o2 Prepaid M: 18 GB Datenvolumen nur 14,99 Euro!

Falls Ihr keine Freunde von langen Vertragslaufzeiten seid, solltet Ihr unbedingt bei o2 vorbeischauen. Der Provider hat das Datenvolumen für seinen "o2 Prepaid M"-Tarif erhöht und senkt gleichzeitig die erste Zahlung auf gerade einmal 14,99 Euro. Für wen sich das Angebot lohnt und ob hier noch versteckte Kosten auf Euch warten, verraten wir Euch in diesem Tarif-Check.

Die Antwort auf die Frage nach dem richtigen Tarif dürfte für jeden unterschiedlich aussehen. Einige bevorzugen mehr Datenvolumen, andere wiederum legen mehr Wert auf Flexibilität oder geringe Kosten. Bei o2 könnt Ihr Euch nun einen Prepaid-Tarif sichern, der viele dieser Punkte in einem Angebot vereint. Dabei handelt es sich um den "o2 Prepaid M" für den Ihr in den ersten vier Wochen gerade einmal 14,99 Euro zahlen müsst.

Affiliate Angebot o2 Prepaid M Prepaid-Tarif | 4 Wochen Laufzeit | 18 GB Datenvolumen | 5G | EU-Roaming inklusive | App-Bonus

Bei dem Tarif handelt es sich um eine Prepaid-Variante mit einer Laufzeit von vier Wochen. Dadurch spart Ihr Euch eine lange Vertragsbindung und seid deutlich flexibler als mit klassischen Postpaid-Tarifen. Zusätzlich erwarten Euch hier danke einer Aktion gerade dauerhaft 18 GB statt 12 GB Datenvolumen im 5G-Netz der Telefónica und eine Download-Geschwindigkeit von maximal 300 MBit/s. Außerdem erhaltet Ihr einen Euro Startguthaben und könnt Euch 1 GB an Datenvolumen zusätzlich sichern, wenn Ihr diesen in der App bucht.

Zusätzlich verfügt der Mobilfunktarif über kostenloses EU-Roaming und Ihr habt eine Weitersurfgarantie. Dadurch könnt Ihr auch nach dem Verbrauch des Datenvolumens mit einer gedrosselten Bandbreite weiter im Internet surfen. Weitere Handytarife findet Ihr übrigens in unserer großen o2-Tarifübersicht.

Lohnt sich das Prepaid-Angebot von o2?

In den ersten vier Wochen spart Ihr bei diesem Deal noch einmal, denn o2 senkt die Kosten für den Prepaid-Tarif in diesem Zeitraum von 17,99 Euro auf 14,99 Euro. Anschließend müsst Ihr die etwas höheren Kosten allerdings wieder zahlen. Außerdem erwarten Euch hier keine Anschlussgebühr und auch Versandkosten müsst Ihr für das Angebot nicht zahlen. Bedenkt allerdings, dass Ihr die Tarifgebühren in einem Rhythmus von vier Wochen zahlen müsst, wenn Ihr das gebuchte Datenvolumen nutzen möchtet.

o2-Deal-Übersicht Eigenschaft o2 Prepaid M Allnet-Flat Ja Datenvolumen 12 GB 18 GB Bandbreite max. 300 MBit/s 5G Ja Mindestlaufzeit 4 Wochen Wiederkehrende Kosten / 4 Wochen 14,99 Euro in den ersten 4 Wochen, anschließend 17,99 Euro Anschlussgebühr Entfällt Startguthaben 1,00 Euro Besonderheit App-Bonus Zum Angebot*

Gerade für Personen, die ordentliches Datenvolumen benötigen, ist das Angebot durchaus spannend. Seid Ihr viel unterwegs, bevorzugt allerdings die Flexibilität von Prepaid-Tarifen, könnt Ihr bei diesem Angebot getrost zuschlagen. Mittlerweile könnt Ihr sogar vom 5G-Netz des Anbieters profitieren und müsst Euch keine Sorgen um die Netzabdeckung machen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Stören Euch lange Laufzeiten bei Tarifen oder habt Ihr Euch bereits daran gewöhnt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!