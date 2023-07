Nothing Phone (2): So könnt Ihr beim Launch-Event dabei sein!

Nothing hat es erneut geschafft, den Hype auch um den Nachfolger des ersten Android-Smartphones des Start-up-Unternehmens – dem Nothing Phone (2) zu entfachen. Der britische Hersteller, mit dem ehemaligen OnePlus-Gründer Carl Pei an der Spitze, wird sein nächstes transparentes Smartphone heute, am 11. Juli 2023, um 17:00 Uhr auf der "Come to the bright side"-Veranstaltung präsentieren. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr dem Event auf den verschiedenen Social-Media-Plattformen per Livestream beiwohnen könnt.

Was könnt Ihr von dem Launch-Event erwarten?

Vieles über das Nothing Phone (2), einschließlich einiger wichtiger Funktionen und Spezifikationen, wurde bereits enthüllt, ist durchgesickert oder wurde angeteasert. Die Verfügbarkeit und der Preis des Premium-Smartphones sind jedoch noch nicht bekannt.

Gleichzeitig könnte Nothing höchstwahrscheinlich weitere Details zu den Nothing Drops bekannt geben, bei denen Fans und Kunden das Nothing Phone (2) und die schwarzen Nothing Ear (2) In-Ear-Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung ausprobieren und kaufen können.

Nothing wird das Phone (2) am 11. Juli im Rahmen eines Online-Events unter dem Motto "Come to the bright side" vorstellen. / © Nothing

Wann beginnt die Präsentation des Nothing Phone (2)?

Nothing wird die Veranstaltung um 17:00 Uhr deutscher Zeit beginnen.

Auch das Online-Streaming wird zur gleichen Zeit beginnen.

Wo könnt Ihr die Präsentation live verfolgen?

Die Präsentation des Nothing Phone (2) kann auf der Website und den Kanälen von Nothing verfolgt werden. Unten findet Ihr einen eingebetteten YouTube-Link. Weitere Informationen, wie zum Beispiel zu den Nothing Drops erhaltet Ihr bei Nothing direkt!

Affiliate Angebot OnePlus 11 Zur Geräte-Datenbank

Schaut Ihr Euch den Launch-Event zum Nothing Phone (2) an? Was glaubt Ihr, wie viel das Nothing Phone (2) am Ende tatsächlich kosten? Verrate uns doch gern Deine Meinung unten in den Kommentaren.