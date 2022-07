OneOdio Monitor 80 im Test: Sehr guter, günstiger Kopfhörer für Einsteiger

Fazit

Der OneOdio Monitor 80 ist eine sehr gute Wahl in Bezug auf das Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn Ihr Euch ein wenig mit Audiophilie beschäftigen wollt, ohne von Anfang an in ein überteuertes Gerät investieren zu wollen. Ich würde ihn jedoch nicht für den gelegentlichen Gebrauch empfehlen, um in der U-Bahn MP3s oder Spotify zu hören.

Für 100 Euro erhaltet Ihr einen Kopfhörer für die Tonbearbeitung, für Podcasts, für Musiksessions oder für Abende, an denen Ihr zu Hause in einem Ledersessel sitzt, ein Glas Brandy schlürft und Hans Zimmer hört.

Affiliate Angebot OneOdio Monitor 80 Zur Geräte-Datenbank

Der OneOdio Monitor 80 richtet sich an ein Nischenpublikum, aber was er anbietet, macht er zumindest gut / © NextPit

Affiliate Angebot OneOdio Monitor 60

Aber das ist zugegebenermaßen eine sehr nischige Nutzung. Wenn Ihr Kopfhörer für unterwegs sucht oder Euch aktive und passive Geräuschunterdrückung wichtig ist, sind die Monitors von OneOdio nicht die richtigen Modelle für Euch.

Es ist ein Kopfhörer, der zum Hören entwickelt wurde, nicht mehr und nicht weniger. Aber das kann der OneOdio Monitor 80 sehr gut. Und wenn Ihr das gleiche Qualitätsniveau wollen, aber wirklich nicht in einen Verstärker investieren wollt, dann ist der Monitor 60 eine gute Alternative.