Oster-Sale: Kräftig sparen bei diesem Mini-PC mit Maxi-Power!

Ihr wollt Euren aktuellen PC (oder sogar Laptop) aufrüsten, aber keine bösen Überraschungen bei der Stromrechnung erleben? Der aktuelle Oster-Sale von Geekom hat vielleicht die Lösung für Euch! Die Marke bietet ein Sonderangebot für den kompakten Mini-PC IT11 an, der nicht nur Leistung und Erweiterungsmöglichkeiten auf Desktop-Niveau bietet, sondern auch einen niedrigen Stromverbrauch hat.

Ihr habt vielleicht schon Intels NUC-Initiative (Next Unit of Computing) gesehen, mit niedlichen kleinen PCs, die normalerweise Erweiterungsmöglichkeiten gegen ein kompaktes Gehäuse tauschen. Das Angebot von Geekom hat ein ähnliches Gesamtvolumen, ohne bei den Erweiterungsmöglichkeiten zu knausern. Und dieser Osterdeal bei Amazon macht das Paket noch süßer, siehe weitere Details unten.

Affiliate Angebot Geekom Mini IT11 Wer zu Ostern mehr als 399 Euro bei Geekom ausgibt, bekommt wahlweise ein Tragecase, Gratis-RAM, einen 10-in-1-USB-Hub-Splitter oder ein Kombipaket mit Maus und Keyboard gratis.

Desktop-Power im Mini-Format unter 6 Litern

Der Geekom IT11 hat genug Power für die Videobearbeitung. / © Geekom

Mit einem Gewicht von nur 565 Gramm und den Maßen 112 × 117 × 45,6 mm ist der IT11 nicht nur sehr kompakt, sondern kann auch an praktisch jedem Ort aufgestellt werden, an dem Ihr ordentlich Rechenleistung benötigt. Die mitgelieferte VESA-Halterung eröffnet sogar die Möglichkeit, den PC hinter einem VESA-kompatiblen Monitor zu verstecken.

Ihr könnt ihn auch als Mediaplayer/Spielekonsole am großen Wohnzimmerfernseher, als Zweit-PC in einem anderen Raum, als kompakten und leisen Heimserver oder sogar als tragbare Workstation zwischen Zuhause und Büro verwenden – und das im Rucksack-Format.

Weitere Details zu den technischen Daten, einschließlich WLAN- und Bluetooth-Unterstützung, findet Ihr in der nachfolgenden Tabelle:

Spezifikationen Geekom IT11 Mini-PC CPU Intel Core i7-11390H

4 Kerne, 8 Threads

Bis zu 5,0 GHz



GPU Intel Iris Xe-Grafik RAM Zweikanal-DDR4-SODIMM

Erweiterbar auf bis zu 64 GB

Speicher 1x M.2 2280 SATA/PCIex 3.0 Steckplatz

1x 2,5'' SATA-Steckplatz

Ethernet Intel 10/100/1000 Ethernet Wi-Fi Intel Wi-Fi 6 (2,4+5 GHz) Bluetooth Bluetooth 5.2 Ports (Rückseite) Netzanschluss

1x Mini DisplayPort

1x Ethernet RJ45

2x USB-A 3.2 Gen 2

1 USB-C (USB 4)

1 HDMI









Ports (Vorderseite) 1x USB-C (USB 4)

1x USB-A 3.2 Gen 2

1x Kopfhörerbuchse



Stromzufuhr Extern, 100 - 240 V (Autovolt) Abmessungen 112 × 117 × 45,6 mm Gewicht 564,9 g Mitgeliefertes Zubehör Vesa-Halterung

Stromversorgung

HDMI-Kabel





Der IT11 kann nicht nur mit den angebotenen Speicheroptionen an Eure Bedürfnisse angepasst werden, sondern auch, wenn Ihr den Computer später erweitern wollt. Der Geekom-Mini-PC hat zwei Speichersteckplätze für den Dual-Channel-Betrieb für bis zu 64 GB DDR4-RAM (besonders interessant bei den aktuell niedrigen Preisen), einen M.2-Steckplatz für eine SATA- oder PCI-Express-SSD und einen weiteren 2,5-Zoll-Steckplatz für eine herkömmliche SATA-Festplatte (HDD) oder SSD.

Im Vergleich zu den Mini-PCs der 8. Generation verfügt der IT11 über einen schnelleren Prozessor, den Core i7-11390H aus Intels Tiger Lake-Familie, mit vier Kernen (acht Threads) bei bis zu 5 GHz und einer integrierten Intel Iris Xe GPU.

Der Mini IT11 kann mit bis zu vier Bildschirmen verbunden werden, um immersive Erlebnisse zu schaffen oder einfach nur zu arbeiten. / © Geekom

Die neue Plattform ist nicht nur schneller, sondern erweitert auch die Anzeigemöglichkeiten mit bis zu vier angeschlossenen Bildschirmen über HDMI, mini DisplayPort (miniDP) und die beiden USB-4-Anschlüsse (mit kompatiblen USB-C Kabeln).

Das Geekom IT11 ist ab 16 GB Arbeitsspeicher und 512 GB Speicherplatz erhältlich, einschließlich einer Windows-11-Installation, sodass der Mini-Computer sofort nach dem Auspacken einsatzbereit ist. Tüftler können natürlich auch andere Betriebssysteme installieren und zwischen verschiedenen Betriebssystemen wie Linux und BSD-Distributionen wechseln.

Wofür würdet Ihr einen Mini-PC verwenden? Was sind Eure Erfahrungen und Tipps für einen kompakten PC und was haltet Ihr von dem heutigen Angebot? Teilt uns Eure Meinung in den Kommentaren unten mit!

