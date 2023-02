Meta Watch V2: Mit dem Zweiten sieht man besser

Die Meta Smartwatch hat ja fast schon ein wenig was von der jahrelang kolportierten Google Pixel Watch , die sich am Ende dann doch noch im vergangenen Jahr an das Licht der Öffentlichkeit wagte. Von einer Meta Watch hören wir heute nicht zum ersten und vermutlich auch nicht zum letzten Mal. Zwei nun aufgetauchte Bilder heizen erneut die Spekulationen an, welche nun bereits eine Meta Watch V2 zeigen soll.

Next Pit TV

Meta Watch zeigt sich erneut auf Bildern

Schon im Oktober 2021 hatte Bloomberg seinerzeit über die Verwirklichung einer ersten Facebook-Smartwatch berichtet. Heute heißt das Unternehmen Meta und erneut wird das Thema Smartwatch an die Öffentlichkeit gespült. Wie nun der Tippgeber Kuba Wojciechowski via Twitter berichtet, soll diese Entwicklung der ersten Meta Watch (V1) aber bereits eingestellt sein. Inzwischen wird aktiv an einer zweiten Smartwatch gearbeitet, zu der die Quelle nicht nur frisches Bildmaterial vorrätig hat, sondern auch noch ein paar Infos liefern kann.

Sieht aus wie ne Rittersport fürs Handgelenk. / © Meta / via Za_Raczke

Zuerst das Offensichtliche: Die smarte Uhr besitzt ein nahezu quadratisches Display und Gehäuse mit stark abgerundeten Ecken. Die Displayränder sind nicht besonders breiter oder schmaler, als sie bei anderen Uhren wie einer Apple Watch 8 oder Samsung Galaxy Watch 5 auch zu finden wären. An der rechten Seite gibt es zwei Hardwaretasten, die eine rund die andere oval und länglich. Soweit so durchschnittlich.

Nun sehen wir oben auf 12 Uhr eine 5-MP-Frontkamera, welche wohl für ein WhatsApp-Video-Gespräch oder dem schnellen Selfie dienen soll. Auf der Rückseite gibt es aber zuzüglich zu bekannten Pogo-Pins zum laden des Akkus mit unbekannter Kapazität und einem Herzfrequenzsensor, eine weitere 13-MP-Kamera. Klingt nicht sonderlich schlau, wenn doch die Meta Watch V2 primär am Handgelenk getragen wird.

Die Meta Watch V2 bietet gleich zwei verbauten Kameras. / © Meta / via Za_Raczke

Smartwatch soll auch Einsatz in der Virtual Reality finden

Die Quelle informiert aber, dass diese Smartwatch magnetisch am Armband gehalten wird und so recht einfach vom Handgelenk getrennt werden könnte. Seinen Vermutungen zufolge zum kombinierten Einsatz mit einer Meta Quest 2 oder Meta Quest Pro. Den Standalone-VR-Brillen, denen wir uns hier bei NextPit auch schon einmal intensiv angenommen haben und auch gerade für Euch ein Hands-on der HTC Vive XR Elite vorbereiten.

Welches Einsatzgebiet das in einer virtuellen Realität sein könnte ist mir persönlich schleierhaft, doch der Quelle zufolge sei das auch der Grund, warum kein Google Wear OS auf der Uhr laufen würde, sondern schnödes Android. Zuzusagen: Back to the roots!

Was haltet Ihr von einem solchen Meisterwerk der modernen Handwerkskunst? Wäre eine Meta Watch V2 was für Euch oder habt ihr von Mark und seinem Zuckerberg die nächsten Monate erst einmal genug. Wir freuen uns über eure Kommentare