen Tagen noch Geld gekostet haben. In diesem Artikel geht es also nicht um Apps, die immer umsonst sind, sondern um aktuelle Rabattaktionen, die den Preis auf 0€ drücken.

Um nicht ganz im Dunkeln zu tappen, suche ich einmal in der Woche die Deal-Community MyDealz und die Android-App "AppsFree" ab. Gleichzeitig freue ich mich immer über Eure Tipps, die Ihr mir in diesen Threads im NextPit-Forum mitteilen könnt:

Noch ein Tipp bevor's los geht: Wenn Ihr eine App zum aktuellen Zeitpunkt nicht gebrauchen könnt, sie aber für die Zukunft interessant findet, ladet sie einfach einmal kurz herunter und löscht sie anschließend. Denn auch die zweite Installation ist umsonst, wenn sich die Anwendung in Eurem App-Konto befindet.

Kostenlose Apps und Mobile Games für Android

Diese Android-Apps gibt es aktuell kostenlos

Alpha Backup Pro ( 5,49€ ): Diese Vollversion einer Backup-App hilft Euch dabei, Backups von Eurem Android-Betriebssystem zu erstellen. Umfangreich und vor allem: Ohne Cloud-Zwang. Interessant!

): Diese Vollversion einer Backup-App hilft Euch dabei, Backups von Eurem Android-Betriebssystem zu erstellen. Umfangreich und vor allem: Ohne Cloud-Zwang. Interessant! Keep Screen Awake ( 2,39€ ): Auch wenn Ihr die Schwelle, zu der Euer Android-Handy den Bildschirm deaktiviert, bei den meisten Handys in den Einstellungen konfigurieren könnt, kann "Keep Screen Awake" praktisch sein. Denn hier könnt Ihr die Funktion einfach als Widget auf den Bildschirm legen.

): Auch wenn Ihr die Schwelle, zu der Euer Android-Handy den Bildschirm deaktiviert, bei den meisten Handys in den Einstellungen konfigurieren könnt, kann "Keep Screen Awake" praktisch sein. Denn hier könnt Ihr die Funktion einfach als Widget auf den Bildschirm legen. QR / Barcode - Scanner Pro ( 2,29€ ): Wie fast in jeder Woche gibt's einen QR-Code-Scanner umsonst. Menschen, die dafür einmal Geld ausgegeben haben, ärgern sich sicher ungemein!

Diese Mobile Games für Android sind gerade umsonst

WordMix Pro - das lebendige Kreuzworträtsel ( 1,00€ ): Ein spaßiges Worträtsel, bei dem Ihr gewürfelte Buchstaben aneinander reihen müsst. Da die Pro-Version aktuell umsonst ist, plagen Euch keine nervigen Werbeeinblendungen.

): Ein spaßiges Worträtsel, bei dem Ihr gewürfelte Buchstaben aneinander reihen müsst. Da die Pro-Version aktuell umsonst ist, plagen Euch keine nervigen Werbeeinblendungen. Shan Gui ( 0,79€ ): Ein Mobile Game mit 4,2 Sternen von 5.627 Rezensionen. Das Spiel ist laut den Kommentaren aber eher eine interaktive Erzählung, in dem eine Studentin auf ein mysteriöses Mädchen trifft.

): Ein Mobile Game mit 4,2 Sternen von 5.627 Rezensionen. Das Spiel ist laut den Kommentaren aber eher eine interaktive Erzählung, in dem eine Studentin auf ein mysteriöses Mädchen trifft. Nova Galaxy ( 0,89€ ): Nova Galaxy ist ein Tower-Defense-Spiel, das Ihr aktuell kostenlos bekommt. Das Setting spielt im Weltraum, die Grafik sieht aber ein wenig veraltet aus. Kann aber natürlich trotzdem Spaß machen!

): Nova Galaxy ist ein Tower-Defense-Spiel, das Ihr aktuell kostenlos bekommt. Das Setting spielt im Weltraum, die Grafik sieht aber ein wenig veraltet aus. Kann aber natürlich trotzdem Spaß machen! Slayer Bizarre Shmup ( 139,99€ ): Dieses sonst offenbar ultrateure Spiel ist ein sogenanntes "Danmaku", also ein Shoot 'em Up, bei dem Ihr ein Raumschiff durch ein Chaos aus Feuersalven steuern und Gegner zestören müsst.

Kostenlose Apps und Mobile Games für iPhone und iPad

Diese iOS-Apps gibt es aktuell kostenlos

Scene Shot ( 5€ ): Hiermit könnt Ihr Screenshots erstellen und diese anschließend auf ein virtuelles iPhone legen.

