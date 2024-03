Nothing Phone (2a) mit gratis Nothing Buds Pro bei Amazon erhältlich!

Wartet Ihr schon geduldig auf das neue Nothing Phone (2a)? Dann könnt Ihr Euch das Mittelklasse-Smartphone bis zum 13. März bei Amazon ohne Handyvertrag vorbestellen und bekommt noch die CMF by Nothing Buds Pro im Wert von 49 Euro gratis dazu. Was Ihr vom neuen Nothing-Handy erwarten dürft und ob sich das Angebot tatsächlich lohnt, verrät Euch nextpit.

Mit dem Nothing Phone (2a) möchte das Londoner Unternehmen eine echte Fan-Edition auf dem Markt etablieren. Das Mittelklasse-Smartphone erscheint am 12. März in Deutschland zu einem Preis von 329 Euro und vereint viele Aspekte der ersten beiden Nothing-Phones. Bei Amazon könnt Ihr Euch das Gerät jetzt mit passenden gratis In-Ear-Kopfhörern (zur Bestenliste) von Nothing vorbestellen.

Nothing Phone (2a) – So gut ist das Mittelklasse-Smartphone

Das Nothing Phone (2a) nutzt den etwas größeren Bildschirm des Nothing Phone (2), das wir bereits für Euch getestet haben. So findet sich hier ein 6,7-Zoll-AMOLED-Display mit einer Pixeldichte von 395 ppi, bis zu 1.000 Nits und einer 120-Hz-Bildwiederholrate. Das rückseitige Kamera-Modul hingegen ähnelt dem des Nothing Phone (1). Eine 50-MP-Hauptkamera mit LED-Blitz und eine 50-MP-Ultraweit-Winkel-Kamera finden sich hier. Die Selfie-Kamera hingegen schießt Bilder mit 32 Megapixeln.

Das Nothing Phone (1) verzichtet auf einen unnötigen 2-MP-Makro-Sensor. / © NextPit

Einer der größten Kritikpunkte hingegen ist der Wechsel von einem Snapdragon-Prozessor zum MediaTek Dimensity 7200. Die Mali-G610-GPU taktet zwar höher als die Adreno-Varianten der Vorgänger-Modelle, allerdings ist die Multi-Core-Leistung etwas schwächer. Dennoch reicht das SoC für alltägliche Aufgaben dank 8 GB LPDDR5X-RAM und 128 GB Flash-Speicher vollends aus. Eine der größten Stärken von Nothing war bisher die gute Akkulaufzeit, die durch den bisher größten Akku noch einmal erhöht wird.

Die 5.000-mAh-Batterie lässt sich mit 45 W kabelgebunden laden, allerdings fehlt Euch hier eine Option zum kabellosen Laden. Immerhin ist das Gerät nach IP54 zertfiziert und somit gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Außerdem nutzt es, anders als das Nothing Phone (1) Bluetooth 5.3, sowie das neuere USB-C 2.0. Ab Werk kommt das neue Mittelklasse-Smartphone für unter 400 Euro zudem mit Android 14, auf dem die Nothing OS 2.5 als UI liegt.

Der Bildschirm des Nothing Phone (2a) ähnelt dem des abgebildeten Phone (2) fast auf den Millimeter. / © nextpit

Auch beim Glyph-Interface hat sich etwas getan und so findet sich eine etwas abgespecktere Variante der Leuchtstreifen auf der Rückseite. Denn anstatt die gesamte Rückseite mit LED-Streifen zu pflastern, finden sich beim Nothing Phone (2a) lediglich drei davon rund um die Kamera. Die Funktionen schränkt dies allerdings nicht ein.

Jetzt das Nothing Phone (2a) vorbestellen

Möchtet Ihr Euch den Midranger sichern, könnt Ihr es Euch bis zum 13. März vorbestellen. Bei Amazon gibt es das Gerät jetzt mit den passenden Nothing Buds Pro im Wert von 49 Euro gratis dazu. Dementsprechend zahlt Ihr hier 329 Euro für das Bundle. Möchtet Ihr die Earbuds nicht, zahlt Ihr denselben Preis auch ohne Kopfhörer.

Sogar noch günstiger: Die besten Smartphones unter 200 Euro

Seid Ihr also auf der Suche nach einem kostengünstigen Smartphone, das nicht nur Leistung, sondern auch ein geniales Design vereint, seid Ihr mit dem Deal gut beraten. Allerdings sei noch gesagt, dass die Kamera des Nothing Phone (2a) im direkten Vergleich zu anderen Geräten, wie dem Pixel 7a, deutlich hinterherhinkt.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Nothing Phone (2a) interessant für Euch? Wir freuen uns auf Eure Kommentare!