Parler: Ist die konservative Twitter-Alternative am Ende?

Als wäre das noch nicht schlimm genug für Parler, meldete sich mit Amazon der nächste Tech-Gigant und traf den Dienst noch empfindlicher: In der Nacht auf Montag hat man dem bei den Amazon Web Services (AWS) gehosteten Service die Server ausgeknipst. Seitdem sind die Lichter also aus bei Parler und jüngsten Erklärungen des CEO zufolge sitzt man auch länger als gedacht daran, dieses Problem beseitigt zu bekommen.

Jetzt aber wird der Gegenwind für Parler härter und härter. In den letzten Tagen haben sich die News überschlagen, beginnend mit Apple und Google, die diese App aus ihren Stores verbannten. So wurde es möglichen Interessenten deutlich erschwert, sich Parler zu installieren und Teil des Netzwerkes zu werden. Seitens Google begründete man diesen Schritt damit, dass dort weiterhin Beiträge gepostet würden, die die Gewalt weiter anstacheln.

Noch vor wenigen Tagen jubelte Parler-CEO John Matze über den riesigen Zuspruch für seine App. Parler wird als konservative Twitter-Alternative betrachtet und hat tagelang die Download-Charts in den App-Stores dominiert. Erst recht seit der Verbannung des US-Präsidenten Donald Trump ziehen seine Supporter in Scharen zu dieser Ersatz-Plattform. Die ist allerdings nicht wirklich "konservativ", denn der wesentliche Unterschied zu Twitter ist das Fehlen von Regeln und Moderation.



Niemand will mit Parler spielen

Bislang hat es Parler nichts ausgemacht, dass man so ein bisschen die Schmuddelkind-Version von Twitter war, was jetzt aber anders aussehen dürfte. Parler findet nämlich keinen Hoster, kein Unternehmen bietet sich an, um mit Parler gemeinsame Sache zu machen und selbst die eigenen Anwälte wollen nicht mehr. Genau dieser Zeitpunkt ist also der richtige für – exakt – einen Datenschutzskandal!

Ja, richtig gehört. Wenig überraschend ist man ziemlich nachlässig mit dem Datenschutz umgegangen und mit der Sicherheit des Dienstes, so dass es Aktivisten jetzt gelungen ist, 70 TByte an Daten der Parler-Nutzer zu erbeuten, wie unsere Kollegen von golem.de berichten. Postings, Fotos, Videos – alles war dabei und es dürfte gerade für die Personen, die an den Geschehnissen des letzten Mittwochs in Washington beteiligt waren, noch haarig werden.

Um sich bei Parler den "Verified Citizen"-Status zu sichern, mussten die Nutzer Vorder- und Rückseite ihres Führerscheins hochladen – die zuständigen Strafverfolgungsbehörden, denen all diese Daten zugänglich gemacht werden, reiben sich vermutlich längst begeistert die Hände. Auf Reddit könnt ihr nachlesen, wie dieser ganze Coup über die Bühne gegangen ist.

War es das schon für Parler?

Damit können wir festhalten, dass Parler aktuell down ist, dass die Plattform nicht über Google Play oder den Apple App Store herunterzuladen ist, niemand mit Parler zusammenarbeiten möchte und ein riesiger Berg Nutzerdaten mit zum Teil strafrechtlich relevanten Inhalten in den Händen der ermittelnden Strafverfolgungsbehörden landen wird. Vermutlich nicht die beste Woche im Leben des Parler-CEO John Matze.

Wir können jetzt spekulieren, wie es diese Plattform jemals wieder schaffen möchte, auch nur in die Nähe der Relevanz zu gelangen, die man in den letzten Wochen und Monaten erreichen konnte. Gut möglich, dass sich Parler von diesem Schlag nicht mehr erholen wird und die pöbelnde, hetzende Karawane weiterzieht zum nächsten Service, der sich sicher finden wird.

Wir werden zu dem Thema noch weiter berichten und dann auch hinterfragen, ob die Tech-Unternehmen, die hier gemeinschaftlich agiert haben, nicht genau mit diesem Vorgehen bewiesen haben, dass sie längst zu übermächtig geworden sind. Teilt uns in den Comments ruhig eure Meinung dazu mit und wie ihr Parler und den Umgang mit Parler seht.