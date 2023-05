Nothing Phone (2): Neues Glyph-Design angeteasert

Das britische Start-up-Unternehmen Nothing hat damit begonnen, das Erscheinungsdatum und das Design des Nothing Phone (2) anzukündigen. Das transparente Smartphone der nächsten Generation könnte schon im Juni auf den Markt kommen, wenn man den Sommerfahrplan des britischen Start-ups zugrunde legt, das dafür bekannt ist, seine Produkteinführungen übertrieben zu hypen.

Nothing Phone (2): Ein Premium-Handy, aber kein Flaggschiff

Das Nothing Phone (2) wird wahrscheinlich eine aktualisierte Glyph-Oberfläche auf der Rückseite haben, wie in dem 2-Sekunden-Clip von Nothing zu sehen ist. Neben den sichtbaren LED-Streifen und der strukturierten Oberfläche ist auch eine blinkende rote LED-Anzeige zu sehen, welche die Punktanzeige oben rechts auf dem ursprünglichen Nothing Phone (1) ersetzen könnte.

Nothing bezeichnet das Phone (2) als Premium-Gerät, was nicht weiter verwunderlich ist, wenn man bedenkt, dass es bereits bestätigt hat, dass es teurer sein wird und über bessere technische Daten verfügt, wie beispielsweise. einen leistungsfähigeren Prozessor. Berichten zufolge könnte das Nothing Phone (2) mit dem Snapdragon 8+ Gen 1 aus dem letzten Jahr ausgestattet sein. Außerdem würde es wahrscheinlich mit Nothing OS 1.5 auf Basis von Android 13 auf den Markt kommen.

Nothing kündigt die neue Glyph- oder LED-Beleuchtungsoberfläche des Phone (2) an. / © Nothing

Eine Markteinführung im "Sommer" bedeutet, dass das Nothing Phone (2) bereits im nächsten Monat auf den Markt kommen könnte. Es ist aber auch nicht auszuschließen, dass im schlechtesten Fall ein Launch erst im August stattfindet. Gleichzeitig hat Nothing bereits angekündigt, dass das kommende Phone auch in den USA erhältlich sein wird.

Es gibt keine Hinweise auf die Preisgestaltung des Nothing Phone (2). Wenn es Nothing ernst damit ist, eine solide Fangemeinde für das Phone (2) zu gewinnen, sollte der Preis des Geräts deutlich unter dem des OnePlus 11 (Test) liegen, das für 899 Euro verkauft wird. Besser, es liegt unter dem Preis des Google Pixel 7, das für 649 Euro in den Handel startete. Immerhin kostete das Nothing Phone 1 "nur" 469 Euro zum Start. Doch dort ist kein Flaggschiff-Prozessor verbaut – auch nicht der älteren Generation.

Affiliate Angebot Nothing Phone (1) Zur Geräte-Datenbank

In der Zwischenzeit würden wir gerne wissen, zu welchem Preis das Nothing Phone (2) eurer Meinung nach verkauft werden sollte, damit es eine lohnende Anschaffung ist? Lass es uns in den Kommentaren unten wissen.