Lenovo Tab P11 Pro im Hands-On: 120% mehr Leistung!

Standarddesign mit 120-Hz-Display

Das Lenovo Tab P11 Pro der zweiten Generation verfügt über ein OLED-Display mit einer Diagonale von 11,2 Zoll, HDR10+-Unterstützung und einer Auflösung von 2,5K (2560 x 1536 Pixel). Mit einer Spitzenleistung von 600 nits und einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz wird das Betrachten von Inhalten auf diesem Tablet kein Problem sein.

Ein weiterer Punkt, der mir auffiel, war das Vier-Lautsprecher-System von JBL und Dolby Atmos, das räumlichen Klang liefert. Auf dem Papier sprechen mich diese Spezifikationen an, aber da ich während des Launch-Events in einem Hands-On-Raum war, kann ich aufgrund der Umgebungsbedingungen nicht viel über die Audioqualität sagen.

Im Tab P11 Pro schlummert ein Lautsprechersystem mit vier Speakern von JBL / © NextPit

Während die Größe und die Qualität des Bildschirms auf den ersten Blick auffallen, gehört das Design nicht zu den Stärken des Tab P11 Pro. Das Gerät hat ein eher generisches optisches Design und die Ränder des Bildschirms sind sehr dick. Außerdem sammelt sich auf dem Außenmaterial eine Menge Fingerabdrücke an, wenn Ihr das Gerät nutzt. Was die Farben angeht, so ist das P11 Pro in Storm Grey und Oat erhältlich.

Wirklich nützlich ist der Magnet auf der Rückseite, mit dem Ihr den Precision Pen 3 magnetisch befestigen (und mitnehmen) könnt. Gleichzeitig bietet er eine Reihe an Funktionen zum Zeichnen und Bearbeiten. Ideal für die Verwendung des Tablets zum Arbeiten und Lernen! Außerdem können wir Peripheriegeräte wie die abnehmbare ThinkPad inspirierte Tastatur mit integriertem Trackpad verwenden.