Wie viel Leistung kann man 2025 in ein Smartphone der 700-Euro-Klasse packen – und welche Kompromisse muss man dafür eingehen? Das haben Xiaomi beziehungsweise Poco gerade herausgefunden und das ziemlich verrückte Poco F7 Ultra gebaut, das zum Launch schlanke 699,90 Euro kostet. Hier kommt unser Test.

Zusammenfassung Kaufen Xiaomi Poco F7 Ultra Pro Unfassbar viel Power dank Snapdragon 8 Elite

Solide Verarbeitung mit Aluminiumrahmen

Hauptkamera überzeugt bei viel und wenig Licht

Ultraweitwinkel- und Telekamera Contra Wird unter Volllast ganz schön heiß

Tele- und Ultraweitwinkel schwächer als Hauptkamera

Update-Versprechen nicht auf Konkurrenz-Niveau Xiaomi Poco F7 Ultra Xiaomi Poco F7 Ultra: Alle Angebote

Design und Display Design und Verarbeitung Display 6,67 Zoll, AMOLED

3.200 x 1.440 Pixel

1.800 Nits (HBM), 3200 Nits (Peak)

120 Hz Bildwiederholrate Maße und Gewicht 75,0 × 160,3 × 8,1 mm, 206 g Material Aluminiumrahmen

Poco Shield Glass Widerstandsfähigkeit IP68 Das F7 Ultra kommt im typisch verspielten Poco-Look. Auf der Rückseite dominiert links oben die große, kreisrunde und schwarze Kamerainsel. Bei unserem gelben Testgerät sorgt das für einen starken Kontrast zur ansonsten quietschgelben Rückseite mit ihrer raffinierten Oberfläche. Die supersmoothe Glas-Rückseite besteht nämlich aus einzelnen Flächen, die je nach Lichteinfall glänzend oder matt erscheinen. Das tun diese aber flächenweise aus unterschiedlichen Winkeln und erzeugen dadurch abhängig vom Betrachtungswinkel eine mehr oder weniger sichtbare "Ätzung". Das hat etwas comichaftes – und dürfte bei der Zielgruppe gut ankommen. Ganz klar: Das F7 Ultra ist halt kein Handy für iPhone-Albert. Das Poco F7 Ultra ist ziemlich dünn – aber etwas dicker als das Poco F7 Pro. © nextpit Zumindest die gelbe Version ist durch den starken Kontrast auf der Rückseite sehr auffällig. © nextpit Gut für's Gemüt: Die Displayränder sind rundum symmetrisch. © nextpit In der Punchhole-Notch oben im Display steckt die 32-Megapixel-Selfie-Kamera. © nextpit Auch wenn sich die smoothe Rückseite Poco F7 Ultra nicht so anfühlt: Sie besteht tatsächlich aus Glas. © nextpit Das Kamera-Modul steht leicht aus dem Gehäuse des Poco F7 Ultra heraus. © nextpit Der Rahmen besteht aus Aluminium – das sieht man auch an den kleinen Antennenstreifen. © nextpit Auf der Unterseite gibt's einen USB-C-Port – leider nur mit USB 2.1. © nextpit Das Poco F7 Ultra kommt mit dem stärksten Android-Prozessor auf dem Markt, dem Snapdragon 8 Elite. © nextpit Der Rahmen rund ums Smartphone besteht aus Aluminium und fasst sich hervorragend an. Das ganze Smartphone wirkt sehr solide, was auch die IP68-Zertifizierung noch einmal unterstreicht. Zum Schutz des Panels gibt's leider keine etablierte Gorilla-Glass-Sorte, sondern "nur" Poco Shield Glass – und eine ab Werk aufgebrachte, sehr kratzanfällige Displayschutzfolie. Bestellt am besten gleich eine Displayschutzfolie mit. Immerhin: Poco packt auch ein simples Silikoncase in Dunkelgrau mit in den Karton. Beim Display gibt's dann 6,67 Zoll mit superscharfen 3.200 x 1.440 Pixeln, und das OLED-Display sieht einfach spitze aus. Mit bis zu 1.800 Nits (HBM) und 3.200 Nits (Peak) ist der Bildschirm zum extrem hell – auf dem Papier erstaunlicherweise heller beispielsweise der des S25 Ultra (zum Test). Und tatsächlich: In der prallen Berliner Märzsonne ist der Unterschied deutlich auszumachen. Dank maximal 120 Hz Bildwiederholrate ist die Darstellung übrigens wunderbar flüssig, allerdings ist eine Reduktion nur auf 60 Hz möglich. Das Display des Poco F7 Ultra ist in der prallen Sonne merklich heller als das des Samsung Galaxy S25 Ultra. © nextpit

