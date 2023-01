Nur noch heute: Samsung Galaxy Tab A8 mit Buds Live zum Knallerpreis sichern!

Gerade beim Kauf von Tablets müsst Ihr Euch eine Frage immer vor Augen führen: wofür benötigt Ihr das Gerät? Sollte die Antwort in diesem Fall für die Schule, die Arbeit oder auch die Universität lauten, dann könnte Euch das Samsung Galaxy Tab A8 durchaus zusagen. Das Budget-Tablet gibt es aktuell bei Otto für 179,99 Euro zu haben und obendrauf erhaltet Ihr noch die passenden Samsung Galaxy Buds Live gratis dazu.

Das Samsung Galaxy Tab A8 nutzt einen 10,5 Zoll großen Bildschirm, der mit einer Auflösung von 1.920 x 1.200 Pixeln arbeitet. Dadurch ist es etwas kleiner als die Modelle der Galaxy-S-Serie. Und auch sonst wirkt es wie eine Budget-Variante der größeren Geschwistermodelle. So nutzt das Tablet einen 7.040-mAh-Akku und wird über einen separat erhältlichen 15-Watt-Charger aufgeladen. Die hier angebotene Wi-Fi-Version verfügt zudem über eine 8-MP-Hauptkamera auf der Rückseite und einen 5-MP-Selfie-Shooter. An der Seite des Unisoc-T618-Prozessors gibt es 3 GB RAM und 32 GB internen Speicher, der sich durch eine microSD auf bis zu 1 TB erweitern lässt.

Lohnt sich das Samsung-Angebot von Otto?

Vorab sei gesagt: Rein preislich handelt es sich nicht um einen Bestpreis – zumindest nicht für das Tablet selbst. Hier ist der Händler Galaxus aktuell etwas günstiger mit 178 Euro für das Samsung Galaxy Tab A8. Allerdings gibt es nur noch heute bei Otto die Samsung Galaxy Buds Live (Test) im Wert von rund 60 Euro gratis obendrauf. Dadurch ergibt sich ein effektiver Bestpreis für das Tablet von gerade einmal 119,99 Euro. Wollt Ihr allerdings nur das Tablet, verlinken wir Euch das andere Angebot natürlich auch.

Selbst wenn Ihr die Galaxy Buds weiterverkauft, könnt Ihr bei Otto richtig sparen. So haben die Kopfhörer in der Regel einen Wiederverkaufswert von 50 Euro und Ihr zahlt effektiv nur 129,99 Euro. Meldet Ihr Euch zudem für das Vorteilsprogramm von Otto an, spart Ihr noch einmal 10 Euro mehr. So günstig gab es das Tablet selbst bisher noch nicht. Wie Ihr die Sache auch errechnet, der Deal lohnt sich wirklich. Gerade dann, wenn Ihr nur Filme oder Serien schauen möchtet oder das Tablet zum Arbeiten oder für die Schule benötigt.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist das Samsung Galaxy Tab A8 interessant für Euch oder greift Ihr lieber zur S-Serie? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!