Fitness-Tracker kannibalisieren sich selbst – und werden bald ersetzt!

Mögt Ihr Fitness-Tracker? Schlecht für Euch, denn über kurz oder lang müsst Ihr den schlichten Smart Bands am Handgelenk Lebewohl sagen. Die Fitness-Tracker sind nämlich eifrig dabei, sich selbst zu kannibalisieren. Am Ende bleiben dann nur noch die Smartwatches übrig – und eine komplett neue Produktkategorie. Welche das ist und wie ich darauf komme, das lest Ihr in diesem Meinungsbeitrag.