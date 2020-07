Für iOS und Android: Die kostenlosen Apps der Woche

Sparfüchse und App-Freunde, es ist wieder soweit! Auch in dieser Woche haben Apple und Google einige Preise in den App Stores durchgestrichen und bieten spannende Apps und Spiele für kurze Zeit gratis an. Los geht's mit den kostenlosen Apps der letzten Juli-Woche 2020.

Legacy 3 - The Hidden Relic ( 3,09 Euro ): Freunde, genau meins! Legacy 3 ist ein Click-and-Point-Puzzler alá The Room. Ihr spielt einen jungen Archäologen auf Entdeckungstour in mystischer Umgebung.

Produktivitätsapps für Android

MyCal Pro - All in One Calculator & Converter ( 1,49 Euro ): Taschenrechner und Einheitenumrechner in einem.

Blue Light Filter Pro ( 2,89 Euro ): Wer auf dem Smartphone keinen Blaulichtfilter hat, kann diese App verwenden, um den Blaulichtanteil des Bildschirms zu senken.

Englisch für alle! ( 0,59 Euro ): Frischt Euer Englisch auf mit der aktuell kostenlosen Pro-Version von Englisch für alle.

Dezimal zu Bruch Pro ( 0,50 Euro ): Herrje, ich bekomme schon wieder Grippe-Symptome bei so viel Mathe. In dieser temporär kostenlosen App könnt Ihr ganz easy Dezimalzahlen in Brüche wandeln und umgekehrt. Von wegen "Ihr werdet das alles später brauchen ..."

Kostenlose Apps für iOS

Spiele

Neo Monsters ( 0,50 Euro ): Den Pokémon-Dupe gibt's auch für iOS in dieser Woche kostenlos.

Produktivitätsapps für iOS

Freakyalarm ( 2,29 Euro ): Nie wieder schlummern! Bei dieser Wecker-App müsst Ihr schlaftrunken erstmal ein knackiges Rätsel lösen, bevor der Lärm aufhört. Werde ich mir gönnen.

YoWindow Wetter ( 3,49 Euro ): Eine niedliche neue Wetter-App – ganz ohne In-App-Käufe oder Abo.

iOS iShutdown ( 2,29 Euro ): Verwandelt Euer iOS- oder iPadOS-Gerät in eine Remote-Fernbedienung, um Euren Mac oder PC aus der Ferne hoch- und runterzufahren.

Helix Tuner ( 5,99 Euro ): Eine Tuning-App für diverse Instrumente wie Gitarre oder Bass.

IQ Test Pro ( 2,99 Euro ): Mal wieder ein kostenloser IQ-Test, dessen Ergebnis Ihr nicht zu ernst nehmen solltet (je nach Score, versteht sich!)

Floor Plan ( 2,29 Euro ): Mit dieser App könnt Ihr Grundrisse von Gebäuden erstellen. Außerdem könnt Ihr mittels VR Räume ausmessen. Den gesamten Hausbau würde ich wohl aber mit der App nicht planen. Um für das Finanzamt einen Grundriss des heimischen Arbeitszimmers anzufertigen, wird es aber wohl reichen.

Das war es für diese Woche mit meinen Fundstücken. Habt Ihr noch coole kostenlose Spiele für iOS gefunden? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!