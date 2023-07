Prepaid-Tarife: Spannende Alternativen oder überteuerte Angebote?

Seid Ihr auf der Suche nach günstigen Prepaid-Tarifen, ist die Auswahl im Netz riesig. Doch was qualifiziert einen Tarif als "Prepaid"? Auf welche Merkmale solltet Ihr achten? Bei wem gibt es wirklich spannende Angebote? Diese Fragen klären wir in dieser Übersicht und stellen Euch verschiedene Optionen vor.

Zu Beginn haben wir eine kleine Übersicht von sechs verschiedenen Anbietern für Euch vorbereitet. Dabei haben wir möglichst ähnliche Allnet-Flatrates gewählt, die alle mit jeweils 4, 5 oder 6 GB ausgewiesen sind. Bedenkt allerdings, dass dies nur zur Vereinfachung dient.

Aldi-Talk Congstar Lebara Deutsche Telekom o2 Vodafone Tarif Kombi-Paket S Allnet M Hello! S Prepaid Magenta Mobil Prepaid L o2 Prepaid S CallYa Allnet-Flat S Datenvolumen 6 GB 5 GB 6 GB 12 GB 5 GB + 5 GB für 24 Wochen 6 GB 4 GB Download-Bandbreite max. 50 MBit/s max. 25 MBit/s max. 25 MBit/s max. 300 MBit/s max. 300 MBit/s max. 500 MBit/s 4G/5G 4G 4G 4G 5G 5G 5G Wiederkehrende Kosten (alle 4 Wochen) 8,99 Euro 10,00 Euro 9,99 Euro 14,95 Euro 9,99 Euro in den ersten vier Wochen, danach 12,99 Euro 9,99 Euro Einmalige Kosten 9,99 Euro für Basis-Prepaid-Tarif Entfallen Entfallen 14,95 Euro Entfallen Entfallen Startguthaben 10,00 Euro 10,00 Euro Keines 15,00 Euro 1,00 Euro 10,00 Euro Besonderheiten Basis-Tarif kaufen und anschließend mit einem Kombi-Paket kombinieren Noch einmal 10 Euro Wechselbonus möglich 100 Auslandsminuten in 50 Länder Standard-Telekom-Netz 500 MB Datenvolumen extra bei Aufladen via Lastschrift 200 Freiminuten von Deutschland in die EU Zum Angebot* Direkt zu Aldi Talk* Direkt zu Congstar* Direkt zu Lebara* Direkt zur Telekom* Direkt zu o2* Direkt zu Vodafone*

Inhaltsverzeichnis:

Worauf solltet Ihr bei Prepaid-Tarifen besonders achten?

Prepaid-Tarife unterscheiden sich nur durch wenige Dinge von Tarifen mit einer gewissen Vertragslaufzeit. So solltet Ihr auch hier zum einen auf das verfügbare Datenvolumen achten und auch darauf, wie viel Ihr für Euer Geld bekommt. So zahlt Ihr bei Aldi Talk beispielsweise 1,50 Euro pro GB bei Lebara hingegen nur 83 Cent, dank einer Aktion. Sollte Euch das Datenvolumen dennoch nicht reichen, könnt Ihr durch das Zubuchen von Datenpaketen, die häufig recht kostspielig sind, weiteres Inklusiv-Volumen über einen bestimmten Zeitraum nutzen.

Die Anbieter locken häufig mit zusätzlichen Gigabyte, worauf Ihr ebenfalls genau achten solltet. Denn häufig steht im Kleingedruckten, dass das zusätzliche Datenvolumen nur für eine begrenzte Zeit verfügbar ist. Außerdem bieten die Provider ein Startguthaben an, dass die ersten monatlichen Kosten oder einmalige SIM-Karten-Kosten amortisiert.

Noch nicht das passende gefunden? So entscheidet Ihr Euch für den richtigen Mobilfunktarif

Andernfalls gilt dasselbe wie bei Vertrags gebundenen Tarifen. Schaut auf die verfügbare Bandbreite, eventuelle Zusatzoptionen wie EU-Roaming, die jeweilige Netzabdeckung und auch, welcher Mobilfunkstandard verwendet wird.

Was ist der Unterschied von Postpaid und Prepaid?

Postpaid-Tarife sind die Angebote, bei denen Ihr in der Regel eine Vertragslaufzeit eingeht. Hier wird nach Abschluss des jeweiligen Monats ein gewisser Betrag von Eurem Konto abgebucht und schon könnt Ihr das Produkt weiter nutzen. Klassische Prepaid-Angebote haben keine Laufzeiten und lasse sich jederzeit kündigen. Zusätzlich könnt Ihr auch nur das verbrauchen, was Ihr gezahlt habt, anders als bei Postpaid-Angeboten, die von einer festen Datenmenge profitieren.

