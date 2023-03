Media Markt Hammer: Xiaomi 13 mit gratis o2-Grow-Tarif!

Bei Media Markt könnt Ihr Euch derzeit das Xiaomi 13 mit passendem o2-Tarif vorbestellen. Ab dem 8. März ist das neue Xiaomi-Flaggschiff offiziell im Handel erhältlich. Für das gesamte Angebot zahlt Ihr gerade einmal 34,99 Euro monatlich und das lohnt sich richtig. Warum das Angebot so gut ist, erfahrt Ihr in unserem Tarif-Check.

Erst am Montag konnten wir Euch davon berichten, dass der Vorverkauf der neuen Xiaomi-13-Serie nun endlich begonnen hat und schon gibt es einen richtigen Kracher-Deal bei Media Markt für Euch. Hier könnt Ihr Euch nicht nur das neue Xiaomi 13 vorbestellen, sondern schließt hier den äußerst beliebten Mobilfunktarif "o2 Grow" ab. Dabei stehen Euch direkt 40 GB Datenvolumen zur Verfügung, das sich jährlich um 10 GB erhöht. Außerdem gibt es hier noch den Xiaomi Photo Printer 1S als Vorbesteller-Geschenk obendrauf.

Affiliate Angebot Xiaomi 13 Jetzt das neue Xiaomi 13 im o2-Grow-Tarif vorbestellen

Offiziell erscheint das neue Xiaomi 13 erst am 8. März und natürlich gibt es allerhand Möglichkeiten, sich das neue Xiaomi-Flaggschiff vorzubestellen. Vor allem das sehr gute E6-AMOLED-Display, der gute Stereo-Sound, die ausgezeichnet 50-MP-Hauptkamera mit Sony-IMX800-Image-Sensor und der Prozessor konnten in unserem Test zum Xiaomi 13 überzeugen. Vor allem letzterer hat mit einer Speicherkonfiguration von 8 GB LPDDR5X RAM und 256 GB internem UFS-4.0-Programmspeicher richtig Power.

Darum lohnt sich das Xiaomi-13-Angebot von Media Markt

Ihr schließt bei diesem Media-Markt-Tarifwelt-Deal den Handytarif "o2 Grow" ab. Dieser startete im vergangenen Jahr als Geburtstagsangebot des Anbieters, war allerdings so beliebt, dass Ihr ihn nach wie vor buchen könnt. Hierbei erhaltet Ihr 40 GB Datenvolumen, das sich jährlich um 10 GB erhöht, ohne dass Ihr extra Kosten befürchten müsst. Gleichzeitig surft Ihr mit maximal 300 MBit/s im 5G-Netz der Telefónica. Für das Angebot zahlt Ihr hier 34,99 Euro monatlich sowie einmalig 29 Euro für das Xiaomi 13 und noch einmal 39,99 Euro in Form einer einmaligen Anschlussgebühr.

Deal-Übersicht Eigenschaft Xiaomi-13-Deal Tarif o2 Grow Datenvolumen 40 GB + 10 GB jährlich Bandbreite max. 300 MBit/s 5G Ja Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 34,99 Euro Einmalige Gerätekosten 29,00 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro Versandkosten 4,95 Euro Gesamtkosten 913,70 Euro Reguläre Gerätekosten Xiaomi 13 – 999,90 Euro

Xiaomi Photo Printer 1S – 126,90 Euro Effektive monatliche Ersparnis ~ 8,88 Euro Zum Angebot*

Kauft Ihr die beiden Geräte ohne den hier angegebenen Tarif, zahlt Ihr für das neue Xiaomi-Smartphone 999,90 Euro laut unverbindlicher Preisempfehlung, der Xiaomi Photo Printer 1S dürfte noch einmal mindestens 126,90 Euro kosten. Bei diesem Deal liegt Ihr nach 24 Monaten bei 913,70 Euro und spart somit effektiv 8,88 Euro jeden Monat. Schaut Ihr zudem auf die Tarifkosten bei o2 (zur Tarifübersicht), seht Ihr direkt, dass Euch dieser ohne ein Smartphone bereits 34,99 Euro monatlich kosten würde. Wie Ihr es also dreht und wendet – bei diesem Deal könnt Ihr richtig sparen.

Gerade die jährliche Steigerung des Datenvolumens, die hohe Bandbreite und die Möglichkeit, den Mobilfunkstandard 5G zu nutzen, sprechen definitiv für den Mobilfunktarif. Dementsprechend erhält dieser Deal das "Deal-Dustin-Gütesiegel", vorausgesetzt, Ihr seid bereit, Samsung-Preise für das neue Xiaomi-Flaggschiff zu zahlen.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist die Xiaomi-Preispolitik in Euren Augen gerechtfertigt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!