): Hiermit könnt Ihr Screenshots erstellen und diese anschließend auf ein virtuelles iPhone legen. WordMap ( 3,49€ ): Zum Brainstormen, Organisieren oder Vokabeln-Lernen könnt Ihr Euch hier Netzwerke aus Worten erstellen. Die App belegt Platz 15 in den besten Apps für Bildung!

): Zum Brainstormen, Organisieren oder Vokabeln-Lernen könnt Ihr Euch hier Netzwerke aus Worten erstellen. Die App belegt Platz 15 in den besten Apps für Bildung! Reji – Vokabeltrainer App ( 8,99€ ): Eine Vokabel-App, die 48 Sprachen unterstützt. Spannend ist zudem, dass Ihr eigene Vokabeln aus Filmen, von Netflix und aus dem Netz speichern könnt.

): Eine Vokabel-App, die 48 Sprachen unterstützt. Spannend ist zudem, dass Ihr eigene Vokabeln aus Filmen, von Netflix und aus dem Netz speichern könnt. Hibiki2 ( 12,00€ ): Ein Musikplayer, der Musik durch eine Up-Conversion-Technologie im Klang verbessern soll. Falls die App wieder teurer wird, gibt's auch eine Free-Version namens "Hibiki2F".

): Ein Musikplayer, der Musik durch eine Up-Conversion-Technologie im Klang verbessern soll. Falls die App wieder teurer wird, gibt's auch eine Free-Version namens "Hibiki2F". Interval Timer □ HIIT Timer ( 10,99€ ): Seid Ihr mit Ehrgeiz ins neue Jahr gestartet, könnt Ihr den HIIT Timer einmal ausprobieren. Beim High-Intensity-Intervalltraining müsst Ihr kraftzehrende Übungen durchhalten. Ich hatte dadurch erst letztes Wochenende den schlimmsten Muskelkater meines Lebens!

): Seid Ihr mit Ehrgeiz ins neue Jahr gestartet, könnt Ihr den HIIT Timer einmal ausprobieren. Beim High-Intensity-Intervalltraining müsst Ihr kraftzehrende Übungen durchhalten. Ich hatte dadurch erst letztes Wochenende den schlimmsten Muskelkater meines Lebens! Watch-Chat ( 3,49€ ): Bringt zahlreiche Funktionen von WhatsApp auf Eure Apple Watch.

): Bringt zahlreiche Funktionen von WhatsApp auf Eure Apple Watch. Usage: System-Widget ( 2,29€ ): Bringt euch 17 neue Widgets, die Euch über den Zustand Eures Smartphones informieren.

): Bringt euch 17 neue Widgets, die Euch über den Zustand Eures Smartphones informieren. Die 60 besten Rückenübungen ( 4,49€ ): Sitzt Ihr im Home-Office auch immer nach 5 Minuten wie ein nasser Sack vor dem PC? Dann helfen Euch diese 60 Rückenübungen vielleicht weiter, die es für iOS aktuell umsonst gibt.

): Sitzt Ihr im Home-Office auch immer nach 5 Minuten wie ein nasser Sack vor dem PC? Dann helfen Euch diese 60 Rückenübungen vielleicht weiter, die es für iOS aktuell umsonst gibt. Scan Thing: Scan Anything ( 6,99€ ): Mit dieser leistungsstarken Scan-App könnt Ihr Texte und Objekte mit Eurem iPhone einscannen.

Diese Mobile Games für iOS sind aktuell gratis

Drop Attack - AppStore ( 0,79€ ): Puzzlespiel, bei dem verschiedene Steine von oben herunterfallen. Diese müsst Ihr anschließend richtig anordnen.

): Puzzlespiel, bei dem verschiedene Steine von oben herunterfallen. Diese müsst Ihr anschließend richtig anordnen. Tiny Tanks ( 1,09€ ): Ein Arcade-Spiel, bei dem Ihr Euch mit anderen Spielern oder Bots mit Panzern durch eine Arena jagt.

): Ein Arcade-Spiel, bei dem Ihr Euch mit anderen Spielern oder Bots mit Panzern durch eine Arena jagt. Fuchstreff Doppelkopf HD ( 3,49€ ): Ein Doppelkopf-Spiel, in dem Ihr sogar online gegen andere Mitspieler antreten könnt.

Leider kann man unter iOS nicht wirklich nachvollziehen, wann die Preise für Apps wieder angehoben werden. Daher kann es gut sein, dass eine App wieder kostenpflichtig ist, wenn Ihr diesen Artikel lest. Seid mir also nicht böse, sondern schreibt kurz einen Kommentar und ich entferne die App aus dem Artikel!