Mittlerweile sind klassische Prepaid-Tarife allerdings eher zur Seltenheit geworden. So setzen einige Anbieter vermehrt auf Postpaid-Modelle, die zwar wie Prepaid-Angebote funktionieren, allerdings durch feste Abbuchungszeiträume von Eurem Konto und Mindestlaufzeiten eher an Postpaid-Mobilfunktarife erinnern.

Die 4G-Angebote im Überblick

Aldi Talk

Den meisten von Euch dürfte Aldi Talk durchaus ein Begriff sein. Der Discounter bietet seit einigen Jahren einen eigenen Prepaid-Tarif im Netz der Telefónica an. Hier gilt noch das klassischste Prepaid-Modell, da Ihr zuerst eine Basis-Karte kauft, entweder online oder an der Kasse im Supermarkt, und diese anschließend mit einem der verschiedenen Kombi-Tarife nutzt.

Affiliate Angebot Aldi Talk Direkt zur Prepaid-Übersicht von Aldi Talk

Wollt Ihr das Angebot dann nicht mehr nutzen, habt Ihr keine feste Kündigungsfrist. Bei Aldi Talk stehen Euch 50 MBit/s im Download zur Verfügung und der Tarif nutzt das 4G-Netz. Die Basis-Karte kostet 9,99 Euro, allerdings erhaltet Ihr auch 10 Euro Startguthaben, wodurch der erste Monat im Kombi-Paket S völlig umsonst ist. Ab dem 3. Monat zahlt Ihr dann effektiv 1,50 Euro pro verbrauchtem GB.

Congstar

Auch bei Congstar finden sich allerhand verschiedene Prepaid-Angebote. Dabei nutzen auch Anbieter wie Penny oder Lidl den Provider als festen Partner. Congstar nutzt das 4G-Netz der Telekom für die Prepaid-Modelle und so stehen Euch maximal 25 MBit/s im Download zur Verfügung. Imr Congstar "Allnet M" stehen Euch 5 GB Datenvolumen zur Verfügung.

Affiliate Angebot Congstar Direkt zu den Prepaid-Angeboten von Congstar

Der Provider bietet Euch ein Startguthaben in Höhe von 10 Euro und verlangt zudem keine einmaligen Kosten für die SIM-Karte. Bringt Ihr Eure alte Rufnummer mit, gibt es noch einmal 10 Euro obendrauf. Somit könnt Ihr Euch die ersten beiden Monate komplett sparen und zahlt erst ab dem 3. Monat effektiv 2 Euro pro genutztem GB. Außerdem habt Ihr hier ebenfalls keine feste Laufzeit zu befürchten.

Lebara

Der Provider Lebara ist ein wenig spezieller als die bisherigen Anbieter, da Ihr hier neben der normalen Allnet-Flatrate noch einmal 100 Minuten in bis zu 50 Länder umsonst telefonieren könnt. Außerdem könnt Ihr Euch gerade dank einer Aktion dauerhaft das doppelte Datenvolumen sichern. Dadurch habt Ihr hier satte 12 GB Inklusiv-Volumen zur Verfügung, statt der üblichen 6 GB. Dadurch zahlt ihr, wie bereits erwähnt, pro verbrauchtem GB allerdings nur 83 Cent.

Affiliate Angebot Lebara Direkt zu den Prepaid-Angeboten von Lebara

Bei Lebara gilt allerdings eine Mindestlaufzeit von einem Monat. Das heißt, dass Ihr erst nach einem Monat kündigen könnt, allerdings dann direkt zum Ende der jeweiligen Laufzeit, solltet Ihr unzufrieden mit Eurem Angebot sein. Auch hier befindet Ihr Euch im 4G-Netz der Telefónica, wie es bei Aldi Talk der Fall ist. Es stehen Euch 25 MBit/s im Download zur Verfügung, allerdings bekommt Ihr hier kein Startguthaben.

Die 5G-Varianten im Überblick

Deutsche Telekom

Möchtet Ihr lieber das 5G-Netz eines Anbieters nutzen, bleibt Euch nur die Möglichkeit, einen Prepaid-Tarif bei einem der großen drei Provider zu buchen. Die Deutsche Telekom ist einer davon und so bekommt Ihr hier einen 5G-fähigen Prepaid-Tarif, bei dem Ihr 5 GB Datenvolumen zur Verfügung habt. Durch eine Aktion bekommt Ihr in den ersten 24 Wochen noch einmal 5 GB gratis obendrauf.

