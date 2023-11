Nebekostenprivileg ade: Bis zu 9 Monate MagentaTV kostenlos genießen!

Das analoge Fernsehen ist schon seit Jahren aus der Mode und immer mehr Menschen greifen zu Kabel- oder Streaming-Angeboten. Bei der Deutschen Telekom bekommt Ihr gerade ein spannendes Angebot zu MagentaTV geboten. Denn hier zahlt Ihr bis zu 9 Monate keine Tarifgebühr und habt sogar ein Netflix-Abonnement inklusive. Außerdem senkt der Anbieter die anschließenden monatlichen Kosten. Wie Ihr an das Angebot kommt und was es mit dem Nebenkostenprivileg auf sich hat, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Telekom bietet MagentaTV-Paket zum Sparpreis an

Nebenkostenprivileg verschwindet zum 01. Juli 2024

Angebot enthält Netflix-Abonnement