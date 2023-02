Media Markt Montagshammer: LG-OLED-Smart-TV so günstig wie noch nie!

Die OLED-Fernseher von LG räumen einen Preis nach dem anderen ab, dabei sind die Geräte des Herstellers allerdings sehr kostspielig, selbst wenn Ihr kleinere Modelle wählt. Mit sogenanntem "perfektem Schwarz" und theoretisch unendlichem Kontrast sorgen die Geräte schon seit einigen Jahren für Aufsehen. Nun bietet Media Markt den LG OLED evo C2 in der 42-Zoll-Variante für gerade einmal 749 Euro an – so günstig gab es den smarten Fernseher noch nie.

Der LG OLED evo C2 reiht sich in eine Riege von großartigen Fernsehern mit unglaublicher Bildgewalt ein. So nutzt der Smart-TV ein 42 Zoll großes OLED-Evo-Panel, bei dem Deuterium zum Einsatz kommt, um die Helligkeit noch weiter zu erhöhen. Dadurch erreicht das Display eine Spitzenhelligkeit von 850 Nits, was bei solchen Bildschirmen sehr untypisch ist. Natürlich sind Dolby Vision, Dolby Atmos, AMD Free Sync, VRR und G-Sync ebenfalls mit an Board. Dank HDMI 2.1 könnt Ihr zudem mit Euren Next-Gen-Konsolen am TV auf einer Auflösung von 4K@120 FPS zocken.

Aufgrund der Größe könnt Ihr den C2 aber auch als Bildschirm für Euren Rechner nutzen. Durch den weiten Betrachtungswinkel müsst Ihr nicht direkt frontal draufschauen, um alles verfolgen zu können und gleichzeitig ermöglicht eine Bildwiederholrate von 120 Hz eine flüssige Darstellung aller Inhalte. Wie Ihr das Modell nutzen möchtet, bleibt natürlich Euch überlassen. Einen ausführlichen Test des LG OLED evo C2 findet Ihr übrigens bei den Kollegen von tvfindr.

Darum lohnt sich der LG-Deal von Media Markt

Der aktuelle Preis ist wirklich unschlagbar. Normalerweise legt Ihr für ein Neugerät mindestens 1.000 Euro auf den Tisch und selbst bei eBay müsst Ihr mit rund 950 Euro rechnen.

Der dünne Rahmen des LG OLED evo C2 ist von vorn kaum zu erkennen. / © Media Markt

Preislich sind die hier verlangten 749 Euro also wirklich nicht zu schlagen. Dennoch bleibt der recht hohe Preis für gerade einmal 42 Zoll. Habt Ihr einen geeigneten Platz in der Wohnung und das nötige Kleingeld über, rentiert sich das jedoch definitiv. Denn außer dem Automatic Brightness Limiter sowie einem zeitweiligen Soap-Opera-Effekt gibt es nicht wirklich etwas an dem Gerät auszusetzen.

Was haltet Ihr von dem Deal? Habt Ihr bereits das perfekte Schwarz eines LG miterlebt oder setzt Ihr auf günstigere Geräte? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!