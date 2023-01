Media Markt B-Store: Apple Watch Series 7 für weniger als 400 Euro!

Heute haben wir ein etwas anderes Angebot von Media Markt für Euch aus dem Netz gefischt. Denn im heutigen Tagesdeal gibt es die Apple Watch Series 7 in der 45mm-Variante für gerade einmal 399 Euro. Das besondere an diesem Deal: Ihr kauft das Gerät nicht direkt vom Elektronikriesen, sondern von einem zertifizierten Händler. Wir haben den Deal-Check für Euch.

Während der Suche nach einem Deal, ist mir ein Angebot von Media Markt direkt ins Auge gesprungen. Die Apple Watch Series 7 für 399 Euro. Allerdings handelt es sich hierbei um B-Ware, also Geräte aus Retoure oder um Ladenaussteller. Somit habe ich mich etwas schlau gemacht und siehe da: Auch der Elektronikriese bietet eine große Auswahl an solchen Geräten an, ähnlich wie der eBay Re-Store, aus dem wir Euch wöchentlich die besten Angebote präsentieren.

Affiliate Angebot Apple Watch Series 7

Die Apple Watch Series 7 ist 2021 erschienen und konnte vor allem durch Funktionen wie das Schnellladen direkt überzeugen. Auch der helle und große Bildschirm sorgte in unserem Test zur Apple Watch Series 7 direkt für strahlende Augen. Im Gegensatz zur Apple Watch Series 6 erhielt der Nachfolger zudem eine Zertifizierung nach IP6X und ist somit nicht nur vor Wasserspritzern, sondern auch vor Staub geschützt.

Lohnt sich das Apple-Angebot von Media Markt und was ist der B-Ware-Store?

Die Apple Watch Series 7 kostet Euch im Netz mindestens 449 Euro, wodurch Ihr hier bereits 50 Euro spart. Somit kriegt Ihr die Apple Watch aktuell nicht günstiger. Sucht Ihr also nach einer passenden Smartwatch für Euer iPhone, dann lohnt sich das Angebot definitiv. Für Android-Fans hingegen empfiehlt sich die Uhr nicht wirklich, da sie sich nicht koppeln lässt. Seid Ihr Euch nicht sicher, ob das Modell auch zu Euch passt, schaut am besten mal in unseren Vergleich zwischen der Apple Watch 8 und Apple Watch 7.

Affiliate Angebot Media Markt B-Ware

Auch wenn es sich um einen B-Ware-Artikel handelt, sollte Euch das nicht abschrecken. Denn Media Markt verspricht Euch, dass alle Geräte neuwertig sind und nur minimale Gebrauchsspuren aufweisen dürfen, bevor sie an Euch verschickt werden. Außerdem soll es sich bei den Produkten hauptsächlich um Warenretouren aus dem Onlinegeschäft handeln. So auch bei der hier angebotenen Apple Smartwatch.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist B-Ware interessant für Euch oder zahlt Ihr lieber etwas mehr um Euch ein "echtes" Neugerät zu kaufen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!