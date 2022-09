Playlist: Diese Songs liefen beim Apple-Event

Es gibt diese Momente, in denen ich denke: Antoine, das war eine Superidee, einen 10.000-Euro-Kredit aufzunehmen, damit ich mir den Master in internationalem Journalismus leisten kann. In diesem Artikel, den ich vielleicht für den Pulitzer-Preis einreichen werde, geht es um die Musik auf dem Apple-Event. Eh ja, ich habe mich gerade über 1.000 Wörter lang an den exorbitanten Preisen des iPhone 14 abgearbeitet – da ist jetzt zur Abwechslung mal leichte Kost an der Reihe.

Allein das Intro – Behind the Sun von Odesza –, das vor Beginn der Konferenz lief, hat mich gestern Abend in Wallung gebracht. Ich habe sogar meinen Chef Fabien gebeten, seinen Kontakt bei Apple um die offizielle Playlist zu bitten.

Aber wie ich oben in aller Bescheidenheit ausgeführt habe, bin ich ein angesehener Journalist. Deswegen konnte ich durch mein Gespür für das Web 3.0 sehen, dass Apple bereits alle Songs, die während der Keynote gespielt wurden, in der Beschreibung des Apple Events auf YouTube nennt. Noch besser ist, dass ich auf Spotify eine von irgendjemand erstellte Playlist fand, die alle relevanten Songs enthält. Ich habe sie unten für Euch eingebunden.

Tatsächlich schreibe ich diesen Artikel einfach, weil ich überzeugt bin, dass ich nicht der Einzige bin, der nach dieser Musik gesucht hat. Es wird viel über die Keynotes von Apple gesprochen, über Apples Sinn für die Inszenierung – und die Musik ist ein Teil davon.

Dummerweise neige ich dazu, die Musik von Tech-Konferenzen im Kopf zu behalten, im Guten wie im Schlechten. Das Schlimmste ist derzeit die Musik zur Vorstellung des Realme GT 2 Pro, die beim MWC 2022 in Barcelona gespielt wurde. Ich erinnere mich, dass ich vor Ort war und 20 Minuten lang darauf gewartet habe, dass die Konferenz beginnt. Und der Refrain "It's me, it's me, it's Realme", der in einer Endlosschleife lief, hat sich in mein Gedächtnis gebrannt. Es ist fast wie eine Gehirnwäsche, die an die sowjetischen Experimente zur Bewusstseinskontrolle während des Kalten Krieges erinnert.