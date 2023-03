Apple Watch Series 9 könnte Gestensteuerung für smarte Produkte erhalten

Apples Uhren unterstützen bereits die Steuerung von Smart-Home-Geräten durch grundlegende Funktionen in den Apps Home und Shortcuts. Das Unternehmen könnte noch einen Schritt weitergehen, indem es einer mit einer Kamera ausgestatteten Apple Watch erlaubt, Hardware direkt mit Gesten zu steuern, was das Wearable zu einer verbesserten Fernbedienung auch für HomePod-Lautsprecher machen würde.

Kommt die Apple Watch Series 9 bereits mit Gestensteuerung?

Das neueste Apple-Patent zeigt, wie Apple die Fähigkeiten seiner Uhr zur Steuerung von Smart Home-Geräten verbessern will. Sie wird nicht nur IoT- oder Matter-ready-Zubehör unterstützen, sondern auch smarte Apple-Produkte wie den HomePod-Lautsprecher und Apple TV. Das wäre praktisch vergleichbar mit der Nutzung einer TV-Fernbedienung.

Verpasst nicht: Die beste Apple Watch 2023

Wie in den Unterlagen beschreiben, verfügt die mögliche Apple Watch Series 9 über eine Kamera und einen speziellen Chip, um die physische und lebensechte Ansicht auf der Oberfläche der Smartwatch zu visualisieren. Nutzer:innen können dann ein Gerät zur Steuerung auswählen, indem man die Uhr auf das Gerät richtet, auf die die Gesten spezifischen Steuerelemente projiziert werden.

Apple Watch Fernsteuerungsfunktion / © Patently Apple

Zum Beispiel kann eine Lampe gedimmt werden, indem man den Zeigefinger mit dem Daumen zusammendrückt. Auch für den HomePod-Lautsprecher gibt es eine entsprechende Wiedergabesteuerung auf der Uhr. Ebenfalls zeigt die Skizze, wie man, mit einer anderen Kombination aus Hand und Fingern, einen Titel pausieren oder abspielen kann. Die Möglichkeiten der Gestensteuerung sind schier unbegrenzt.

Interessanterweise ähnelt das Patent für die Apple-Watch-Fernbedienung via Gestensteuerung der Idee von Google, wie "Patently Apple" in seinem Bericht feststellt. Nur dass Mountain View die Smartwatch, beziehungsweise Google Pixel Watch (Test) verwenden will, um eine Standalone-VR-Brille zu steuern und nicht die eigenen Geräte. Google scheint hier ebenfalls in Kooperation mit Qualcomm und Samsung ein entsprechendes All-in-One-Headset geplant zu haben. Leider ist noch nicht klar, welche Technologie zuerst zum Einsatz kommt. Ob es tatsächlich schon die Apple Watch Series 9 sein wird, ist insofern noch fraglich.

Affiliate Angebot Apple Watch Series 8 Zur Geräte-Datenbank

In einem separaten Antrag hat Apple auch eine gestenbasierte Lautstärkeregelung angedeutet, allerdings für die AirPods. Offensichtlich wird deutlich, dass Cupertino großes Potenzial darin sieht, wie Wearables Smartphones ersetzen könnten oder zumindest ein paar Kernfunktionen bieten.

Denkt Ihr auch, dass Wearables in Zukunft zu All-in-One-Geräten werden könnten? Schreibt uns Eure Meinung in die Kommentare.