Ihr habt Euch für einen OLED-Monitor entschieden, wisst aber nicht, welchen Ihr nehmen sollt? Dann hat Coolblue gerade ein spannendes Angebot auf Lager. Denn hier gibt es den 32-Zoll-Bildschirm UltraGear GS95UE-B von Premium-Hersteller LG derzeit 400 Euro günstiger. Wir haben uns den Deal etwas genauer angeschaut. Außerdem findet Ihr noch eine Auswahl an Alternativen, falls der LG-Monitor doch nichts für Euch ist.

OLED-Bildschirme neigen leider häufig dazu, Euch den letzten Cent aus der Tasche zu ziehen. Im Vergleich zu IPS- oder VA-Panels sind Geräte mit einem OLED-Display deutlich kostspieliger. Durch ein perfektes Schwarz, einen hohen Kontrast und eine große Farbtiefe sind diese Modelle allerdings auch perfekt zum Zocken geeignet. Auch Film-Enthusiasten kommen dabei voll auf ihre Kosten. Premium-Hersteller LG ist bekannt für seine OLED-Panels bei TVs und verbaut diese auch in einigen seiner Gaming-Monitore – wie dem GS95UE-B.

OLED-Monitor von LG im Angebot

Den Gaming-Monitor des Herstellers mit einer Bilddiagonale von 32 Zoll könnt Ihr Euch jetzt im Angebot schnappen. Das OLED-Modell kostet Euch laut UVP eigentlich satte 1.399 Euro. Allerdings streicht Coolblue nun 400 Euro von diesem Preis, wodurch Ihr den bisherigen Bestpreis von 999 Euro zahlt. Der nächstbeste Preis liegt übrigens bei 1.219 Euro und ist somit deutlich höher angesetzt. Nicht nur preislich orientiert sich der LG-Bildschirm im High-End-Bereich.

Denn vor allem Gamern dürfte bei folgendem Datenblatt das Wasser im Mund zusammenlaufen. Native 4K-Auflösung mit einer Bildwiederholfrequenz von 240 Hz (maximal 480 Hz), die sich dynamisch auf bis zu 48 Hz reduzieren lässt, sind nur der Anfang. Möglich ist das Ganze durch Adaptive Sync, AMD FreeSync oder Nvidia G-Sync. Alle drei Technologien stehen Euch hier zur Verfügung. In HDR erreicht der LG-Monitor eine maximale Helligkeit von 1.300 Nits. HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 und ein USB-A-Hub sind ebenfalls an Bord. Doch gerade in puncto Helligkeit sehen die Kollegen von rtings das größte Problem des LG UltraGear GS95UE-B.

HDMI 2.1 und DisplayPort 1.4 stehen Euch beim GS95UE-B zur Verfügung. / © LG

Besonderheiten hat der GS95UE-B natürlich auch. Denn es gibt Pixel Sound, der den Bildschirm mit Hilfe des Lautsprecher-Treibers in Schwingungen versetzt, einen 4-poligen Kopfhöreranschluss, eine dedizierte Gaming-UI und verschiedene Gaming-Funktionen. Zu letzten zählen unter anderem Dynamic Action Sync, das die Eingabeverzögerung verringern soll und der Black Stabilizer, durch den Ihr gegnerische Spieler auch in dunklen Ecken besser entdecken können sollt.

Allerdings sollte erwähnt werden, dass ein solcher Monitor sich weniger an Casual-Gamer richtet. Die gesamten Zusatzfunktionen sind vor allem für Hardcore-Zocker interessant. Auch Film- und Serien-Fans können dem LG-Gerät zwar etwas abgewinnen, aber es gibt eben auch ordentliche Smart-TVs (Kaufberatung) zu diesem Preis. Dennoch würde ich genau dieser Zielgruppe einen Kauf raten. Das Gerät ist durchaus interessant und schlägt selbst den Primus von Asus in vielen Aspekten. Durch das Angebot spart Ihr zudem gerade ordentlich Geld.

Gibt es günstigere OLED-Alternativen?

Ja, die gibt es. Der LG UltraGear GS95UE ist natürlich im absoluten High-End-Bereich angesiedelt. Doch mittlerweile gibt es auch deutlich günstigere OLED-Modelle, wenn Euch vor allem der hohe Kontrast und das (fast) perfekte Schwarz wichtig sind. Den Anfang macht ein weiteres Modell der GS95-Reihe: der LG UltraGear 34GS95QE-B für aktuell 749 Euro*. Hierbei handelt es sich um einen Curved-Monitor mit einer Bilddiagonale von 34 Zoll, der über eine QHD-Auflösung verfügt.

Als zweites Modell empfiehlt sich derzeit auch ein drittes Modell der Serie. Der LG UltraGear GS95QX-B.AEU für 619 Euro*. Auch wenn er auf der Produktseite mit einem IPS-Panel beworben wird, findet Ihr bei LG selbst die Information, dass es sich um ein OLED-Modell handelt. Die geringere Bildschirmgröße, sowie das fehlende Adaptive Sync dürften die Hauptgründe für den großen Preisunterschied sein.

Zu guter Letzt gibt es mit dem Samsung LS27DG602SUXEN Odyssey G6 auch ein OLED-Modell von einem anderen Hersteller. Hier liegt die maximale Bildwiederholfrequenz mit 360 Hz recht hoch, während aufgrund der Displaygröße kein 4K möglich ist. Stattdessen setzt Samsung auf QHD. Ansonsten findet Ihr auch Bildverbesserungen wie HDR beim Samsung Odyssey G6 für derzeit 599 Euro*.

Was haltet Ihr von den Monitoren? Ist einer dabei, der interessant für Euch wäre oder gehört OLED für Euch nur auf ein Smartphone oder einen Fernseher? Lasst es uns wissen!