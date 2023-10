Mega-Deal bei o2: Apple iPhone 14 Pro mit 200 Euro Wechselbonus

Das Apple iPhone 14 Pro gibt es derzeit bei o2 im Angebot. Hier erhaltet Ihr nicht nur das Smartphone, sondern auch noch den äußerst beliebten "o2 Mobile M"-Tarif, bei dem Ihr mit 25 GB Datenvolumen startet und jährlich 5 GB gratis dazu erhaltet. Zusätzlich könnt Ihr derzeit satte 200 Euro Wechselbonus erhalten, wenn Ihr Eure alte Rufnummer mitbringt. Ob sich das Gesamtpaket lohnt, erfahrt Ihr in unserem Deal-Check.

Auch wenn vor nicht einmal einem Monat das neue Apple iPhone 15 (zum ersten Test) das Licht der Welt erblickte, erfreut sich die iPhone-14-Serie nach wie vor großer Beliebtheit. Denn seit August ist der Preis für das Gerät deutlich gesunken und somit deutlich erschwinglicher. Dennoch verlangen viele Händler weiterhin mehr als 1.000 Euro, weshalb Ihr bei o2 vorbeischauen solltet. Der Mobilfunkanbieter bietet Euch das Top-Smartphone nämlich mit passendem 5G-Tarif an und verlangt gerade einmal 1 Euro Zuzahlung.

Mit dem Apple iPhone 14 Pro fand zum ersten Mal die Dynamic Island ihren Platz auf den Smartphones. Dabei handelt es sich nicht nur um eine Spielerei, sondern um ein wirkliches "Quality of Life"-Upgrade. Das 6,1-Zoll-Display überzeugt ebenfalls auf ganzer Linie mit seinen natürlichen Farben und der LTPO-Technologie, mit der Ihr die Bildwiederholrate zwischen 1 und 120 Hz variieren könnt.

Zum ersten Mal seit vielen Generationen hat Apple die Auflösung der Hauptkamera geändert: Das iPhone 14 Pro verfügt über einen 48 MP-Sensor. / © NextPit

Der A16-Bionic-Chip sorgt im iPhone für die nötige Power, um auch anspruchsvolle Aufgaben zu erfüllen oder aktuelle Games zu zocken. Zusätzlich hat sich Apple bei der Kamera mit 48-MP-Hauptkamera etwas Neues getraut und kann nun im ProRAW-Modus mit noch schärferen Bildern als zuvor glänzen. In seinem Test zum iPhone 14 Pro war mein Kollege Fabi hin und weg vom Smartphone, allerdings gab es auch einige Aspekte, die eine Verbesserung verdient hätten.

Der o2-Deal zum iPhone 14 Pro im Tarif-Check

Um das Smartphone für eine Zuzahlung von 1 Euro zu bekommen, müsst Ihr einen Handyvertrag mit o2 abschließen. Dabei handelt es sich um den o2 Mobile M, bei dem Ihr 25 GB monatliches Datenvolumen zur Verfügung habt. Ihr surft zudem mit maximale 300 MBit/s durch das 5G-Netz des Anbieters und müsst mit monatlichen Kosten in Höhe von 49,99 Euro rechnen.

Eine Anschlussgebühr verlangt o2 nicht, dafür 4,99 Euro für den Versand. Bringt Ihr Eure alte Rufnummer mit, gibt es noch einmal 200 Euro als Dankeschön, die mit Eurer Grundgebühr über 16 Monate verrechnet werden.

Eigenschaft iPhone-Deal Tarif o2 Mobile M Datenvolumen 25 GB + 5 GB jährlich Download-Bandbreite max. 300 MBit/s 4G/5G 5G Mindestlaufzeit 36 Monate Monatliche Kosten 44,99 € Einmalige Kosten (Versand + Zuzahlung) 5,99 € Anschlussgebühr Entfällt Gesamtkosten (36 Monate) 1.804,99 € Wechselbonus 200,00 € Reguläre Gerätekosten 1.049,00 € Effektive monatliche Tarifkosten ~ 15,46 € Zum Angebot*

Bei diesem Angebot zahlt Ihr laut unserer Rechnung effektiv 15,46 Euro im Monat für den Handytarif zusätzlich. Beim nächstbesten Händler zahlt Ihr derzeit mindestens 1.049 Euro für das Smartphone, wenn Ihr keinen Deal mit einer Differenzbesteuerung möchtet. Für das iPhone 14 Pro ist das ein durchaus spannender Kurs, wenn Ihr bereit seid, Euch 36 Monate an einen Anbieter zu binden, dem Ihr vertraut.

Habt Ihr das iPhone also schon länger in Euer Herz geschlossen und möchtet es Euch kaufen, macht Ihr bei diesem Angebot nicht viel falsch. Gerade der hohe Wechselbonus machen den Deal attraktiv. Seit dem 10. Oktober habt Ihr zudem eine 5G-Plus-Option, die jedoch für iPhones noch nicht verfügbar ist. Sobald das Firmware-Update für die Apple-Geräte erschien, könnt Ihr jedoch auch im 5G-Standalone-Netz surfen. Mehr Infos zu der neuen Technologie findet Ihr in unserer großen o2-Tarifübersicht.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Wie sind Eure Erfahrungen mit o2? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!