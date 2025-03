Mit dem Dreame X40 Ultra hat das chinesische Unternehmen im vergangenen Jahr allen die Show gestohlen. Der Saugroboter mit Wischfunktion überzeugte dabei nicht nur auf dem Datenblatt, sondern war auch in der Praxis unschlagbar. Allerdings kam das bisher auch mit einem ziemlich saftigen Preisschild. Mittlerweile kostet der X40 Ultra in der Complete-Variante* rund 1.200 Euro. In der aktuellen "Frühlingsdeal"-Aktion* von MediaMarkt gibt's den Putzteufel jetzt allerdings dank eines saftigen Rabattes so günstig wie nie.

Nur Kaffee kann er (noch) nicht kochen: Dreame X40 Ultra im Kurz-Check

Unser Saugroboter-Experte Thomas ist recht wählerisch. Doch bei seinem Test zum Dreame X40 Ultra konnte er keinen wirklich nennenswerten Nachteil entdecken. Die Saugleistung von 12.000 Pa, die ausgezeichnete Wischleistung und auch die All-In-One-Absaugstation konnten allesamt überzeugen. Wie es sich für ein Flaggschiff gebührt, lassen sich beim X40 Ultra auch die Seitenbürste und ein Wischmopp ausfahren, um eine möglichst gründliche Reinigung zu gewährleisten.

Der Dreame X40 Ultra navigiert mit LiDAR und einer RGB-Kamera. Die Navigation und die Hinderniserkennung funktionieren im Test makellos. / © nextpit

Auch die Navigation funktioniert problemlos und so umkurvt der Putzteufel alle möglichen Hindernisse. Die Einrichtung von Zeitplänen oder Routinen ist dank der umfangreichen App ebenfalls schnell erledigt. Eine automatische Putzmittelzufuhr ist ebenfalls an Bord und die Absaugstation bietet eine Heißwasser-Reinigung der Wischmopps. Neben dem Dreame-Saugroboter und der Dockingstation bietet die hier angebotene Complete-Variante allerdings noch allerhand Zubehör. Dieses setzt sich wie folgt zusammen:

1x Reinigungsbürste

2x Seitenbürsten

12x Wischpads

3x Staubbehälterfilter

3x Staubbeutel

1x Reinigungsmittel

Darum solltet Ihr Euch den Saugroboter-Deal nicht entgehen lassen

Nachdem wir hier mit Superlativen um uns geschmissen haben, ist natürlich auch der Preis nicht unwichtig. Gestartet ist der Dreame X40 Ultra mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1.499 Euro. Mittlerweile beträgt diese noch 1.199 Euro. Davon zieht MediaMarkt kurzerhand 280 Euro ab und Ihr zahlt "nur" noch 919 Euro*. Das ist zwar immer noch eine ordentliche Stange Geld, allerdings gab es den Sauger bisher nur selten unter 1.000 Euro.

Nicht verpassen: Unser Test zum Dreame X50 Ultra

Der bisherige Bestpreis von 999 Euro wird somit noch einmal um 80 Euro unterboten. Allerdings steht Euch bei MediaMarkt nur die schwarze Variante zur Verfügung. Soll es der weiße Sauger sein, werden weiterhin 1.199 Euro fällig. Aktuell findet Ihr das nächstbeste Angebot zu diesem Modell übrigens beim Online-Shop "Digiexpert" – satte 1.299 Euro.

Für 919 Euro bekommt Ihr den besten Saugroboter des vergangenen Jahres und auch einen der aktuell interessantesten Saugroboter. Gerade die ausgezeichnete Reinigungsleistung auf verschiedenen Bodenarten sind ein klarer Pluspunkt. Vergleichbare Modelle sind zudem häufig deutlich teurer, was das Angebot jetzt zur klaren Kaufempfehlung macht. Die Frühlingsdeals bei MediaMarkt laufen zudem bis zum 24. März. Und wie immer gilt: Das Angebot kann bereits vorher vergriffen sein.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist der Dreame X40 Ultra in der Complete-Variante interessant für Euch oder spart Ihr bereits auf den Nachfolger? Lasst es uns wissen!