Software: Was kann HyperOS 2.0? Software Updatepolitik 4 Jahre Android-Updates

6 Jahre Security-Updates Besonderheiten - Auf dem Poco F7 Ultra läuft HyperOS 2.0 auf Basis von Android 15 – und damit das gleiche Betriebssystem wie auf allen aktuellen Xiaomi-Smartphones. Die Oberfläche ist vergleichsweise bunt und etwas verspielt. Im Vergleich zu früheren Xiaomi-Handys ist das Interface aber deutlich erwachsener geworden. Was allerdings bleibt, ist das vergleichsweise große Bloatware-Paket. Ab Werk sind auf unserem Testgerät sechs Apps von Drittanbietern vorinstalliert. Das ist zwar nicht utopisch viel, bei einem Smartphone in dieser Preisklasse aber trotzdem unschön. Bei den Update-Versprechen hat Xiaomi in den vergangenen Jahren deutlich aufgeholt. Das Poco F7 Ultra soll nun vier Jahre Android-Updates bekommen – Ihr könntet also 2029 noch Android 19 auf dem Handy installieren und wärt erst 2030 dann nicht mehr auf dem ganz aktuellen Stand. Sicherheits-Patches garantiert der Hersteller sechs Jahre lang. Das ist nicht auf dem Niveau von Samsung, Google oder Honor, die für manche Geräte sieben und sieben Jahre garantieren, aber dennoch ein solides Statement. Schließlich muss die Hardware ja auch erstmal fünf Jahre lang durchhalten. Poco F7 Ultra: Homescreen © nextpit Poco F7 Ultra: Schnelleinstellungen © nextpit Poco F7 Ultra: Vorinstallierte Apps © nextpit Auch wenn's der Hersteller nicht an die große Glocke hängt: Natürlich kommt auch das Poco F7 Ultra mit allerlei KI-Gedöns. Gemini ist als Assistent an Bord und lässt sich direkt über einen langen Druck auf den Ein/Aus-Button aufrufen. Und ja, Gemini hat auch auf dem Poco Zugriff auf Apps und kann beispielsweise Termine in Eure Kalender schreiben oder auf Google Maps Restaurants heraussuchen. Hinzu kommen die diversen Bildbearbeitungsfeatures. Ihr könnt halbwegs formatfüllende Objekte und Personen beeindruckend spurlos aus Fotos radieren, zu eng geschossene Bilder per KI erweitern oder den Himmel in Fotos austauschen.

So viel Power hat das Poco F7 Ultra Performance Prozessor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Arbeitsspeicher 12 GB oder 16 GB Speichervarianten 256 GB oder 512 GB Konnektivität Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7, 5G, Dual-SIM (kein eSIM) Im Poco F7 Ultra steckt der Qualcomm Snapdragon 8 Elite – einen stärkeren Prozessor kann man derzeit nicht in einem Android-Smartphone kaufen. Wenig überraschend erreicht das Handy damit das gleiche Leistungsniveau wie etwa das Samsung Galaxy S25 Ultra. In synthetischen Benchmarks liegt das Poco-Smartphone sogar etwas darüber und schafft in Dauerlast-Benchmarks höhere Punktzahlen. Allerdings: Dafür nimmt das F7 Ultra mehr Überhitzung in Kauf als etwa das Samsung-Smartphone. Zumindest in Benchmarks regelt das Poco F7 Ultra deutlich weniger herunter als das S25 Ultra. Dafür wird das Poco-Smartphone ordentlich heiß. © nextpit Im Alltagsbetrieb abseits von Benchmarks sieht das dann deutlich harmloser aus. Bei Genshin Impact beispielsweise wird das Smartphone niemals so heiß wie bei den Benchmarks – aber klar, hier kommt's auch nicht auf jedes letzte Fitzelchen Leistung an. Apropos Leistung: Das Poco F7 Ultra bietet noch diverse Möglichkeiten, um Spiele zu optimieren. In der Game Turbo Suite gibt es einen Grafik-Upscaler für Spiele namens "2K Super Resolution" – und mit "Wild Boost" lässt sich die Grafikleistung noch einmal aufbohren. Der Upscaler wirkt wie ein Scharfzeichner, der die Mikrokontraste im Spiel erhöht und so für eine schärfere Bildwirkung sorgt. Und "Game Audio" soll bei Verwendung mit Kopfhörern für eine immersivere Klangdarstellung in Spielen sorgen. Poco F7 Ultra: AnTuTu Benchmark © nextpit Poco F7 Ultra: Wild Life Extreme Benchmark © nextpit Poco F7 Ultra: Wild Life Extreme Benchmark © nextpit Ansonsten bietet das Poco F7 Ultra noch Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7, 5G und Dual-SIM, aber nein: kein eSIM und auch keinen microSD-Slot. Das Fehlen von eSIM ist tatsächlich schade, aber zur Speicherkartenerweiterung frag ich Euch: Braucht man die wirklich 2025 noch, zumindest in dieser Preisklasse?