Affiliate Angebot Deutsche Telekom Direkt zu den Prepaid-Angeboten der Deutschen Telekom

Die Telekom verlangt zudem 14,95 Euro in Form einer wiederkehrenden Zahlung, die Ihr alle vier Wochen zu leisten habt. Zudem müsst Ihr noch einmalig 14,95 Euro für die SIM-Karte zahlen, bekommt aber ein Startguthaben von 15 Euro, wodurch Ihr den ersten Monat lang keine Tarifgebühren zahlen müsst. Anschließend zahlt Ihr effektiv 1,50 Euro pro GB, während Ihr von der Aktion profitiert und im Anschluss 2,99 Euro pro GB. Immerhin: Bei der Telekom könnt Ihr ebenfalls täglich kündigen und müsst keine Vertragslaufzeiten fürchten.

o2

Bei o2 könnt Ihr Euch ebenfalls 5G-fähige Prepaid-Tarife sichern. Während Ihr hier in der Regel mit 6 GB Datenvolumen für 9,99 Euro recht günstig unterwegs seid, könnt Ihr das Inklusiv-Volumen noch einmal erhöhen. Dafür müsst Ihr ein Lastschriftverfahren zur Aufladung nutzen, was Euch 500 MB zusätzlich einbringt und die o2-App nutzen, wodurch Ihr noch einmal 1 GB alle vier Wochen erhaltet.

Affiliate Angebot o2 Direkt zum Prepaid-Angebot von o2

Bei o2 stehen Euch maximal 300 MBit/s im Download zur Verfügung und die erste Tarifgebühr ist auf 9,99 Euro reduziert. Ab der 5. Woche zahlt Ihr hier jedoch wieder 12,99 Euro. Hier bekommt Ihr ebenfalls ein Startguthaben, allerdings ist dies mit einem Euro doch recht überschaubar. Dafür habt Ihr keine einmaligen Kosten zu befürchten und müsst keine Mindestlaufzeit in Kauf nehmen. So zahlt Ihr nach Ablauf der Aktion 2,17 Euro pro verbrauchtem GB.

Vodafone

In einer Liste mit o2 und der Telekom darf natürlich auch Vodafone nicht fehlen. Hier gibt es ebenfalls Prepaid-Angebote im 5G-Netz des Anbieters und mit einer maximalen Download-Bandbreite von 500 MBit/s. Die Callya-Tarife haben dabei alle eine Mindestlaufzeit von vier Wochen, wodurch Ihr frühestens nach einem Monat wieder kündigen könnt.

Affiliate Angebot Vodafone Direkt zum Prepaid-Angebot von Vodafone

Allerdings könnt Ihr die Tarife hier auch pausieren, falls Ihr erst in absehbarer Zeit erneut darauf zugreifen müsst. Vodafone schenkt Euch zudem 10 Euro in Form eines Startguthabens, wodurch Ihr hier im ersten Monat keinerlei Kosten habt, im Anschluss allerdings 2,50 Euro pro verbrauchtem GB zahlt. Außerdem habt Ihr hier noch 200 Freiminuten in das EU-Ausland zur Verfügung.

Wie kann ich meine Prepaid-Karte aufladen?

In der Regel habt Ihr hierfür verschiedene Möglichkeiten. Häufig stehen Euch Paypal oder SEPA-Lastschriftverfahren zur Verfügung oder Ihr könnt Euch im Discounter Eures Vertrauens eine Aufladekarte besorgen. Einige Provider bieten Euch auch an über die hauseigenen Apps Zahlungen vorzunehmen. Wie es die Anbieter in unserer Liste handhaben, könnt Ihr über die folgenden Links herausfinden:

Das müsst Ihr vor dem Kauf wissen

Auch wenn Ihr die Basiskarten von Aldi Talk oder anderen Discountern in den Supermärkten kaufen könnt, müsst Ihr mittlerweile ein Ausweispapier bereithalten, wenn Ihr einen Prepaid-Tarif abschließen möchtet. Außerdem solltet Ihr unbedingt die einzelnen Tarife vergleichen. Häufig lohnen sich etwas kostspieligere Tarife mehr, da Ihr hier effektiv mehr für Euer Geld bekommt.

Die zusätzlichen Datenpakete sind zudem recht teuer, wodurch mehr Datenvolumen, vor allem vor einer längeren Reise, nicht die verkehrte Wahl darstellt.

Das war es auch schon. Was haltet Ihr von den hier aufgeführten Prepaid-Tarifen und habt Ihr eventuell noch andere spannende Angebote? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!