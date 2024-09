Arbeitet Ihr viel von Zuhause aus, ist ein guter Monitor echtes Gold wert. Amazon bietet jetzt genau so ein Gerät von LG an. Euch erwartet unter anderem ein 24-Zoll-Display, eine Full-HD-Auflösung und ein IPS-Panel. Mit einem Rabatt von 37 Prozent bewirbt der Versandriese den Deal. Stimmt das oder zahlt ihr hier unnötig drauf? Wir verraten es Euch!

Auf nextpit haben wir Euch in der Vergangenheit bereits einige Monitor-Deals präsentiert. Vor allem Gaming-Monitore gibt es hier immer wieder in interessanten Angeboten zu ergattern, wie etwa den Curved-Monitor von Asus für 300 Euro. Ist Euch das zu viel Holz, gibt es natürlich auch deutlich günstigere Modelle. Eines davon ist der 24-Zoll-Bildschirm von LG mit der umständlichen Bezeichnung "24MR400-B.AEUQ". Die UVP von 109 Euro wird gerade um 37 Prozent unterboten und so zahlt Ihr für kurze Zeit nur noch 69 Euro.

Affiliate Angebot LG 24MR400-B.AEUQ FHD-Auflösung | 24-Zoll-Bilddiagonale | IPS-Panel | FreeSync | 100-Hz-Bildwiederholrate | 200 Nits

LG-Monitor für weniger als 70 Euro – Lohnt sich das?

Der Bildschirm bietet eine Bilddiagonale von exakt 23,8 Zoll und eine FHD-Auflösung. 4K wäre bei dieser Größe auch nicht wirklich ratsam, da hier sonst einfach Pixel dazu gerechnet werden würden und dadurch das Bild stark verzerren. Als Hintergrundbeleuchtung setzt LG auf LEDs und auch ein Blaulichtfilter ist für langes Arbeiten am PC integriert. Als Panel-Typ nutzt der Monitor ein IPS-Panel mit einem Kontrast von 1.300:1 und einer maximalen Helligkeit von 250 Nits.

Für unsere Zocker: So findet Ihr den besten Gaming-Monitor

Gerade in helleren Räumen könnte das etwas problematischer werden. Die Bildwiederholrate liegt nativ bei 100 Hz und auch AMD FreeSync ist vorhanden. Auf der Rückseite finden sich ein VGA-Port, ein HDMI-2.0-Anschluss, ein 3,5-mm-Klinkenanschluss und die DC-In Hohlbuchse. Auch die passenden Schraublöcher für eine 100x100 VESA-Halterung sind vorhanden. Die Energieklasse wird hier, bei einem Energieverbrauch von 15 kWh pro 1.000 Nutzungsstunden, mit E angegeben.

Für unsere Sparer: Der Amauzon Prime Day ist in wenigen Tagen

Natürlich müsst Ihr bei einem Bildschirm dieser Preiskategorie einige Abstriche vornehmen. Die bereits erwähnte geringe Helligkeit ist typisch für IPS-Panels, allerdings doch deutlich geringer, als bei teureren Geräten. Zusätzlich liegt die Reaktionszeit mit 5ms recht hoch und der fehlende HDMI-2.1-Port dürfte vor allem eArc-Fans und Gamer etwas traurig stimmen. Diese Mankos sind für ein Gerät dieser Preisklasse aber komplett in Ordnung.

So gut ist das Amazon-Angebot zum 24-Zoll-Bildschirm wirklich

Gamer werden mit diesem Bildschirm allein schon aufgrund der hohen Reaktionszeit nicht glücklich. Aber zum Arbeiten reicht das Gerät mehr als aus. Preislich seid Ihr hier zudem so günstig wie selten unterwegs, denn der bisherige Bestpreis von 70,19 Euro wird noch einmal unterschritten. Der aktuell nächstbessere Deal ist übrigens bei x-kom zu finden, wenn Ihr den LG nicht über einen Marktplatz wie eBay kaufen möchtet. Hier zahlt Ihr allerdings bereits 82 Euro.

Das Amazon-Angebot ist zwar etwas aufgebläht, allerdings gibt es auch keinen Händler, der hier noch einmal unterbietet. Für Euer heimisches Büro kommt Ihr bei Amazon also jetzt richtig günstig an einen wirklich brauchbaren Monitor von Premium-Hersteller LG. Könnt Ihr auf Gaming-Features und Videoverbesserungen wie HDR verzichten, ist das Angebot durchaus einen Blick wert.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Worauf achtet Ihr bei Monitoren am meisten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!