Xiaomi Poco F7 Ultra: Kamera Kamera Hauptkamera 50 MP, f/1.6, OIS Ultraweitwinkelkamera 32 MP, f/2.2 Telekamera 50 MP, f/2.0, OIS Selfie-Kamera 32 MP, f/2.0 Maximale Videoauflösung 8K @ 24 fps 4K @ 60 fps Full-HD @ 960 fps Die Kamera fällt bei den performancestarken Poco-Smartphones gerne mal dem Preisleistungskompromiss zum Opfer. Das gilt hier nicht unbedingt: Die Hauptkamera im F7 Ultra kennen wir schon aus dem F6 Pro, und wenig überraschend ist die Bildqualität auch beim aktuellen Modell tagsüber hervorragend und bei Schwachlicht immer noch sehr ordentlich. Poco-typisch sind die Farben ziemlich knallig – aber das ist auf jeden Fall ziemlich instagrammable. Bei der Telekamera und der Ultraweitwinkel-Kamera sind die Sensoren dann deutlich kleiner als in der Hauptkamera, und entsprechend nimmt hier die Bildqualität dann auch spürbar ab – zumindest wenn man die Aufnahmen vergrößert betrachtet oder hineinzoomt. Für die meisten Alltagsmotive und das Teilen der Bilder auf Social Media ist die Qualität aber grundsätzlich völlig ausreichend, zumindest wenn sich das Motiv nicht bewegt. Das Poco F7 Ultra hat eine Dreifach-Kamera auf der Rückseite. © nextpit Das Poco F7 Ultra kommt in dieser gelben Farbe und – etwas weniger auffällig in Schwarz. © nextpit Denn der wesentlich größere Nachteil der Mini-Sensoren sind die bei durchwachsenen Lichtverhältnissen relativ langen Verschlusszeiten – und damit gerade beim Zoom-Objektiv einhergehend eine größere Verwacklungsgefahr als beispielsweise beim riesigen Telezoom-Sensor im Xiaomi 15 Ultra. Aber klar: Das 15 Ultra ist auch einfach eine andere Preisklasse und muss sich diesen Kompromiss nicht leisten. Im Videomodus sind maximal 8K bei 24 fps drin. Allerdings schafft diese Auflösung nur die Hauptkamera – bei den anderen Kamera-Modulen ist bei 4K mit 60 fps Schluss. Aber ganz ehrlich: Für den Alltag sollte das mehr als ausreichen. Nett übrigens: Es gibt einen Ultra-Slow-Motion-Modus, der bei Full-HD-Auflösung kontinuierlich 240 fps aufnimmt. Und für ungefähr eine Sekunde sind sogar 960 fps möglich. Poco F7 Ultra: Hauptkamera © nextpit Poco F7 Ultra: Telekamera (2,5x) © nextpit Poco F7 Ultra: Telekamera (5x Digitalzoom) © nextpit Poco F7 Ultra: Ultraweitwinkel © nextpit Poco F7 Ultra: Hauptkamera © nextpit Poco F7 Ultra: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit Poco F7 Ultra: Telekamera (2,5x) © nextpit Poco F7 Ultra: Telekamera (5x Digitalzoom) © nextpit Poco F7 Ultra: Telekamera (10x Digitalzoom) © nextpit Poco F7 Ultra: Hauptkamera © nextpit Poco F7 Ultra: Hauptkamera © nextpit Poco F7 Ultra: Selfie-Kamera © nextpit Poco F7 Ultra: Selfie-Kamera (Portrait-Modus aus) © nextpit Poco F7 Ultra: Selfie-Kamera (Portrait-Modus an) © nextpit Poco F7 Ultra: Telekamera (2,5x) © nextpit Poco F7 Ultra: Hauptkamera © nextpit Poco F7 Ultra: Telekamera (2,5x) © nextpit Poco F7 Ultra: Telekamera (5x Digitalzoom) © nextpit Poco F7 Ultra: Ultraweitwinkelkamera © nextpit Poco F7 Ultra: Hauptkamera © nextpit Poco F7 Ultra: Hauptkamera © nextpit Poco F7 Ultra: Telekamera (2,5x) © nextpit Poco F7 Ultra: Hauptkamera © nextpit Poco F7 Ultra: Selfie-Kamera © nextpit Poco F7 Ultra: Telekamera (2,5x) © nextpit Poco F7 Ultra: Ultraweitwinkelkamera © nextpit Poco F7 Ultra: Hauptkamera © nextpit Poco F7 Ultra: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit Poco F7 Ultra: Telekamera (2,5x) © nextpit Poco F7 Ultra: Telekamera (5x Digitalzoom) © nextpit Poco F7 Ultra: Telekamera (5x Digitalzoom) © nextpit Poco F7 Ultra: Homescreen © nextpit Poco F7 Ultra: Schnelleinstellungen © nextpit Poco F7 Ultra: Vorinstallierte Apps © nextpit Poco F7 Ultra: AnTuTu Benchmark © nextpit Poco F7 Ultra: Wild Life Extreme Benchmark © nextpit Poco F7 Ultra: Wild Life Extreme Benchmark © nextpit

