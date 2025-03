Zückt Eure Taschenrechner, denn bei MediaMarkt können Zahlenakrobaten gerade richtig Geld sparen. Grund dafür sind einige Geräte, die sich dank eines Preisvorteil-Tricks im Bundle so richtig lohnen. Mit dabei sind unter anderem eine GoPro-Alternative aber auch eine Action-Cam von DJI. Wie Ihr an die Rabatte kommt und ob es sich hier um Preisfehler handelt, verraten wir Euch in diesem Artikel.

Das sieht man auch nicht alle Tage. Bei MediaMarkt gibt es gerade einen Angebots-Trick, bei dem Ihr zwei Produkte in den Warenkorb legt – und damit unter dem Preis bleibt, den Ihr für eines bezahlen müsstet. Klingt komisch, aber die Deals fliegen komplett unter dem Radar. Bedeutet, sie werden im Netz nicht wirklich beworben und Ihr müsst genau hinschauen, um sie zu entdecken. Preisvergleiche funktionieren hier zudem nicht.

Im Bundle günstiger als einzeln – Wie kommt Ihr an die Deals?

Im Rahmen der Lieferluxus-Aktion* hat MediaMarkt ein paar explizite Bundle-Deals geschnürt. So gibt es etwa eine PS5-Kombi*, in der ein zusätzlicher Controller nur 30 Euro Aufpreis kostet (insgesamt ist der Deal aber eher okay bis mäßig). Allerdings gibt es zwei andere Angebote, die uns direkt ins Auge gesprungen sind.

Und zwar geht es unter anderem um die Insta360 X3*, die vor sich vor allem bei Vloggern großer Beliebtheit erfreut. Mit der Kamera könnt Ihr hochauflösende Videos und Bilder aufnehmen, Eure schönsten Urlaubserinnerungen festhalten oder auf Messen, wie etwa der MWC, Vlogs drehen. Speziell ist hier vor allem die WLAN-Funktion, wodurch Ihr sogar streamen könnt. Mit einem Preis von 399,99 Euro ist MediaMarkt allerdings 10 Euro teurer als die Konkurrenz. Das eigentliche Angebot ist jedoch versteckt.

So bekommt Ihr die Insta360 X3 günstiger

Scrollt Ihr auf der Produktseite etwas weiter nach unten, findet Ihr einen Set-Deal mit passendem Insta360-Stativ. Dieses kostet laut MediaMarkt eigentlich zusätzlich 26,99 Euro. Legt Ihr nun beides zusammen in den Warenkorb werden allerdings 369 Euro fällig – also 30 Euro weniger, als Euch die Action-Cam ohne das Stativ kostet. Liegt hier etwa ein Preisfehler vor?

So geht sparen: Outlet-Deals bei MediaMarkt entdecken

Nein, zum Glück nicht. Nach dem Hinzufügen der beiden Geräte erhaltet Ihr nicht nur den Gegenwert des Stativs abgezogen, sondern spart sogar noch einmal 4 Euro mehr. Dadurch ist das Angebot nicht nur gut, sondern ein ziemlicher No-Brainer, wenn Ihr ohnehin auf der Suche nach so einer Kamera seid. Selbst, wenn Ihr mit dem Stativ nichts anfangen könnt, zahlt Ihr somit den aktuellen Bestpreis für die Insta360 X3*.

Als Teil der Lieferluxus-Aktion fallen zudem keine Versandkosten an. Auch für die Express-Lieferung, die Euch die Kamera innerhalb von 90 Minuten via Uber bringt, müsst Ihr nichts zusätzlich zahlen. Allerdings gilt das Ganze nur noch bis zum 10. März.

Das erwartet Euch für Euer Geld

Okay, das Angebot ist ziemlich spannend. Aber lohnt sich die Insta360 X3 überhaupt oder kauft Ihr hier nur eine überteuerte Webcam?

Die Insta360 X3 verfolgt einen ganz klaren Zweck: Sie soll Euer Leben möglichst lebendig festhalten und im besten Fall direkt mit Euren Freunden teilen. Videos können in bis zu 3,6K (also maximal 5.760 x 2.880 Pixel) aufgenommen werden, während die Fotoauflösung mit 18 Megapixel aufwartet. Auch einen 360-Grad-Modus gibt es. Hier beträgt die Auflösung der Bilder dann stolze 72 Megapixel. Durch diesen Modus könnt Ihr also Euer gesamtes Umfeld, statt eines einzigen Bildausschnittes, aufnehmen.

Ebenfalls bei MediaMarkt: Das Xiaomi 15 (Ultra) mit Bonus vorbestellen

Die Kamera nutzt eine f/1.9-Blende und verfügt über eine Brennweite von 6,7 mm. Der Akku hält zudem bei einer 4K-Auflösung und 60 fps laut Hersteller bis zu 75 Minuten durch. Auch ein Mikrofon ist hier verbaut und dank Windrauschreduzierung und weiteren Stimmoptimieren eignet sich die Kamera hervorragend zum Streaming oder Vloggen.

Das anschließende Videoergebnis könnt Ihr entweder auf dem 2,29 Zoll großen Display abspielen oder über eine Live-Videoübertragung auf einem Portal wie Twitch oder TikTok direkt senden. Die Kamera ist sicherlich nicht mit einer teuren Spiegelreflex-Kamera vergleichbar, aber das soll sie auch nicht sein. Vor allem jüngere Menschen, die sich gerne in Szene setzen, dürften mit der Kamera jedoch wunschlos glücklich werden.

Weiteres Bundle für Sport-Fans

Neben der PS5-Controller-Kombi und der Action-Cam von Insta360 gibt es noch eine dritte Kombi, die ordentlich aufhorchen lässt. Denn auch die DJI Osmo Action 5 Pro* gibt es derzeit in einem günstigeren Bundle zu ergattern. Die günstigere GoPro-Alternative gibt es bei MediaMarkt einzeln bereits ab 379 Euro. Legt Ihr Euch jedoch den passenden Ersatz-Akku in den Warenkorb, werden daraus 359 Euro.

Die Angebote dürften als Teil der „Sofort-Lieferung-Aktion“ nur bis zum 10. März gelten. Wie üblich können sie bei großem Andrang auch früher enden.

Die DJI Osmo Action 5 Pro könnt Ihr problemlos am Fahrrad befestigen, um Eure Touren aufzunehmen. / © DJI

Durch das Deal-Design der Produkt-Kombis, die lediglich als „weitere Option“ neben dem Hauptprodukt und ohne großes Tamtam angeboten werden, tappen Preisvergleiche hier im Dunkeln. Diese Portale nehmen nur den Regulär-Preis auf, wodurch MediaMarkt zumeist nicht auf den vorderen Plätzen landet. Unsere Preisanalysen zeigen, dass die Deals insbesondere bei den beiden Kameras jedoch aktuell ungeschlagen gut sind.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Ist eine der Kameras interessant für Euch? Wir freuen uns auf Eure Kommentare!