Oppo Reno 8 Lite im Test: Mehr Schein als Sein

Fazit: Sehr viel Durchschnitt für noch mehr Geld

In einem Satz zusammengefasst: Das Reno 8 Lite ist ein sehr durchschnittliches Mittelklasse-Smartphone. Kauft es Euch nicht – zumindest nicht für knapp 400 Euro. Für mein Empfinden ist es ein Blender, der optisch trotz Kunststoff-Rückseite richtig was her macht. Mich begeistert sowohl der Prismen-Effekt der Rainbow-Variante als auch das LED-Licht für Benachrichtigungen, welches kreisförmig um die Kamerasensoren leuchtet.

Optisch durchaus ein außergewöhnliches Gerät: Das Oppo Reno 8 Lite im Rainbow-Look. / © NextPit

Damit sind die positivsten Dinge aber auch schon abgehakt, die sich zum Reno 8 Lite sagen lassen. Ja, die Performance ist angemessen, das Display trotz 60 Hertz okay und die Hauptkamera am Tag in Ordnung. Aber das reicht nicht als Kaufargument gegenüber Geräten wie einem Galaxy A53 oder gar der chinesischen Konkurrenz wie Poco X4 Pro, Realme 9 Pro+ oder viele weitere Mittelklasse-Devices,

ColorOS 12 ist nützlich und fancy, setzt aber dennoch auf Android 11 auf und wird nur zwei Jahre lang mit Android-Updates versorgt. In Summe bietet uns Oppo hier wieder einmal ein Mittelklasse-Smartphone an, welches in vielen Punkten brauchbar ist – aber bei dem sich erneut die Frage stellt, ob das Management die unverbindlichen Preisempfehlungen auswürfelt. Das Reno 8 Lite ist ein brauchbares Mittelklasse-Smartphone – aber bitte nicht für knapp 400 Euro.