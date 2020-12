Kostenlose Apps für iOS und Android: Ho-Ho-Holt Euch diese Apps & Mobile Games!

Zu Weihnachten habe ich Euch wieder einmal kostenfreie Apps für iOS und Android herausgesucht! Lag unter dem Weihnachtsbaum also nichts Passendes für Euch, könnt Ihr in diesem Artikel also noch ein paar weitere Geschenke auspacken und auf Euer Handy ziehen. Frohe Weihnachten!

Da ich Euch natürlich nicht die kostenlosen Teststäbchen aus der Drogerie als Geschenk andrehen möchte, handelt es sich nachfolgend um Apps, die üblicherweise kostenpflichtig sind. Aktuell gibt es die Anwendungen im App Store und im Google Play Store kostenfrei und ganz genau bedeutet "aktuell" den 25. Dezember um 12.30 Uhr.

Habt Ihr dort noch weitere Apps gefunden, die unbedingt in diese Liste gehören? Dann teilt mir dies in den Kommentaren mit und ich nehme sie in meine Liste mit auf. Schreibt dabei am besten gleich für welches Betriebssystem die App verfügbar ist.

Noch ein Tipp: Nicht mit jeder Anwendung könnt Ihr direkt etwas anfangen - aber ladet sie Euch trotzdem kurz herunter. Denn so könnt Ihr sie auch dann installieren, wenn der jeweilige App-Store wieder Geld für sie verlangt.

Kostenlose Apps und Mobile Games für Android

Diese Android-Apps gibt es aktuell kostenlos

Buggy Backup Pro ( 5,49€ ): Eine sehr gute Backup-App, die wir sogar in unseren besten Backup-Apps empfehlen. Fast schon ein Pflicht-Download

): Eine sehr gute Backup-App, die wir sogar in unseren besten Backup-Apps empfehlen. Fast schon ein Pflicht-Download Signils Manage Bluetooth Detect Unknown Devices ( 0,99€ ): Lässt Euch unbekannte Bluetooth-Geräte blockieren und Geräte zum Auslesen von Kreditkarten aufspüren, wenn diese mit Bluetooth funktionieren

Diese Mobile Games für Android sind gerade umsonst

Defense Zone 3 Ultra HD ( 2,69€ ): Ein actiongeladenes Mobile Game nach dem Tower-Defense-Prinzip. Ihr wehrt mit Geschütztürmen Gegnerwellen ab

): Ein actiongeladenes Mobile Game nach dem Tower-Defense-Prinzip. Ihr wehrt mit Geschütztürmen Gegnerwellen ab Pirates Outlaws ( 0,99€ ): Kartenspiel, bei dem die gelegten Karten Animationen triggern. Gibt es auch für iOS!

): Kartenspiel, bei dem die gelegten Karten Animationen triggern. Gibt es auch für iOS! Cribbage With Grandpas ( 3,29€ ): Das Kartenspiel "Cribbage", das Ihr (wer hätte das gedacht) mit einem Opa spielt. Dieser spielt als animierter Charakter auf dem Bildschirm gegen Euch.

Kostenlose Apps und Mobile Games für iPhone und iPad

Diese iOS-Apps gibt es aktuell kostenlos

Diese Mobile Games für iOS sind aktuell gratis

Pirates Outlaws ( 1,09€ ): Ein Kartenspiel mit Piraten-Thematik. Der Clou: die gespielten Karten triggern Animationen in einem Kampf oberhalb des Karten-Decks

): Ein Kartenspiel mit Piraten-Thematik. Der Clou: die gespielten Karten triggern Animationen in einem Kampf oberhalb des Karten-Decks Sonarium ( 1,99€ ): Cyber-dystopisches Mobile Game, in dem Ihr durch einen kaputten Androiden reist. Kopfhörer empfohlen!

): Cyber-dystopisches Mobile Game, in dem Ihr durch einen kaputten Androiden reist. Kopfhörer empfohlen! Fuchstreff Doppelkopf HD ( 3,49€ ): Ein Doppelkopf-Spiel, in dem Ihr sogar online gegen andere Mitspieler antreten könnt.

So, da bekommt Ihr zu Weihnachten doch noch ein paar Geschenke! Hättet Ihr ein paar Tage nach dem Fest sicher auch nicht gedacht. Hattet Ihr schon die Gelegenheit, die zeigten Anwendungen auszuprobieren? Dann teilt mir das in den Kommentaren mit und verratet, ob die Apps wirklich etwas taugen!

