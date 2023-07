Nur heute: Apple Watch Series 8 als LTE-Version weniger als 500 €

Auch wenn heute das Unpacked-Event von Samsung stattfindet, möchte Cyberport Euch ein besonderes Apple-Produkt schmackhaft machen. Hierbei handelt es sich um die LTE-Version der Apple Watch Series 8 zum unschlagbaren Preis von 499 Euro. Ihr müsst Euch jedoch schnell entscheiden, denn mehr als 100 Geräte bietet der Händler nicht zu diesem Preis an.

Affiliate Angebot Apple Watch Series 8 Car Crash Detection | Temperatursensor | 45-mm-Gehäusedurchmesser | LTE-Version | Bis zu 36 Stunden Akkulaufzeit Zur Geräte-Datenbank

Die Apple Watch Series 8 im Angebot kommt mit einem Fluorelastomen-Armband in der Farbe Anthrazit zu Euch nach Hause. Der Hersteller hat im Vergleich zum Vorgänger vor allem bei der Sensorik einige spannende Neuerungen integriert und so findet sich unter anderem ein neuer Temperatursensor zur Messung des Eisprungs und der Menstruation. Doch auch das verbesserte Schlaftracking oder die neuen Funktionen zum Messen der sportlichen Aktivitäten sind in unserem Test zur Apple Watch Series 8 ein wichtiges Thema.

Lohnt sich das Cyberport Angebot zur Apple Watch 8?

Der Preis des Deals ist durchaus spannend, denn das nächstbeste Angebot liegt gerade bei 546 Euro im Netz und auch ansonsten lag der Preis laut Idealo erst einmal marginal tiefer. Da es sich hierbei jedoch um ein Tagesangebot handelt und die Stückzahl sehr begrenzt ist, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Uhren ausverkauft sind.

Möchtet Ihr Euer Apple-Ökosystem um das aktuellste Watch-Modell erweitern, seid Ihr mit diesem Deal gut beraten. Aber genau hier liegt auch das Problem, denn um die Uhr vollständig nutzen zu können, benötigt Ihr ein iPhone. Seid Ihr allerdings im Android-Smartphone-Universum unterwegs, ist es fraglich, ob sich die neue Samsung Galaxy Watch 6 nicht doch etwas mehr für Euch lohnt.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist die Apple Watch Series 8 spannend für Euch oder greift Ihr lieber direkt zum Ultra-Modell? Lasst es uns wissen.