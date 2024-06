Mit dem neuen Robot Vacuum E5 startet Xiaomi eine echte Preisoffensive auf dem Saugroboter-Markt. Das Einsteiger-Modell kostet Euch dank eines Angebotes bei MediaMarkt und Saturn gerade nur 79 Euro. Der neue E5 bietet zudem eine integrierte Wischfunktion und ist mit einem Durchmesser von 300 mm wirklich platzsparend. Für wen sich der Saugroboter besonders lohnt, erfahrt Ihr in unserem Deal-Check.

Bei Saugrobotern (zur Bestenliste) ist ein Preis von über 1.000 Euro keine Seltenheit und so entscheiden sich viele potenzielle Kunden gegen den Kauf des smarten Staubsaugers. Doch es gibt auch deutlich günstigere Modelle, wie den neuen Xiaomi E5, der nicht einmal 100 Euro im Online-Shop des Herstellers kostet. Und es wird noch besser: Dank der gerade laufenden Xiaomi Week bei MediaMarkt und Saturn zahlt Ihr bei den Händlern derzeit nur 79 Euro für den Saugroboter.

Affiliate Angebot Xiaomi Robot Vacuum E5 300-mm-Durchmesser | 70-mm-Gehäusehöhe | Staubbehälter fasst 400 ml | 2.000 Pa | 2.600 mAh | Zwei Seitenbürsten

Wie gut ist ein Saugroboter für weniger als 100 Euro wirklich?

Euch sollte klar sein, dass Ihr hier keine Saugleistung von 16.000 Pa wie beim Dreame X40 Ultra (Test) erwarten dürft, allerdings bietet der E5 eine ordentliche Leistung, für den geringen Preis. Der smarte Putzteufel saugt Eure Wohnung mit 2.000 Pa, bietet einen 400 ml großen Staubbehälter und auch die Wegplanung lässt sich problemlos mit der Xiaomi-App einstellen. Der Xiaomi-Sauger setzt zudem auf eine Saugdüse, wodurch sich keine Tierhaare in einer Walze verheddern können.

Anstatt einer Walze findet Ihr beim Xiaomi E5 eine Saugdüse. / © Xiaomi

Leider müsst Ihr auf eine Lasernavigation verzichten und auch eine Absaugstation ist hier nicht im Lieferumfang enthalten. Allerdings erkennt der E5 durch verschiedene Sensoren seine Umgebung und nutzt eine flexible Hindernisvermeidung. Auch ein Treppensensor ist hier verbaut. Aufgrund der geringen Größe passt der intelligente Staubsauger unter so gut wie jedes Möbelstück. Mit Alexa oder dem Google Assistant lässt sich der Xiaomi-Saugroboter auch via Sprachbefehl steuern und mit einer Akkukapazität von 2.600 mAh sind selbst größere Wohnungen kein Problem.

Besonders spannend ist, dass der E5 eine Wischfunktion hat. Das ist bei dieser Preisklasse eher selten der Fall. Ebenso ungewöhnlich ist, dass direkt zwei Seitenbürsten verbaut wurden, damit auch Ecken und Wände kein Problem darstellen.

Jetzt zusätzlich 20 Euro bei MediaMarkt und Saturn sparen

Im hauseigenen Mi-Store von Xiaomi könnt Ihr Euch den E5 zum regulären Preis von 99 Euro sichern. Seid Ihr Xiaomi-Fans, könnt Ihr die Kosten mit verschiedenen Gutscheinen senken. Bei MediaMarkt und Saturn habt Ihr jedoch die Möglichkeit, direkt von einem 20-Euro-Rabatt zu profitieren. So zahlt Ihr hier während der Xiaomi Week nur 79 Euro.

Gerade Neulinge in der Smart-Home-Welt können hier also einen kostengünstigen Einstieg finden. Als Alltagshilfe eignet sich der Sauger also durchaus, auch wenn Ihr hier kein Wunderwerk der Technik erwarten dürft.

Was haltet Ihr von dem neuen Xiaomi-Saugroboter? Ist das Modell interessant für Euch oder greift Ihr lieber zu kostspieligeren Varianten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!