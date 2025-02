Opel Mokka Electric (2025) Fahrbericht: Effizienz ist Trumpf

Leistung & Verbrauch

Ob der Opel Mokka Electric nun ein echter Hingucker ist? Das muss jeder von Euch selbst entscheiden. Mit seinen 156 PS hat er für den Alltag aber ausreichend Power. Gegenüber dem Ursprungsmodell ist die Leistung um immerhin 20 PS gewachsen. Und mit der 54-kWh-Batterie kommt Ihr laut Opel nach gemitteltem WLTP-Standard rund 400 Kilometer weit. Während unseres Tests auf den kurvigen Straßen im Südwesten von Mallorca waren wir vom Verbrauch echt überrascht: Nur 14,5 kWh Verbrauch auf 100 km hat uns der Bordcomputer nach knapp 90 Kilometern nach gemäßigter Fahrweise ausgespuckt. Das ist echt sparsam, wenn man berücksichtigt, dass Opel selbst 15,4 kWh/100 km in Aussicht stellt.

Schade: Bei der Elektro-Variante des Opel Mokka gibt es hinter dem Lenkrad keine Schaltwippen, um die Stärke der Energierückgewinnung beim Rollenlassen (Rekuperation) manuell einzustellen. Aber Ihr könnt per Knopfdruck in den B-Modus wechseln. Da verzögert der Mokka stärker, wenn Ihr den Fuß vom Strompedal nehmt. Während unseres Tests hatten wir viel Freude an der Rekuperationsleistung, hätten uns im Stadtverkehr aber noch etwas stärkeres Verzögern gewünscht. Hinzu kommt: Richtiges One-Pedal-Driving gibt’s leider nicht. Die Gänge und Fahrmodi (Eco, Normal, Sport) wählt Ihr über Schalter in der Mittelkonsole aus. Alles easy und intuitiv.

Kein Frunk: Unter der Motorhaube beim Opel Mokka Electric (2025) ist nur Platz für die Motortechnik. / © Hayo Lücke / nextpit

Keinesfalls solltet Ihr aber bitte erwarten, dass der Elektro-Mokka zum Rennwagen mutiert, nur weil Ihr den Sportmodus anschaltet. Der Opel verhält sich ganz anders als beispielsweise der Smart #3 Brabus (Test). Er nimmt es eher gemütlich, aber für ein Stadtauto reicht die gebotene Leistung echt vollkommen aus. Von 0 auf 100 km/h geht's laut Opel in neun Sekunden, und bei 150 km/h ist dann auch schon Schluss. Der maximale Drehmoment liegt bei 260 Nm. Auf der Straße überrascht der Mokka mit seiner angenehmen Laufruhe. Man hört kaum störende Fahrgeräusche. Und auch das Fahrwerk, das ziemlich straff abgestimmt ist, macht keine Zicken. Selbst in schnelleren Kurven liegt das kleine SUV super in der Spur, und die Lenkung ist – typisch Opel – direkt und angenehm.