Akku und Aufladen Akku Akkukapazität 5.300 mAh Ladeleistung (kabelgebunden) 120 W Ladeleistung (kabellos) 50 W Mit 5.300 mAh bringt das Poco F7 Ultra leider gut zehn Prozent weniger Akkukapazität mit als das F7 Pro, was der sparsamere Prozessor in der Theorie aber ausgleichen dürfte. Leider ist unser typischer Akkubenchmark Work 3.0 von PCMark mehrfach fehlgeschlagen, die halben Testläufe deuten aber auf ein Ergebnis von etwa 12 bis 14 Stunden hin, womit das Handy zwar deutlich unter dem Xiaomi 15, aber dennoch völlig solide in der Mittelklasse läge. Wir werden den Test noch nachholen und den Testbericht an dieser Stelle dann mit dem finalen Ergebnis aktualisieren. Ein Hinweis dazu an dieser Stelle: Nachdem das Smartphone nach unserem Testprotokoll derart solide bei vier Sternen liegt und dieses Ergebnis durch das reine Ergebnis des Akkubenchmarks nicht mehr zu verändern ist, veröffentlichen wir den Testbericht auch ohne finales Akkubenchmark-Ergebnis. Beim Laden sind die Chinesen traditionell stark, und das Poco F7 Ultra sogar noch eine Ecke mehr "Ultra" als das große Xiaomi 15 Ultra (zum Test). 120 W Ladegeschwindigkeit ist maximal möglich, und das bedeutet: Nach nicht einmal 15 Minuten ist ein komplett entladenes F7 Ultra wieder zu mehr als 50 Prozent geladen, eine komplette Akkuladung dauert je nach Tagesform und Umgebungstemperatur zwischen 30 und 35 Minuten. Kabelloses Laden klappt übrigens auch – auch das ist eher eine Seltenheit in der Poco-Serie –, und zwar mit bis zu 50 W. Wer die Geschwindigkeit voll ausreizen möchte, braucht einen proprietären Wireless Charger von Xiaomi. Das gleiche gilt übrigens auch für die 120 W kabelgebundene Ladung: Auch das klappt nur mit einem Hypercharge-Ladegerät, das – anders als bei der globalen Version – beim deutschen Poco F7 Ultra leider nicht im Lieferumfang enthalten ist.