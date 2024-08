Microsoft Office zählt für viele zum Alltag wie das morgendliche Frühstück. Programme wie Excel, Word, Powerpoint und Co. sind dabei nicht nur für die Arbeit wichtig, sondern finden auch im privaten Gebrauch immer wieder einen sinnvollen Nutzen. Auch der OneDrive Cloud-Speicher ist mittlerweile kaum noch wegzudenken. Bei Amazon gibt es nun ein Jahresabo von Microsoft 365 Family und Single zum Sparkurs, den wir sonst nur am Prime Day oder Black Friday sehen.

Office- und Cloud-Paket viel günstiger – wo ist der Haken?

Während Microsoft in der Regel für ein Jahr Microsoft 365 Family – also das Paket für bis zu 6 Nutzer – stolze 100 Euro verlangt, zahlt Ihr bei Amazon jetzt nur noch 45,99 Euro. Dadurch spart Ihr also satte 54 Prozent im Vergleich zur UVP. Rechnet Ihr lieber mit monatlichen Kosten, belaufen sich diese auf gerade einmal 3,83 Euro für das Lizenz-Abo. Anders, als am Prime Day, sind dieses Mal jedoch nicht die drei Gratismonate mit dabei.

Ihr könnt Euch zudem die Lizenzen für bis zu fünf Jahre im Voraus sichern. Wer doppelt oder dreifach kauft, sichert sich so zum Beispiel 24 Monate für rund 92 Euro oder 36 Monate für 138 Euro. Nach dem Kauf erhaltet Ihr den Lizenzcode dann via Mail und in Eurem Amazon-Konto, so dass Ihr ihn ganz einfach einlösen könnt.

Hinweis: Dieses Angebot ist so eingestellt, dass hier eine automatische Verlängerung greift, die Euch ab dem 13. Monat theoretisch mit dem Regelpreis von 99,99 Euro berechnet würde. Die könnt Ihr in Eurem Amazon-Konto allerdings jederzeit kündigen. Im Produktnamen ist diese Preis-Falle mit dem Passus „12 Monate mit automatischer Verlängerung“ erklärt.

Habt Ihr niemanden, mit dem Ihr das Family-Abo teilen könnt oder wollt, habt Ihr aktuell auch die Möglichkeit Microsoft 365 Single deutlich günstiger abzustauben. Amazon verlangt gerade nur noch 37,99 Euro für ein Jahresabonnement.

Cloud-Speicher, Office & mehr: Das erwartet Euch bei Microsoft 365

Das Besondere am Family-Abo ist, dass Ihr die Lizenz mit bis zu 5 Anderen (insgesamt also 6 User) teilen könnt. Jeder der Teilnehmer hat dabei sein eigenes isoliertes Konto und jeder der Nutzer bekommt so auch den Cloud-Speicher mit 1 TB beim Microsoft-Dienst OneDrive. Das ist der wahre Star des Abos – natürlich neben den immer neuesten Software-Versionen von Word, Excel, PowerPoint oder Outlook.

Der Cloud-Speicher lässt sich als Backup fürs Handy oder Laptop einrichten und hält Eure wichtigsten Dateien immer auf Abruf bereit. Für 365-Nutzer steht bei Excel und Word sogar die „Automatisch-Speichern-Option“ zur Verfügung. Wichtige Projekte wie Abschlussarbeiten werden dabei nach jeder Änderung direkt in der Cloud gespeichert und können faktisch nicht mehr verloren gehen.

Wenn Ihr Euch die Kosten mit 5 weiteren Personen teilt, zahlt Ihr somit für das Familien-Abo pro Person sogar nur 7,66 Euro über die Laufzeit beziehungsweise zahlt jeder nur rund 64 Cent pro Monat.

Wie lange das Angebot bei Amazon gilt, ist allerdings nicht ersichtlich. Der Online-Gigant verrät nur, dass es sich um ein „Befristetes Angebot“ handelt. Zuletzt waren Angebote wie dieses immer rund eine Woche gültig. Allerdings läuft dieses hier auch schon seit ein paar Tagen und könnte jederzeit enden. Möchtet Ihr das Abo also abschließen, solltet Ihr Euch besser beeilen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Wie oft nutzt Ihr Office-Produkte? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!