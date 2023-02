Sind das etwa die Nothing Ear (2)?

Bekommen die "Nothing Ear (2)"-Kopfhörer eine neue Mikrofonpositionierung?

Die Nothing Ear (1) boten laut unserem Test nur eine durchschnittliche Audio- und Geräuschunterdrückung, obwohl die PR-Abteilung des Unternehmens die halbtransparenten kabellosen Ohrstöpsel in höchsten Tönen lobten. Mit den Ear (2) hat Nothing nun eine zweite Chance, diesen Fehler wieder gutzumachen. Nach dem neuesten Bildmaterial, das der Online-Vergleichshändler SmartPrix zur Verfügung gestellt hat, könnte es mit einer verbesserten Geräuschunterdrückung und einem hoffentlich kräftigeren Klang sogar etwas werden.

Leider lässt sich anhand der Bilder nur wenig erkennen, da sich die zweite Generation der Nothing-In-Ear-Kopfhörer kaum von der ersten Generation unterscheidet. Das Offensichtlichste was uns bei genauem Hinsehen ins Auge fällt, sind die neu positionierten Mikrofon-Öffnungen, die sich jetzt stärker im Schaft befinden. Vermutlich verbessert sich dadurch die ANC-Funktion im Ear (2), was zu einer insgesamt klareren Audioausgabe führen sollte.

Auch hier ist Letzteres nur unsere Vermutung. Aber da Nothing eine neue Marke ist und potentielle Audio-Koryphäen in den eigenen Reihen aufweisen kann, sollte das Unternehmen hinter dem Ex-OnePlus-CEO Carl Pei wirklich große Fortschritte gemacht haben.

Nothing Ear 1 vs. Ear 2 - Die beiden Kopfhörer sind fast identisch, bis auf die Positionierung der Mikrofone zur Geräuschunterdrückung. / © SmartPrix / OnLeaks

Die "Nothing Ear (2)"-Kopfhörer kommen voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 auf den Markt. Die Kopfhörer könnten dann auch eine Feinabstimmung für ANC sowie umfangreiche Equalizer-Einstellungen bieten. Weiterhin ist aktuellen Gerüchten zufolge auch eine Dual-Konnektivität in Planung. Unklar hingegen ist nach wie vor, ob es einen neuen Audio-Chip oder einen zusätzlichen HD-Codec geben wird, den wir in den Ear (1) schmerzlich vermisst haben.

Welche neuen Funktionen sollten die Nothing Ear (2) Eurer Meinung nach unbedingt dabei haben, damit Ihr einen Kauf erwägt? Teilt uns Euren Wunschzettel mit.