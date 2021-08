Ok Google – Aktiviere Bixby: Wear OS erlaubt nun andere Sprachassistenten

Die noch nicht offiziell bestätigte Änderung wurde vom Insider SnoopyTech auf Twitter an die Website 9to5Google weitergegeben. Dort fand man in der "Wear OS"-APK Hinweise auf ein Paket mit dem Namen "Wearable Alternate Assistant", dass eine App oder ein Systemdienst sein könnte:

Betrachtet man die Anzahl der Leser:innen, die in einer kürzlich durchgeführten Umfrage geantwortet haben, dass sie Bixby nutzen, so liegt Samsungs Assistent in der Beliebtheit weit abgeschlagen an dritter Stelle hinter Google Assistant und Alexa. Könnte es sich bei dieser Neuigkeit um nichts anderes als ein Entgegenkommen von Google handeln, um Samsung auf Android Wear OS zu bringen? Hinterlasst gerne Eure Meinung in den Kommentaren unten.